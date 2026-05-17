📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 21 / 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Die neue Börsenwoche steht im Zeichen einer charttechnischen Richtungsentscheidung. Wer den DAX aktuell verfolgt, sieht den deutschen Leitindex nach den Verlusten der Vorwoche bei 23.886 Punkten im engen Ringen um wichtige Unterstützungen. Unsere aktuelle DAX Prognose zeigt: Angesichts trüber Ifo-Konjunkturdaten und anhaltender Inflationssorgen überwiegt kurzfristig das Abwärtsrisiko. Ob den Bullen an der psychologisch wichtigen 23,6 % Retracement-Marke die Trendwende gelingt oder die Bären den Index weiter drücken, hängt jetzt von wenigen charttechnischen Schlüsselmarken ab.

⚡ Key Takeaways zur DAX Prognose

Aktueller Stand: Der DAX schloss die Vorwoche mit einem Minus bei 23.886 Punkten ab – die Handelsspanne lag mit 981 Punkten über dem Jahresdurchschnitt.

Makro-Druck: Eine Ifo-Umfrage offenbart Existenzängste in der deutschen Wirtschaft (8,1 % der Firmen gefährdet). Zudem erwartet die Bundesbank eine Inflation von über 4 Prozent , was den Druck auf weitere EZB-Zinserhöhungen erhöht.

Charttechnischer Status: Im Daily-Chart wurde die wichtige SMA200 als Support aufgegeben. Der Index notiert aktuell am kritischen 23,6 % Retracement .

DAX Prognose & Tendenz: Für die KW 21 / 2026 wird eine seitwärts/abwärts gerichtete Tendenz erwartet. Die Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario liegt aktuell bei 55 % gegenüber 45 % für das Bull-Szenario.

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 17.05.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 Marktradar: Rahmenbedingungen für den DAX

Immer mehr Unternehmen in Deutschland fürchten um ihre Existenz. In der April-Konjunkturumfrage des Münchner Ifo-Instituts sehen 8,1 Prozent der befragten Unternehmen den eigenen Fortbestand gefährdet. Es wird erwartet, dass die Insolvenzzahlen auch in den kommenden Monaten auf einem hohen Niveau bleiben dürften.

Besonders kritisch ist die Lage im Einzelhandel und in der Gastronomie. Hier sehen sich 17,4 Prozent der Händler bzw. fast 20 Prozent der Gastronomen bedroht. Die Kaufzurückhaltung der Verbraucher ist das eine Problem. Zusätzlich belastet aber auch der wachsende Online-Handel von Billiganbietern aus dem Ausland die Geschäfte.

Branchenübergreifend belasten demnach drei Probleme die Unternehmen besonders:

Fehlende Aufträge

Steigende Betriebs- und Energiekosten

Zunehmende Bürokratie

Viele Betriebe berichten zudem von steigenden Liquiditätsengpässen, weil Kunden sparen oder selbst insolvent werden. Die hohen Energiepreise werden sich auf die Preise niederschlagen. Die EZB hat bereits angekündigt, frühzeitig gegenzusteuern, sollte die Inflation wieder anziehen. Die Bundesbank erwartet, dass die Preise in einigen Monaten über 4 Prozent liegen werden. Inzwischen wird davon ausgegangen, dass es in diesem Jahr noch ein bis zwei Zinserhöhungen geben wird.

🔍 DAX Rückblick: Eine fahrige Handelswoche (11.05.2026 – 15.05.2026)

Der DAX ging am Montagmorgen der letzten Handelswoche bei 24.262 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 100 Punkte unter dem Niveau des Montagmorgens der Vorwoche und 120 Punkte unter dem Wochenschluss des vorangegangenen Freitags.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 17.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Während der DAX am Montag das Niveau noch halten konnte, gab er am Dienstag deutlicher nach – bis knapp unter das 23,6 % Retracement. Den Bullen gelang es jedoch, den Index zu stabilisieren und eine breite Erholung abzubilden. Die Aufwärtsbewegung lief am Donnerstag im Bereich der 24.450 Punkte aus.

Nachfolgend dominierte wieder Schwäche das Kursgeschehen:

Der Index gab bis Freitagabend alle Gewinne ab und setzte erneut unter das 23,6 % Retracement zurück.

Im späteren Handel erfolgte lediglich eine Stabilisierung, eine echte Erholung blieb aus.

Der DAX verabschiedete sich schließlich bei 23.886 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde über der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief wurde ebenfalls (wenn auch knapp) über dem Level der Woche zuvor festgestellt. Nach zwei Gewinnwochen wurde in der abgelaufenen Handelswoche somit ein Wochenverlust von rund 1,6% ausgewiesen. Die Range war höher als in der Woche zuvor und lag mit 981 Punkten auch über dem Jahresdurchschnitt.

