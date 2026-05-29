Krypto News aktuell: Bitcoin Prognose wackelt nach Rutsch unter 73.000 $

- Saisonale Schwäche
- Kritische Chartmarke
- Whale-Aktivität sinkt
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Krypto News: Bitcoin rutscht unter 73.000 Dollar – Droht ein neues Tief?
Die Dynamik am digitalen Währungsmarkt kühlt sich merklich ab. Während die klassischen Aktienmärkte ihre Gewinne weiter ausbauen, muss die Krypto-Leitwährung Federn lassen: Bitcoin ist am heutigen Handelstag unter die Marke von 73.000 US-Dollar gefallen. Diese aktuellen Krypto News untermauern eine saisonale Schwächephase, die statistisch häufiger vor den Sommermonaten zu beobachten ist. Das laufende Jahr hält für die gesamte Digitalisierungsbranche einige Hürden bereit. Belastet wird die Stimmung im Sektor zusätzlich durch technische Probleme bei bekannten Altcoins: Sui, die eigentlich als extrem effizient geltende Low-Fee-Blockchain von Mysten Labs, musste die Transaktionsverarbeitung bereits den zweiten Tag in Folge pausieren.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
Key Takeaways
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Saisonale Schwäche: Bitcoin fällt unter 73.000 USD und zeigt relative Schwäche zum Aktienmarkt.
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Kritische Chartmarke: Rutscht der Kurs unter 72.000 USD, droht laut Bitcoin Prognose ein Test der 60.000 USD.
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Whale-Aktivität sinkt: On-Chain-Daten signalisieren ein nachlassendes Kaufinteresse der Krypto-Wale.
Technische Belastung: Wichtige Durchschnittslinien im Visier
Aus charttechnischer Sicht liefert die aktuelle Kursbewegung wichtige Signale für jede langfristige Bitcoin Prognose. Der BTC-Preis hat sich durch die jüngsten Abgaben gefährlich nah an den exponentiellen 200-Wochen-Durchschnitt (EMA200 im W1-Chart) herangearbeitet. Ein Blick in die Historie zeigt, wie bedeutsam diese Linie ist: Bitcoin notierte in den vergangenen Marktzyklen nur selten unter diesem Niveau – so etwa während des brutalen Corona-Crashs im März 2020, inmitten des Bärenmarktes 2022 sowie zuletzt in einer Korrekturphase im Februar. Ein nachhaltiger Rutsch unter die Marke von 72.000 US-Dollar könnte die psychologische Marktstruktur beschädigen.
On-Chain-Daten warnen: Krypto-Wale halten sich zurück
Für eine valide Bitcoin Prognose spielen die Aktivitäten der Großinvestoren eine entscheidende Rolle. Jüngste On-Chain-Analysen des Analysehauses CryptoQuant bringen diesbezüglich eher dämpfende Krypto News: Die Daten zeigen einen signifikanten Rückgang der Kaufaktivitäten bei sogenannten Walen (Investoren mit sehr großen BTC-Beständen). Dieses Verhaltensmuster gleicht frappierend der zyklischen Schwächephase, die der Markt bereits im Frühjahr 2022 durchlaufen hat. Wenn das institutionelle Kapital und die Großanleger temporär auf die Bremse treten, fehlt dem Markt der nötige Treibstoff für den nächsten Ausbruch.
Was die Bullen jetzt tun müssen: Das bärische Szenario abwenden
Um das drohende bärische Szenario abzuwenden, müssen die Bullen nun zeitnah Stärke beweisen. Gelingt es dem Markt nicht, kurzfristig neues Momentum zu generieren und einen Rebound in Richtung der 80.000-Dollar-Marke einzuleiten, rücken tiefere Kursziele in den Fokus. Ein Bruch der Unterstützung bei 72.000 USD würde die Wahrscheinlichkeit drastisch erhöhen, dass die lokalen Tiefs im Bereich um 60.000 US-Dollar erneut getestet werden. Die kommenden Tage sind somit richtungsweisend für die Frage, ob es sich nur um eine gesunde Konsolidierung oder um den Beginn einer tieferen Korrektur handelt.
Fazit
Die jüngsten Krypto News mahnen zur kurzfristigen Vorsicht. Der Rücksetzer unter 73.000 USD zeigt, dass der Kryptomarkt trotz der freundlichen Stimmung an der Wall Street eine Verschnaufpause benötigt. Die kurzfristige Bitcoin Prognose bleibt eng an das Verteidigen der 72.000-Dollar-Marke gekoppelt. Anleger sollten die On-Chain-Daten und insbesondere das Verhalten der Wale genau im Auge behalten, da ein Ausbleiben von Anschlusskäufen den Druck auf den "König der Kryptowährungen" weiter erhöhen dürfte.
Bitcoin Chart (W1) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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