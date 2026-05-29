BÖRSE HEUTE: DAX profitiert vom KI-Boom (29.05.2026)

Das Wichtigste in Kürze KI-Aktien bleiben der wichtigste Kurstreiber

DAX profitiert von starken Tech-Werten

profitiert von starken Tech-Werten Inflationsdaten stärken Zinshoffnungen in Europa

Börse Heute & Börse Aktuell: KI-Boom treibt Märkte an – DAX behauptet sich 📈 Die Börse Heute wird klar von einem Thema dominiert: Künstliche Intelligenz. Starke Quartalszahlen von Dell und überraschend hohe Investitionen in KI-Infrastruktur sorgen weltweit für Rückenwind bei Technologieaktien. Während geopolitische Unsicherheiten rund um die Verhandlungen zwischen den USA und Iran zeitweise für Nervosität sorgten, konnten sich die Aktienmärkte zum Wochenschluss stabilisieren. Auch der DAX profitiert von der positiven Stimmung im Technologiesektor und hält sich nahe seiner Höchststände. Key Takeaways 📌 KI-Aktien bleiben der wichtigste Kurstreiber

DAX profitiert von starken Tech-Werten

Inflationsdaten stärken Zinshoffnungen in Europa Börse Aktuell: Dell entfacht neue KI-Euphorie 🚀 Der wichtigste Impuls für die Märkte kam heute aus dem Technologiesektor. Dell überraschte mit einer deutlichen Anhebung der Jahresprognose. Besonders beeindruckend: Die Umsätze mit KI-Servern stiegen nahezu um das Neunfache gegenüber dem Vorjahr. Dadurch sprang die gesamte Branche an. Besonders starke Gewinner: Dell +35%

Palantir +9,13%

CrowdStrike +8,20%

SAP +4%

Oracle +8%

ARM Holdings +5,08% Die Zahlen zeigen deutlich, dass Unternehmen ihre Investitionen in KI-Hardware und KI-Software weiter massiv erhöhen. Das stützt die aktuelle Rally an den internationalen Börsen. Tops & Flops im DAX 40 heute Auch im DAX standen Technologiewerte und Wachstumsunternehmen im Fokus. Die positive Stimmung aus den USA sorgte für Unterstützung, während einige defensive Titel unter Druck gerieten. Top-Performer im DAX: Scout24 +3,95%

Zalando +2,98%

SAP +2,88% Flop-Performer im DAX: Bayer -3,99%

Siemens Energy -2,97%

Beiersdorf -2,93% Besonders SAP profitiert weiterhin vom KI-Boom und starken Cloud-Geschäften. Zalando und Scout24 werden von der verbesserten Konsumstimmung sowie sinkenden Zinserwartungen unterstützt. Kurse vom 29.05.2026, Stand: 17:30 Bayer Aktie Chart (Daily Timeframe) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Sonstiges: Inflation, Geopolitik und Rohstoffe 🌍 Neben den Unternehmenszahlen standen heute auch wichtige Konjunkturdaten im Fokus. Die deutsche Inflation fiel etwas schwächer aus als erwartet und stärkt die Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik der EZB. Weitere wichtige Entwicklungen: Deutsche Inflation (CPI) bei 2,6% statt erwarteter 2,9%

Polnische Inflation fällt überraschend auf 3,1%

Kanadisches BIP schrumpft um 0,1%

Gold steigt um 1,44%

Ölpreise geben zeitweise um mehr als 2% nach Geopolitisch sorgten widersprüchliche Aussagen zu einem möglichen Iran-Abkommen für erhöhte Schwankungen. Die Märkte hoffen weiterhin auf eine Entspannung rund um die Straße von Hormus. Experten Fazit Das Fazit vom Experten Jeremy Krings Die Börse Aktuell bleibt fest in der Hand des KI-Sektors. Während geopolitische Risiken und Konjunktursorgen immer wieder kurzfristige Rücksetzer auslösen, zeigt sich die Nachfrage nach Technologie- und KI-Aktien ungebrochen. Die starken Zahlen von Dell und SAP unterstreichen, dass Unternehmen weltweit massiv in digitale Infrastruktur investieren. Für Anleger bleibt die Entwicklung im Technologiesektor der wichtigste Taktgeber. Gleichzeitig könnten die rückläufigen Inflationsdaten in Europa zusätzliche Unterstützung liefern und den DAX auf seinem hohen Niveau stabilisieren. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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