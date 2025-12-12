Das Wichtigste in Kürze US Börse unter Druck

Makrofokus auf FED & KI-Bewertungen

Starke Einzelbewegungen

US Börse heute: Nervöser Start an der Börse USA Die US Börse startet nervös in den Freitagshandel und knüpft damit an die volatile Stimmung vom Vortag an. Am Donnerstag verloren die wichtigsten Wall-Street-Indizes zeitweise mehr als 1 %, bevor Käufer zum Handelsende wieder die Oberhand gewannen. Zum Start in den neuen Handelstag fällt der Nasdaq-100-Future um fast 1 %. Key Takeaways 🔑 US Börse unter Druck: Nasdaq-100 startet mit deutlichen Verlusten in den Freitag. Makrofokus auf FED & KI-Bewertungen: Rede von FOMC-Mitglied Goolsbee könnte für Volatilität sorgen. Starke Einzelbewegungen bei Aktien wie Lululemon, Broadcom, Quanex & Canopy Growth. Makro & Politik: FED-Rede und KI-Regulierung im Blick 🎤🤖 Heute spricht Austan Goolsbee, FOMC-Mitglied und bekannt für seine eher restriktive Haltung gegenüber Zinssenkungen. Die Märkte erhoffen sich Einblicke in den hawkishen Flügel der FED, was für zusätzliche Bewegung an der US Börse sorgen könnte. Zusätzlich sorgt ein politischer Vorstoß für Aufmerksamkeit: Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das es US-Bundesstaaten untersagt, eigene lokale KI-Regulierungen einzuführen.

Das US-Handelsministerium hat nun 90 Tage Zeit, bestehende Gesetze zu prüfen.

Das Dokument wurde in enger Zusammenarbeit mit Google, Nvidia, OpenAI und Apple erarbeitet. Diese Entscheidung unterstreicht die strategische Bedeutung von KI für die Börse USA. Unternehmensnews: Starke Einzelbewegungen an der Börse USA 🏢📈📉 Lululemon (LULU.US) 👟⬆️ Aktie +12 % nach dem Rücktritt des amtierenden CEOs Broadcom (AVGO.US) ⚙️⬇️ –7 % nach enttäuschenden Umsatzprognosen Roblox (RBLX.US) 🎮⬇️ –4 % nach negativer Analystenempfehlung Eli Lilly (LLY.US) 💊📈 Die FDA plant eine beschleunigte Zulassung neuer Medikamente Newmont Corp. (NEM.US) 🥇📈 +1,5 % im Zuge steigender Edelmetallpreise Quanex Building (NX.US) 🏗️🚀 +25 % nach starkem Q4-Ergebnis

EPS: 0,83 USD (Erwartung: ~0,52 USD)

EBITDA und Umsatz rückläufig, dennoch klare positive Überraschung Lockheed Martin (LMT.US) ✈️⚠️ Schweiz reduziert Bestellung von F-35A-Jets aufgrund unerwarteter Preissteigerungen Canopy Growth (CGC.US) 🌿🚀 +25 % nach Aussagen von Donald Trump über mögliche Lockerungen im Marihuana-Handel Fazit: US Börse bleibt volatil – Fokus auf KI & Geldpolitik ⚖️📉 Die US Börse zeigt sich zum Wochenschluss weiterhin nervös. Sorgen um überzogene KI-Bewertungen, geldpolitische Unsicherheit und deutliche technische Warnsignale im Nasdaq sorgen für Zurückhaltung. Gleichzeitig bieten starke Einzelbewegungen Chancen für aktive Anleger. Kurz gesagt:

Die Börse USA bleibt volatil – Anleger sollten heute besonders auf die FED-Kommunikation, KI-News und technische Schlüsselmarken achten. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.