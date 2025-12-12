BÖRSE HEUTE: Tech-Schwäche belastet Märkte – Nasdaq 100 fällt deutlich (12.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Tech-Aktien stark unter Druck

Globale Märkte schwach

Volatile Quermärkte

Börse heute: Risk-off-Stimmung dominiert die Märkte 📉🌍 Die Börse heute zeigt sich klar risikoscheu. Vor allem Technologie- und Wachstumswerte stehen unter Druck, nachdem enttäuschende Zahlen und Ausblicke von Oracle und Broadcom das Vertrauen der Anleger erschüttert haben. An der Börse aktuell rückt damit erneut die Frage in den Fokus, wie nachhaltig der KI-Boom wirklich ist und ob geldpolitische Lockerungen diesen Sektor ausreichend stützen können. Key Takeaways 🔑 Tech-Aktien stark unter Druck: Nasdaq-100-Futures −2 %, ausgelöst durch Oracle & Broadcom. Globale Märkte schwach: Europa überwiegend im Minus, nur WIG20 mit Zugewinnen. Volatile Quermärkte: Industriemetalle korrigieren, Edelmetalle gemischt, Krypto schwach. US-Märkte: Nasdaq deutlich schwächer, Dow stabiler 🇺🇸📊 Der Freitag verläuft ungünstig für Risikoanlagen: Nasdaq 100 : Futures ca. −2 %

S&P 500 : rund −1 %

Russell 2000 : ebenfalls −1 %

Dow Jones: vergleichsweise stabil mit −0,5 % Belastungsfaktoren 🧨 Broadcom übertraf zwar Umsatz- und Gewinnerwartungen, enttäuschte jedoch mit schwachen Prognosen für den KI-Bereich – die Aktie wurde stark abverkauft.

Oracle leidet weiter unter Verzögerungen beim Bau von OpenAI-Rechenzentren sowie den Nachwirkungen schwacher Quartalszahlen. Politik & Geldpolitik: Trump & Fed sorgen für neue Impulse 🏛️💬 Donald Trump unterzeichnete ein Gesetz, das staatliche KI-Regulierungen verbietet .

Zudem erwägt seine Administration Steuersenkungen und Deregulierung in der Cannabis- und Glücksspielbranche .

Fed-Mitglied Austan Goolsbee schlug einen überraschend dovishen Ton an: Er sehe mehr Zinssenkungen als der Rest des Komitees Seine Haltung sei nicht hawkish gewesen

Diese Aussagen stützen zwar grundsätzlich Risikoassets, konnten die negative Marktstimmung an der Börse aktuell jedoch nicht drehen. Europa: Schwache Vorgaben aus den USA belasten 📉 Die Kombination aus schwachen US-Unternehmenszahlen und durchwachsenen Makrodaten aus Großbritannien setzt europäische Indizes unter Druck: CAC 40 : −0,2 %

DAX : −0,3 %

FTSE 100 : −0,5 %

WIG20: +0,5 % (positive Ausnahme) Makrodaten Europa 📊 Inflation (CPI) steigt in Spanien

sinkt in Deutschland und Frankreich

BIP Großbritannien schrumpft erneut auf Monatsbasis Rohstoffe: Industriemetalle korrigieren, Edelmetalle gemischt 🛢️🪙 Industriemetalle 🔧 Kupfer & Zink : jeweils −2 %

Aluminium : knapp −1 %

Nickel: leichte Gewinne Edelmetalle ✨ Platin : +2 %

Gold : stabil

Silber: −3 % Devisen & Krypto: Risikoaversion dominiert 💱₿ Britisches Pfund unter Druck – schwache Daten erhöhen den Druck auf die BoE , trotz Inflation die Zinsen zu senken

Japanischer Yen ebenfalls schwach

Ungarischer Forint größter Verlierer: −0,5 % ggü. Euro & US-Dollar Kryptomarkt 📉 Bitcoin : −2 %, hält sich knapp über 90.000 USD

Ethereum: −4 %, Rückgang auf 3.090 USD Die Schwäche im Tech-Sektor überträgt sich deutlich auf Kryptowährungen. Fazit: Börse heute bleibt angespannt – Tech-Sektor im Fokus ⚠️📉 Die Börse heute steht klar im Zeichen von Risikoaversion. Enttäuschungen bei großen Tech-Titeln, geopolitische Unsicherheiten und schwache Konjunkturdaten sorgen für breite Zurückhaltung. Kurz gesagt:

