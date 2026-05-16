Bitcoin Aktuell: Inflationsdaten setzen Krypto-Markt unter Druck - warum die 79.000 $Marke jetzt entscheidend ist

In den aktuellen Krypto News sorgt die US-Geldpolitik für Unruhe. Während sich der Bitcoin-Preis oberflächlich stabil zeigt, mahnen fundamentale Entwicklungen – insbesondere die sprunghaft gestiegene Inflation in den USA – zur Vorsicht. Die Marktteilnehmer preisen nun eine höhere Wahrscheinlichkeit für Zinsschritte in der zweiten Jahreshälfte ein, was den Verkaufsdruck auf riskante Anlagen wie Kryptowährungen erhöhen könnte.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Inflationsschock aus den USA : Mit einer Inflationsrate von 3,8 % und einem massiven Anstieg der Erzeugerpreise um 1,4 % wurden die Erwartungen deutlich übertroffen.

Kritische Chartmarken : Ein Fall unter die Marke von 79.000 $ könnte einen beschleunigten Abverkauf in Richtung 75.000 $ bis 76.000 $ auslösen.

Warten auf den Ausbruch: Für ein nachhaltiges Aufwärtspotenzial bis 90.000 $ muss Bitcoin zunächst die Hürde bei 84.000 $ bis 85.000 $ überwinden.

📊 Bitcoin Aktuell: Fundamentaler Gegenwind durch US-Daten

Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA belasten die Stimmung in den Krypto News. Die jährliche Inflationsrate kletterte im April 2026 auf 3,8 %, den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Besonders brisant: Die Erzeugerpreise stiegen mit 1,4 % fast dreimal so stark an wie prognostiziert.

Infolgedessen stieg die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt um 25 Basispunkte in der zweiten Jahreshälfte laut dem FED Watch Tool auf rund 50 % an. Dieser geldpolitische Druck führte bereits zu erstem Abgabedruck bei Risk Assets zum Wochenschluss.

📉 Technische Analyse: Level of Interest im Fokus ⚠️

Wer Bitcoin aktuell tradet, sollte die 80.000 $-Marke genau im Auge behalten. Es besteht die ernsthafte Gefahr eines Abpralls an diesem Niveau. Sollte der Kurs unter 79.000 $ fallen und dort verharren, ist mit einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung zu rechnen.

Das nächste große Ziel auf der Unterseite liegt bei 75.000 $ bis 76.000 $. Dieser Bereich markiert den Volumen-gewichteten Durchschnittspreis ausgehend von den März-Tiefs und gilt als wichtiges Unterstützungsniveau.

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BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 16.05.2026:

🏁 Fazit: Krypto News raten zur defensiven Haltung

Zusammenfassend bleibt die Lage für Bitcoin aktuell angespannt. Trotz der preislichen Seitwärtsbewegung signalisieren die fundamentalen Daten aus den USA eine notwendige Korrekturphase. Erst eine Rückeroberung der Zone zwischen 84.000 $ und 85.000 $ würde das Chartbild signifikant aufhellen und den Weg für neue Höchststände ebnen. Bis dahin ist erhöhte Wachsamkeit geboten.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News

Wie beeinflussen die US-Inflationsdaten Bitcoin aktuell?

Die jüngsten US-Inflationsdaten für April 2026 fielen mit 3,8 % höher aus als erwartet. Da auch die Erzeugerpreise mit einem Anstieg von 1,4 % deutlich über der Prognose von 0,5 % lagen, wächst der Druck auf Risk Assets wie Bitcoin, da der Markt nun eine höhere Wahrscheinlichkeit für Zinsschritte einpreist.

Welche Kursmarken sind in den Krypto News jetzt wichtig?

Eine zentrale Unterstützung liegt bei 75.000 $ bis 76.000 $, was dem volumen-gewichteten Durchschnittspreis der März-Tiefs entspricht. Auf der Oberseite ist eine Eroberung der Zone zwischen 84.000 $ und 85.000 $ notwendig, um neues Aufwärtspotenzial freizusetzen.

Droht bei Bitcoin aktuell ein Kurssturz?

Es besteht die Gefahr eines deutlichen Abpralls an der 80.000 $-Marke. Sollte der Kurs unter 79.000 $ fallen und dieses Niveau halten, könnte sich der Abwärtstrend beschleunigen.