Fazit zu unserer Vorwochen-Prognose: Mit dem Überschreiten der 24.472/74 Punkte hatten wir damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel bei 24.493/95 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Ziel wurde jedoch knapp verfehlt – das Setup auf der Oberseite hat damit nicht ganz gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 23.872/70 Punkte-Marke hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 23.845/43 Punkten. Damit hat das Setup auf der Unterseite perfekt gegriffen.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

Für die anstehende Handelswoche liefert das aktuelle DAX-Setup klare charttechnische Orientierungspunkte.

Wichtige Marken im Überblick

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 23.908 / 23.932 / 23.993 23.868 / 23.827 24.045 / 24.093 23.698 / 23.666 24.123 / 24.132 / 24.199 23.523 24.229 23.495 / 23.513 24.344 / 24.346 23.349 / 23.310 24.444 23.282 24.521 23.178 24.641 23.049

Relevante Schlüsselmarken unseres Setups:

Intraday-Marken: 24.564 und 23.555 Punkte

Tagesschlussmarken: 25.107 und 23.243 Punkte

Break1 Bull (Wochenschluss): 13.167 Punkte

Break2 Bull (Montagsschluss): 12.866 Punkte

Boxbereich: 26.544 bis 15.055 Punkte

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range: 26.505 bis 7.976 Punkte

DAX Chartcheck: Daily & 4h-Chart im Fokus

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 17.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich nach dem Anlaufen des 23,6 % Retracements zwar temporär erholen und über die SMA200 (aktuell bei 24.123 Punkten) sowie die SMA20 (aktuell bei 24.229 Punkten) klettern, sich dort jedoch nicht etablieren. Die Tageskerze am Donnerstag deutete die Richtung für den Folgetag bereits an: Am Freitag wurde die SMA200 als Support aufgegeben und der DAX setzte bis an das 23,6 % Retracement zurück.

Damit hat sich das Tageschart wieder eingetrübt. Die Bullen müssen im Rahmen der neuen DAX Prognose zunächst versuchen, den Index zu stabilisieren und wieder über die SMA200 zu schieben. Gelingt diese Bewegung, gilt es auch die SMA20 per Tagesschluss zu überwinden und sich nachhaltig nach Norden abzusetzen. In diesem Szenario erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für einen Lauf in Richtung der 25.000 Punkte-Marke.

Sollte das 23,6 % Retracement jedoch als Support aufgegeben werden, droht ein Anlaufen der SMA50 (aktuell bei 23.666 Punkten). Ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA50 erhöht das Risiko weiterer Abgaben bis in den Bereich 23.400/380 Punkte bzw. an das 38,2 % Retracement.

Übergeordnetes Chartbild / Prognose (Tageschart): Neutral

4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 17.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hat der DAX das letzte Hoch im Bereich der 25.100 Punkte formatiert, die Gewinne danach aber wieder vollständig abgegeben. Nach einem Rücksetzer an das 23,6 % Retracement schob sich der Index kurzzeitig über die SMA20 (24.132 Punkte) und SMA50 (24.344 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch misslang jedoch.

Zum Wochenschluss sackte der DAX wieder unter die SMA20 ab. Die SMA200 (aktuell bei 23.908 Punkten), welche knapp unter dem 23,6 % Retracement notiert, bot dem Index am Freitag noch einen guten Support.

Die Bullen müssen nun alles daran setzen, den DAX über der SMA200 zu halten und wieder über die SMA20 zu führen. Danach stünde die SMA50 im Fokus. Ein dynamischer Impuls über diese Linie würde das Bild bullisch aufhellen und die 25.000 Punkte-Marke aktivieren. Wird die SMA200 jedoch per Schlusskurs aufgegeben, trübt sich das Chartbild bärisch ein und die Abwärtsziele aus der Tagesbetrachtung rücken in den Vordergrund.

Kurzfristiges Chartbild / Prognose (4h): Neutral / Bärisch

💡 Experten Fazit & Tendenz für den DAX aktuell

Für eine bullische Trendwende beim DAX aktuell muss sich der Index im Bereich des 23,6 % Retracements festsetzen und eine Erholung einleiten. Erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 hellt das Bild nachhaltig auf. Fällt die SMA50, rückt der Fokus unweigerlich auf die Unterseite.

