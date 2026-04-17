Börse Aktuell: DAX führt Europa - Markt News zu Aktien, Öl und Unternehmensmeldungen

Das Wichtigste in Kürze DAX führt Europa

Unternehmensnews belasten selektiv

Ölpreise unter Druck

Am Nachmittag zeigen sich die europäischen Aktienmärkte freundlich und bewegen sich innerhalb einer Spanne von rund 1%. Der DAX führt die Entwicklung an und liegt mit Futures etwa 0,9% im Plus. Schwächer präsentiert sich dagegen der französische CAC40, der um mehr als 0,5% nachgibt. Markt News: Wichtige geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen Die deutsche Luftfahrtlobby fordert Berichten zufolge die Freigabe von Notfall-Kerosinreserven durch europäische Behörden, um Versorgungsengpässe zu vermeiden.

Aus Kreisen der Friedensgespräche in Pakistan heißt es, ein Abkommen zwischen Iran und den USA sei „nahe“.

Die Europäische Kommission stellt 180 Mio. EUR für den Aufbau einer europäischen Cloud-Infrastruktur bereit. Makroökonomie: Wenig Impulse zum Wochenschluss Die Datenlage fällt zum Ende der Woche sehr dünn aus. Die Handelsbilanz der Eurozone steigt auf 11,5 Mrd. EUR und nähert sich damit wieder dem Durchschnittsniveau nach einem saisonalen Rückgang im März. Markt News zu Einzelaktien Uber baut seine Beteiligung an Delivery Hero aus - die Aktie steigt um etwa 2%.

baut seine Beteiligung an Delivery Hero aus - die Aktie steigt um etwa 2%. Hensoldt erhält eine positive Investmentempfehlung - Kursplus von rund 1%.

erhält eine positive Investmentempfehlung - Kursplus von rund 1%. Ericsson enttäuscht mit schwachen Umsätzen und niedriger Profitabilität - Aktie verliert über 6%.

enttäuscht mit schwachen Umsätzen und niedriger Profitabilität - Aktie verliert über 6%. Alstom zieht seine Cashflow-Ziele zurück - massiver Kurseinbruch von rund 30%.

zieht seine Cashflow-Ziele zurück - massiver Kurseinbruch von rund 30%. Mehrere Nutzfahrzeughersteller, darunter Traton, Daimler und Volvo, müssen im Zuge eines Kartellverfahrens insgesamt 3,5 Mrd. EUR zahlen. Rohstoffe: Ölpreise unter Druck Die Aussicht auf eine mögliche Entspannung im Iran-Konflikt belastet die Ölpreise deutlich: Brent fällt um mehr als 7% auf etwa 90 USD je Barrel

WTI unterschreitet die Marke von 90 USD und notiert bei rund 87 USD Diese Entwicklungen prägen aktuell das Marktgeschehen und liefern wichtige Impulse für Anleger, die Börse Aktuell und relevante Markt News im Blick behalten. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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