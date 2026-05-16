🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 21/2026

Der Goldpreis steht kurzfristig unter Abwertungsdruck: Nach einem Wochenschlusskurs von 4.545,6 US-Dollar zeigt unsere aktuelle Gold Prognose für die KW 21/2026 ein leicht bärisches Übergewicht. Da wichtige charttechnische Durchschnittslinien (SMA20 und SMA50) nach unten durchbrochen wurden, überwiegen im kurzfristigen Zeitfenster die Abwärtsrisiken, solange keine dynamische Gegenbewegung einsetzt. Wer Gold aktuell handeln möchte, sollte die Schlüsselmarken im Daily- und 4h-Chart jetzt engmaschig beobachten.

🎯 Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Aktueller Status: Gold geht nach anhaltender Schwäche mit 4.545,6 USD und einem erneuten Wochenverlust aus dem Handel.

Markttendenz (KW 21/2026): Die erwartete Tendenz ist seitwärts bis abwärts gerichtet. Das mathematische Setup beziffert die Bear-Wahrscheinlichkeit auf 55 % (vs. 45 % Bull-Szenario).

Kritische Widerstände: Erholungen stoßen bei 4.569,5 USD sowie an den gleitenden Durchschnitten SMA20 ( 4.662,5 USD ) und SMA50 ( 4.714,5 USD ) auf harten Widerstand.

Zentrale Unterstützungen: Rutscht Gold unter die Marke von 4.545,6 USD, rücken Ziele bei 4.487,9 USD und die starke Auffanglinie der SMA200 bei 4.367,7 USD in den Fokus.



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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 16.05.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis - Rückblick: (11.05.2026 - 15.05.2026)

Der Goldpreis notierte zum Wochenstart am Montagmorgen bei 4.651,9 US-Dollar. Damit lag das Edelmetall 53,10 US-Dollar über dem Niveau des Vorwochenmontags, jedoch 71,80 US-Dollar unter dem letzten Freitagsschluss.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 16.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einer Erholung zu Wochenbeginn markierte Gold am Montagnachmittag sein Wochenhoch. Während das Edelmetall im frühen Handel noch weiter aufwärts tendierte, drückten anschließende Gewinnmitnahmen den Kurs am Dienstag wieder unter die Marke von 4.700 US-Dollar. Hier etablierte sich bis Donnerstagmitte eine Seitwärtsbewegung.

Am Donnerstagnachmittag setzte jedoch anhaltende Schwäche ein, wodurch der Kurs bis Freitag deutlich unter die 4.600 US-Dollar-Marke rutschte. Trotz einer Stabilisierung am Wochenende blieb eine echte Erholung aus. Gold ging schließlich bei 4.545,6 US-Dollar aus dem Handel.

Das Fazit der Woche: Das Wochenhoch lag knapp unter dem Niveau der Vorwoche, während das Wochentief über dem der Vorwoche gehalten werden konnte. Unter dem Strich verbuchte Gold einen erneuten Wochenverlust bei einer Handelsspanne, die unter dem Jahresdurchschnitt lag. Unser bullisches Kursziel von 4.749,7 US-Dollar wurde knapp verfehlt, während die Unterseite vor Erreichen des maximalen Anlaufziels bei 4.619,4 US-Dollar drehte.

Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 4.747,6 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold an unser nächstes Anlaufziel bei 4.749,7 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde jedoch nicht erreicht. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 4.622,1 US-Dollar-Marke nicht an unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 4.619,4 US-Dollar. Die Grundrichtung in unserer Prognose stimmte: Die Hürden auf der Oberseite waren massiv.

Gold Performance-Kennzahlen: Woche, Monat , Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Für das Trading beim Thema Gold aktuell sind die folgenden charttechnischen Marken von hoher Bedeutung:

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.569,5 USD / 4.638,9 USD 4.525,8 USD 4.649,6 USD / 4.662,5 USD 4.509,9 USD 4.672,1 USD / 4.676,4 USD 4.421,3 USD 4.693,3 USD / 4.714,5 USD 4.420,3 USD 4.773,2 USD / 4.832,9 USD 4.367,7 USD (Wichtige SMA200) 4.899,0 USD 4.359,9 USD / 4.097,5 USD

Die wichtigsten Marken auf Basis des Setups:

Intraday-Marken: 4.667 USD und 4.477 USD

Tagesschlussmarken: 4.895 USD und 4.370 USD

Break-Marken (Bullish): Wo-Schluss: 2.491 USD | Mo-Schluss: 1.977 USD

Boxbereich / Range: 2.941 USD bis 6.153 USD | Range: 2.491 USD bis 5.777 USD

Zyklische Bewegungen (2020 – 2033): 1.045 USD bis 11.222 USD

📈 Gold Chartcheck: Daily & 4h-Chart im Fokus

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 16.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vier der fünf Tageskerzen der vergangenen Woche waren rot eingefärbt. Im Tageschart wird deutlich, dass es dem Goldpreis nicht gelang, sich über die SMA50 (aktuell bei 4.714,5 US-Dollar) zu schieben. Ein dynamischer Ausbruch über diese Linie bleibt jedoch die Mindestanforderung für neue Long-Impulse.