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Die Bullen versuchen zunächst, den DAX über der 23.886 Punkte-Marke zu halten. Gelingt dies, sind die nächsten Anlaufziele bei folgenden Punktemarken zu finden:

23.905/07 • 23.922/24 • 23.940/42 • 23.955/57 • 23.971/73 • 23.988/90

24.005/07 • 24.019/21 • 24.039/41 • 24.060/62 • 24.077/79 • 24.095/97

24.115/17 • 24.131/33 • 24.147/49

Über der 24.147/49 Punkte-Marke aktivieren sich die erweiterten Ziele:

24.171/73 • 24.190/92 • 24.210/12 • 24.225/27 • 24.244/46 • 24.263/65 • 24.284/86

24.301/03 • 24.318/20 • 24.335/37 • 24.356/58 • 24.374/76 • 24.391/93

24.408/10 • 24.428/30 • 24.449/51 • 24.472/74 bzw. 24.493/95

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Kann sich der DAX nicht über der 23.886 Punkte-Marke halten, übernehmen die Bären das Ruder und steuern folgende Etappenziele an:

23.845/43 • 23.824/22 • 23.804/02 • 23.785/83 • 23.764/62 • 23.745/43 • 23.720/18

23.699/97 • 23.680/78 • 23.662/60 • 23.644/42 • 23.624/22 • 23.608/06 • 23.589/87 • 23.571/69

Unter der 23.571/69 Punkte-Marke drohen Abgaben bis zu den Marken:

23.553/51 • 23.538/36 • 23.520/18 • 23.499/97 • 23.480/78 • 23.464/62 • 23.448/46

23.429/27 • 23.413/11 • 23.392/90 • 23.375/73 • 23.358/56 • 23.340/38 • 23.319/17 bzw. 23.295/93

Erwartete Tendenz & Szenarien-Wahrscheinlichkeit

Übergeordnete Tendenz (KW 21 / 2026): Seitwärts / Abwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55 %

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❓ FAQ: DAX Aktuell & DAX Prognose (KW 21 / 2026)

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für die KW 21 / 2026?

Die DAX Prognose für die Kalenderwoche 21/2026 ist primär seitwärts bis abwärts gerichtet. Nach unserem aktuellen Setup überwiegt das Bear-Szenario mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 55 %, während das Bull-Szenario bei 45 % liegt. Der Index startet nach einem Vorwochenverlust bei 23.886 Punkten in den Handel.

Welche wirtschaftlichen Faktoren belasten den DAX aktuell?

Der DAX aktuell wird fundamental durch drei makroökonomische Probleme belastet:

Existenzsorgen der Wirtschaft: Laut Ifo-Institut sehen 8,1 % aller deutschen Unternehmen (fast 20 % in der Gastronomie) ihren Fortbestand gefährdet.

Hohe Inflation: Die Bundesbank erwartet mittelfristig Preissteigerungen von über 4 %.

Zinspolitik: Aufgrund des Inflationsdrucks stellt die EZB für dieses Jahr ein bis zwei weitere Zinserhöhungen in Aussicht, was die Märkte zusätzlich dämpft.

Was sind die wichtigsten charttechnischen Marken im DAX?

Die entscheidenden charttechnischen Marken für das aktuelle DAX-Setup teilen sich in feste Unterstützungen und Widerstände auf:

Wichtige Unterstützungen: Das aktuelle 23,6 % Retracement sowie die Kursmarken bei 23.868 Punkten und die SMA50 bei 23.666 Punkten .

Wichtige Widerstände: Die SMA200 bei 24.123 Punkten, gefolgt von der SMA20 bei 24.229 Punkten und der psychologischen Marke bei 25.000 Punkten.

Wann trübt sich das DAX-Chartbild nachhaltig bärisch ein?

Das Chartbild trübt sich nachhaltig bärisch ein, wenn der DAX das 23,6 % Retracement und die SMA200 im 4h-Chart nachhaltig als Support aufgibt. Ein bestätigter Tagesschlusskurs unter der SMA50 (23.666 Punkte) erhöht das Risiko drastisch, dass der Index bis auf 23.400 Punkte oder an das 38,2 % Retracement durchgereicht wird.

Was muss passieren, damit die DAX Prognose wieder bullisch wird?

Damit die DAX Prognose auf Bullisch dreht, müssen die Käufer den Index im Bereich des 23,6 % Retracements stabilisieren und per bestätigtem Tagesschluss verbindlich über die SMA20 (aktuell bei 24.229 Punkten) schieben. Erst ein dynamischer Ausbruch über diese Linie aktiviert das Potenzial für eine Rallye in Richtung der 25.000 Punkte-Marke.