Ein Berufungsgericht in den USA hat entschieden, dass die Mehrheit von Donald Trumps Zöllen – insbesondere gegenüber Kanada, Mexiko und China – illegal sind. Grundlage ist, dass der Präsident laut International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) keine alleinige Befugnis für Strafzölle hat. Analysten erwarten nun, dass viele der strittigen Zölle aufgehoben werden. Das könnte Unternehmen entlasten und die Aussichten für das Wirtschaftswachstum verbessern. Die Entscheidung wurde vorerst bis zum 14. Oktober ausgesetzt, um eine erneute Berufung zu ermöglichen. Viele Experten rechnen mit einem Gang vor den Obersten Gerichtshof. Sollte es dort zu einem Repeal kommen, bleiben voraussichtlich nur sektorspezifische Zölle bestehen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Goldpreis auf Rekordhoch Gold schloss am Freitag bei einem Allzeithoch von 3.452 USD pro Unze und setzte die Rally fort – aktuell notiert es bei 3.477 USD. Der Tageshöchststand lag nur knapp unter der Marke von 3.500 USD. US-Märkte unter Druck Die US-Börsen schlossen schwächer: Nasdaq verlor über 1%

S&P 500 fiel um 0,6% Technologieaktien standen besonders unter Druck, nachdem Alibaba ankündigte, eigene KI-Chips zu entwickeln. Die Aktie verlor mehr als 3%. Auch heute setzen die Futures ihre Abwärtsbewegung fort: Nasdaq (US100): –0,2%

S&P 500 (US500): –0,11% Asien und Europa im Blick: CAC 40 Index & DAX Die asiatischen Indizes verzeichneten Rückgänge: Nikkei: –0,12%

Hang Seng: –0,88% Trotzdem zählt China zu den Gewinnern im August – der CH50cash legte fast 10% zu, angetrieben von Technologiewerten. In Europa steht der CAC 40 Index im Fokus. Anleger beobachten ihn genau, da er als Leitindex für Frankreich wichtige Signale für den europäischen Markt gibt. Parallel dazu fällt der DAX / DE40 weiter und bleibt unter 24.000 Punkten. Devisen, Öl und Rohstoffe EUR/USD : 1,1711 – höchster Stand seit dem 25. August.

WTI-Öl: unter 64 USD pro Barrel, nach weiteren Verlusten. Die PCE-Inflationsdaten aus den USA entsprachen den Erwartungen. Dies könnte die Fed zu Zinssenkungen bewegen. Globale PMI-Daten China (offiziell): 49,4 (leicht unter Erwartung)

China Caixin: 50,5 (über Erwartung)

Japan: 49,7

Australien: 53,0 Die Daten deuten auf eine leichte Erholung in Teilen Asiens hin. Unternehmens- und Kryptonews Tesla senkt die Preise des Model 3 in China um 3,7% – nun rund 36.000 USD.