Durch den Kursrutsch am Freitag wurde auch die SMA20 (aktuell bei 4.662,5 US-Dollar) als Unterstützung aufgegeben.

Ausblick & Risiken: Es besteht nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer bis an das 38,2 % Fibonacci-Retracement bzw. an die SMA200 (aktuell bei 4.367,7 US-Dollar) . Sollte diese Linie per Tagesschluss fallen, droht eine deutliche Eintrübung.

Chancen: Dreht der Kurs um, liegen die nächsten Ziele an der SMA20 und SMA50. Ein nachhaltiger Anstieg Richtung 5.000 US-Dollar wird erst bei einem Tagesschluss über dem 23,6 % Retracement realistisch.

Einstufung übergeordnetes Chartbild (Tageschart): Neutral

4h-Chart (Vierstundenchart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 16.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zwar konnte sich das Edelmetall kurzzeitig über alle drei relevanten Durchschnittslinien schieben, etablierte jedoch keinen stabilen Aufwärtstrend. Am Freitag wurden folgerichtig alle Linien nach unten durchbrochen. Die SMA200 (aktuell bei 4.693,3 US-Dollar) bot anfangs noch Halt, während die SMA20 (aktuell bei 4.649,6 US-Dollar) von oben deckelte.

Szenario: Solange der Kurs unter der SMA20 verweilt, bleibt das Momentum bärisch. Erholungen dürften zunächst an der SMA20, der SMA50 (4.676,4 USD) oder der SMA200 auf harten Widerstand stoßen. Erst eine feste Etablierung über der SMA200 ebnet den Weg zum 23,6 % Retracement.

Einstufung kurzfristiges Chartbild (4h-Chart): Bärisch

🔮 Experten-Fazit zu GOLD aktuell

Damit sich das Bild für Gold aktuell wieder aufhellt, muss ein Tagesschluss über der SMA50 bzw. dem 23,6 % Retracement gelingen. Unterhalb der SMA20 überwiegen kurzfristig klar die Abwärtsrisiken.

Erwartete Tendenz für die KW 21/2026: Seitwärts / Abwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55 %

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich der Goldpreis über der Marke von 4.545,6 US-Dollar halten, startet ein Erholungsversuch.

Erste Etappenziele: 4.548,1 / 4.553,4 / 4.560,6 / 4.570,1 / 4.582,0 bis 4.591,1 USD .

Erweiterte Ziele (bei Ausbruch über 4.591,1 USD): 4.600,2 / 4.614,2 / 4.626,4 / 4.638,1 bis in den Bereich von 4.647,1 USD.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt der Goldpreis nachhaltig unter die Unterstützung von 4.545,6 US-Dollar, drohen dynamische Abgaben.

Erste Abwärtsziele: 4.539,1 / 4.528,8 / 4.517,1 / 4.504,1 bis hinab zu 4.487,9 USD .

Erweiterte Ziele (unterhalb von 4.487,9 USD): 4.475,5 / 4.463,3 / 4.452,1 bis in den Unterstützungsbereich von 4.436,9 USD.

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❓ FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Goldpreis & Ausblick

Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für die KW 21/2026?

Die Gold Prognose für die KW 21/2026 ist leicht abwärts bis seitwärts gerichtet. Das mathematische Setup zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 55 % für ein Bären-Szenario (Bear) und 45 % für ein Bullen-Szenario (Bull). Solange das Edelmetall unter wichtigen Durchschnittslinien notiert, überwiegen kurzfristig die Abwärtsrisiken.

Wo liegt der Goldpreis aktuell und was sind die nächsten Kursziele?

Der Goldpreis aktuell ging mit 4.545,6 US-Dollar aus dem letzten Wochenhandel. Schafft Gold den Sprung über diese Marke, liegen die nächsten bullischen Ziele bei 4.591,1 USD und 4.647,1 USD. Fällt der Kurs weiter, liegen die nächsten charttechnischen Abwärtsziele bei 4.487,9 USD und 4.436,9 USD.

Welche charttechnischen Widerstände bremsen den Goldpreis derzeit?

Der wichtigste kurzfristige Widerstand liegt bei 4.569,5 US-Dollar. Im übergeordneten Tageschart (Daily) fungieren zudem die SMA20 bei 4.662,5 US-Dollar sowie die SMA50 bei 4.714,5 US-Dollar als massive Hürden, an denen der Goldpreis zuletzt mehrfach gescheitert ist.

Wo findet der Goldpreis aktuell eine starke Unterstützung?

Die erste relevante Unterstützung für den Goldpreis liegt bei 4.525,8 US-Dollar. Ein weitaus stärkerer, historischer Support befindet sich im Tageschart bei 4.367,7 US-Dollar, wo aktuell die SMA200 (200-Tage-Linie) sowie das 38,2 % Fibonacci-Retracement verlaufen.

Wann hellt sich die Gold Prognose wieder nachhaltig auf?

Eine nachhaltige Bullen-Rallye und Kurse in Richtung der 5.000 US-Dollar-Marke werden erst dann wahrscheinlich, wenn sich Gold per bestätigtem Tagesschluss über der SMA50 und dem 23,6 % Fibonacci-Retracement etablieren kann. Solange dies nicht geschieht, bleibt das übergeordnete Chartbild neutral bis bärisch.