Ölpreis wackelt nach Iran-Dementi: Trump-Verwirrung an der Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Iran kontert Trump

Ölpreis rutscht ab

Keine Gebühren-Einigung

Ölpreis im Geopolitik-Sog: Iran widerspricht Trump an der Börse Aktuell Der globale Energiemarkt erlebt zum Wochenausklang ein extremes Wechselbad der Gefühle. Ein heftiger Schlagabtausch zwischen Washington und Teheran sorgt an der Börse Aktuell für massive Turbulenzen bei den Notierungen. Nachdem US-Präsident Donald Trump voreilig eine historische Einigung verkündet hatte, folgte am Freitag die prompte Absage aus dem Iran. Diese anhaltende Unsicherheit rund um die strategisch wichtige Straße von Hormus zieht den Ölpreis in einen Strudel aus Spekulationen, Dementis und hoher Volatilität. ► Brent Crude Öl ISIN: XC0009677409 | WKN: 967740 | Ticker: OIL Key Takeaways Iran kontert Trump: Teheran bezeichnet Trumps Erfolgsmeldung als eine „Mischung aus Wahrheit und Lügen“.

Ölpreis rutscht ab: Brent-Rohöl sackt zeitweise um über 2 % ab, erholt sich aber nach dem Dementi leicht.

Keine Gebühren-Einigung: Der Iran beharrt weiterhin auf Transitgebühren in der Straße von Hormus. Trumps digitale Erfolgsmeldung lässt den Ölpreis einbrechen Der Tag begann an der Börse Aktuell zunächst mit einer vermeintlichen Sensation. Donald Trump verkündete über seine Plattform Truth Social, dass die USA bereit seien, die Seeblockade gegen den Iran aufzuheben. Als Bedingungen nannte er den Verzicht Teherans auf sein Atomwaffenprogramm, die vollständige Öffnung der Straße von Hormus sowie die Räumung aller Seeminen. Trump fügte hinzu, dass eine endgültige Entscheidung nach einer Sitzung im Situation Room fallen werde und vorerst keine eingefrorenen Gelder an den Iran fließen. Die Aussicht auf eine baldige Rückkehr legaler iranischer Öllieferungen setzte den Ölpreis sofort unter Druck: Die europäische Leitsorte Brent fiel um mehr als 2 % und testete die psychologische Marke von 90 USD pro Barrel. Fars News attackiert Trump: Doch kein diplomatischer Sieg? Die Erholung der Bären hielt jedoch nicht lange an, als die staatliche iranische Nachrichtenagentur Fars News die US-Darstellung scharf angriff. Quellen aus Teheran zufolge handele es sich bei Trumps Aussagen um den Versuch, einen falschen diplomatischen Sieg zu inszenieren. Besonders brisant für den globalen Ölpreis: Der Iran stellte klar, dass keine der verhandelten Klauseln das Land dazu verpflichte, die Straße von Hormus ohne Durchgangsgebühren freizugeben. Auch einer Vernichtung von nuklearem Material wurde von iranischer Seite vehement widersprochen. Diese harten Töne machten deutlich, dass die Verhandlungen keineswegs vor dem Abschluss stehen. Rohstoffmärkte im Bann widersprüchlicher Berichte Die Reaktion der Händler an der Börse Aktuell ließ nicht lange auf sich warten. Nach dem iranischen Dementi machten Brent und WTI einen Teil ihrer zuvor erlittenen Verluste umgehend wieder wett. Für den Ölpreis bedeutet dieses Verwirrspiel eine Fortsetzung der extremen Nervosität. Da beide Konfliktparteien völlig gegensätzliche Versionen der Gespräche präsentieren, ist die Viskosität des Marktes extrem hoch. Investoren stehen vor dem Problem, dass fundamentale Angebotsdaten derzeit vollständig von geopolitischen Schlagzeilen überlagert werden. Fazit Die Lage im Nahen Osten bleibt völlig ungelöst, und der Ölpreis spiegelt an der Börse Aktuell das tiefe Misstrauen zwischen den USA und dem Iran wider. Solange keine der beiden Seiten eine offiziell unterzeichnete Vereinbarung vorlegt, bleibt jede Bewegung beim Ölpreis ein reines Spekulationsgeschäft auf Sicht fahren. Für Trader bedeutet dies, dass die Volatilität vor dem Wochenende extrem hoch bleibt, da jede neue Meldung aus dem Weißen Haus oder Teheran die Kurse im zweistelligen Prozentbereich in die eine oder andere Richtung peitschen kann. Brent Crude Öl Chart (M5) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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