BÖRSE AKTUELL: Gold legt um 2 % zu, Nasdaq trübt die Stimmung an der Wall Street

- Europäische Börsen stark: Der DAX gewinnt mehr als 2 %, während der FTSE 100 und WIG20 ebenfalls deutlich zulegen.
- 💻 Technologie unter Druck: Der Nasdaq 100 verliert 2,3 %, Halbleiteraktien brechen teils zweistellig ein.
- 🥇 Gold profitiert von schwachen US-Daten: Der Goldpreis steigt wieder über 4.100 US-Dollar, während der US-Dollar nachgibt.
- Europäische Börsen stark: Der DAX gewinnt mehr als 2 %, während der FTSE 100 und WIG20 ebenfalls deutlich zulegen.
- 💻 Technologie unter Druck: Der Nasdaq 100 verliert 2,3 %, Halbleiteraktien brechen teils zweistellig ein.
- 🥇 Gold profitiert von schwachen US-Daten: Der Goldpreis steigt wieder über 4.100 US-Dollar, während der US-Dollar nachgibt.
Die Börse heute präsentiert sich mit einem gemischten Bild. Während die europäischen Aktienmärkte einen starken Handelstag verzeichneten und der DAX um mehr als 2 % zulegen konnte, gerieten die US-Börsen im späteren Handelsverlauf deutlich unter Druck. Besonders der Nasdaq 100 litt unter massiven Verkäufen im Halbleiter- und Technologiesektor, obwohl die überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten (Non Farm Payrolls) zunächst für Optimismus gesorgt hatten.
Im Fokus der Börse aktuell stehen neben der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte auch die Reaktion auf den US-Arbeitsmarktbericht, die Bewegung bei Gold und Öl sowie die jüngsten Entwicklungen am Devisen- und Kryptomarkt.
🌍 Börse aktuell: Europas Aktienmärkte zeigen relative Stärke
Die europäischen Börsen konnten sich deutlich besser entwickeln als viele internationale Märkte.
Die wichtigsten Entwicklungen:
- 📈 DAX: +über 2 %
- 📈 FTSE 100: +rund 1,8 %
- 📈 WIG20: +ca. 1,5 %
Ein wesentlicher Grund für die Outperformance ist die geringere Gewichtung von Halbleiterunternehmen in den europäischen Indizes. Während asiatische Märkte unter dem Ausverkauf bei Chipwerten litten, blieben Europas Börsen davon weitgehend verschont.
Börse heute: Nasdaq 100 gerät deutlich unter Druck
An der Wall Street drehte die Stimmung im Verlauf des Handelstags.
Besonders auffällig:
- 📉 Nasdaq 100: -2,3 %
- 💾 Micron: -7,5 %
- 💻 Mehrere Halbleiterunternehmen verlieren über 10 %
- 📱 Meta Platforms: knapp 5 % im Minus
- 🚗 Tesla: verliert fast 8 %, obwohl die Auslieferungszahlen die Erwartungen übertreffen
- 🍏 Apple: setzt sich mit einem Plus von rund 4,5 % positiv vom Markt ab
Vor allem Gewinnmitnahmen im Technologiesektor belasteten die Stimmung an den US-Börsen.
📊 Schwacher US-Arbeitsmarktbericht bewegt die Börse aktuell
Die veröffentlichten Konjunkturdaten sorgten für starke Marktreaktionen.
Die wichtigsten Zahlen:
- 👥 57.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft (NFP)
- 📉 Erwartet wurden 113.000 neue Stellen
- 📊 Vormonat: 172.000 neue Stellen
- 📉 Beschäftigung im privaten Sektor: 49.000 statt erwarteter 107.000 Stellen
- 💰 Durchschnittliche Stundenlöhne steigen um 3,5 % gegenüber dem Vorjahr
- 👤 Arbeitslosenquote sinkt überraschend auf 4,2 %
Die Daten sprechen für eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes, zeigen jedoch gleichzeitig einen weiterhin robusten Lohnanstieg.
🥇 Gold und Währungen profitieren
Die Reaktion an den Rohstoff- und Devisenmärkten fiel eindeutig aus.
🥇 Gold
- 📈 Gold steigt wieder auf über 4.100 US-Dollar je Unze.
🥈 Silber
- 📈 Silber gewinnt rund 2,5 %.
💵 Devisen
- 📉 Der US-Dollar verliert an Wert.
- 💶 Der EUR/USD steigt auf über 1,143.
₿ Kryptowährungen
- 📈 Bitcoin erholt sich in Richtung 62.000 US-Dollar.
Die sinkenden Renditen für US-Staatsanleihen und die veränderten Zinserwartungen stützen vor allem Edelmetalle.
🛢️ Ölpreis stabilisiert sich leicht
Auch am Energiemarkt bleibt die Entwicklung spannend.
Die wichtigsten Beobachtungen:
- 🛢️ Brent-Rohöl notiert bei rund 71,50 US-Dollar je Barrel.
- 📈 Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tage zeigt sich eine leichte Erholung.
- ⛽ Erdgas reagierte zunächst negativ auf den EIA-Lagerbericht, konnte die Verluste im Tagesverlauf jedoch wieder aufholen.
Die Entwicklung am Rohstoffmarkt bleibt eng mit den Konjunkturerwartungen und geopolitischen Faktoren verbunden.
👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten
Für die weitere Entwicklung der Börse heute bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend:
- 🏦 Erwartungen an die Zinspolitik der Federal Reserve
- 💻 Entwicklung der Halbleiter- und KI-Aktien
- 📊 Weitere US-Konjunkturdaten
- 🥇 Entwicklung des Goldpreises
- 💵 Stärke des US-Dollars
Diese Faktoren dürften den Takt an den internationalen Finanzmärkten in den kommenden Handelstagen vorgeben.
⚠️ Risiken für die Börse aktuell
Anleger sollten folgende Unsicherheitsfaktoren im Blick behalten:
- 📉 Weitere Gewinnmitnahmen im Technologiesektor
- 🏦 Veränderungen der Zinserwartungen
- 🌍 Geopolitische Risiken
- 📊 Schwächere Unternehmenszahlen im Technologiesektor
Kurzfristig dürfte die Volatilität an den Aktienmärkten erhöht bleiben.
🧾 Fazit: Börse aktuell zwischen Europa-Stärke und US-Technologieschwäche
Die Börse heute zeigt ein zweigeteiltes Bild. Während europäische Aktienmärkte ihre relative Stärke unter Beweis stellen und von einer geringeren Abhängigkeit vom Halbleitersektor profitieren, belasten massive Verkäufe bei Technologie- und Chipwerten die Wall Street.
Für die Börse aktuell bleiben die schwachen US-Arbeitsmarktdaten ein zentraler Faktor. Sie verändern die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve und sorgen gleichzeitig für Rückenwind bei Gold und anderen defensiven Anlageklassen. Anleger sollten daher insbesondere die weitere Entwicklung der Zinserwartungen, des Technologiesektors und der Konjunkturdaten aufmerksam verfolgen.
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