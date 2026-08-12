Nasdaq 100 Prognose für heute (12.08.): Nasdaq 100 Aktuell

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.703 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst moderat nach, konnte sich im Handelsverlauf fangen und bis zum Mittag wieder aufwärtslaufen. Nachdem das Tageshoch formatiert war, ging es zunächst in einer sehr engen Box seitwärts weiter. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag gaben die Notierungen nach. Die Bullen konnten zwar am späten Nachmittag eine Entlastungsbewegung abbilden, die aber keine nennenswerte Substanz hatte. Die Schwäche konnte erst am Abend beendet werden. Der Index erholte sich wieder über die 29.500 Punkte und ging auch über dieser Marke aus dem Tageshandel.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Aktuelle Ausgangslage (12.08.2026): Der Nasdaq 100 startet bei 29.626 Punkten schwächer in den Tag (-77 Punkte zum Vorbörsen-Niveau) und kämpft im 1h-Chart direkt um die pivotalen Durchschnittslinien SMA20 (29.607 Pkt.) und SMA50 (29.680 Pkt.) .

Der Nasdaq 100 startet bei schwächer in den Tag (-77 Punkte zum Vorbörsen-Niveau) und kämpft im 1h-Chart direkt um die pivotalen Durchschnittslinien und . Entscheidende Marken für Long/Short: Bull-Trigger: Erst bei einem nachhaltigen Stundenschluss über 29.680 Punkten werden Erholungsziele bei 29.950/65 und 30.190+ Punkten aktiv. Bär-Trigger: Fällt der Index unter die SMA20 (29.607 Pkt.) ab, droht ein Absacken Richtung SMA50 (4h) bei 29.329 Pkt. sowie zur SMA200 bei 29.247 Punkten .

Tageserwartung & Tendenz: Die Tendenz für heute ist leicht negativ bis neutral – die Wahrscheinlichkeit liegt bei 55 % für das Bear-Szenario und 45 % für das Bull-Szenario, bei einer erwarteten Tagesrange zwischen ca. 29.190 und 29.909 Punkten.

Der US-Technologieindex Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 29.703 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst moderat nach, konnte sich im Handelsverlauf jedoch fangen und bis zum Mittag wieder aufwärtslaufen. Nach Formation des Tageshochs setzte sich die Bewegung in einer sehr engen Seitwärtsbox fort.

Mit Beginn des offiziellen US-Handels am Nachmittag gaben die Notierungen erneut nach. Die Bullen versuchten am späten Nachmittag eine Entlastungsbewegung, der es jedoch an Substanz fehlte. Erst am Abend konnte die Schwäche beendet werden: Der Index erholte sich über die Marke von 29.500 Punkten und schloss auch oberhalb dieser Ebene.

Datenüberblick: Nasdaq 100 Kursentwicklung (10.08. – 11.08.)

Parameter 10.08. (Ist) 11.08. (Erwartet) 11.08. (Ist) Tageshoch (TH) 29.890 29.795 29.795 (Range: 29.909) Tagestief (TT) 28.626 28.443 29.443 (Range: 29.461) Tagesschluss 29.650 29.540 – Tagesrange (Punkte) 264 352 –

Anmerkung: Farbcodierung dokumentiert die Veränderung zum Vortag (rot = niedriger, grün = höher). Betrachtungszeitraum: 08:00 – 22:00 Uhr. Orange = Abweichung +/- 15 Punkte zur Prognose; Blau = Abweichung +/- 25 Punkte.

Chartcheck: Nasdaq 100 Prognose im 1h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 aktuell notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 29.607 Punkten) und der SMA50 (aktuell bei 29.680 Punkten). Der Index bewegte sich entlang dieser beiden Durchschnittslinien, konnte sich jedoch mangels Handelsdynamik nicht nachhaltig nach oben lösen.

Am Nachmittag fiel der Kurs unter die SMA50 und SMA20, unter denen er sich per Stundenschluss festsetzte. Im Frühhandel schob sich der Nasdaq wieder in den Dunstkreis der SMA20 zurück.

[ 30.190 / 30.215 ] --> Übergeordnetes Bulll-Ziel ▲ [ 29.950 / 29.965 ] --> Oberes Ausbruchsziel ▲ (Resist) ====== [ SMA50: 29.680 ] ====== (Pivot) ====== [ SMA20: 29.607 ] ====== <-- Aktueller Kampfbereich (Support) ====== [ SMA200: 29.247 ] ===== ▼ [ 29.048 / 29.073 ] --> Abwärtsziel bei Bruch

Bullisches Szenario

Für weitere Aufwärtsperpektiven müssen die Bullen den Nasdaq per bestätigtem Stundenschluss über die SMA20 und nachfolgend über die SMA50 schieben, dort etablieren und dynamisch nach oben lösen. Gelingt dieses Kursmuster, liegen die nächsten übergeordneten Anlaufziele bei 29.950/29.965 Punkten sowie bei 30.190/30.215 Punkten.

Bärisches Szenario

Wird die SMA20 als Support aufgegeben und verliert der Nasdaq den Kontakt zu dieser Line, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung der Schwäche bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 29.247 Punkten).

Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Prognose: bullisch / neutral

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Betrachtung im 4h-Chart: Wichtige Unterstützungen im Fokus

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Index problemlos über die SMA200 (aktuell bei 29.151 Punkten) schieben, nachdem er hier im Juli noch gescheitert war. Nach einem Rücksetzer in der zweiten Hälfte der Vorwoche stabilisierte sich der Kurs an der SMA200 und zog erneut an.

Am Freitag schob sich der Nasdaq an der SMA20 (aktuell bei 29.654 Punkten) nach oben. Gestern wurde die SMA20 erneut angelaufen und kurzzeitig unterschritten, wobei der Index den Kontakt zur Linie halten konnte.

Aufwärtsszenario: Etabliert sich der Nasdaq wieder über der SMA20 und löst sich dynamisch nach oben, werden die Ziele aus der Stundenbetrachtung aktiv.

Etabliert sich der Nasdaq wieder über der SMA20 und löst sich dynamisch nach oben, werden die Ziele aus der Stundenbetrachtung aktiv. Abwärtsszenario: Gelingt die Stabilisierung über der SMA20 nicht, droht ein Abgleiten in Richtung der SMA50 (aktuell bei 29.329 Punkten). Darunter bietet die SMA200 weiteren Support.

Gelingt die Stabilisierung über der SMA20 nicht, droht ein Abgleiten in Richtung der (aktuell bei 29.329 Punkten). Darunter bietet die SMA200 weiteren Support. Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Prognose: bullisch

Nasdaq 100 Ausblick und Trading-Setups für heute

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 29.626 Punkten und damit 77 Punkte unter dem Niveau des Vortags.

Long-Setup

Kann sich der Index über der Marke von 29.626 Punkten halten, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

Etappe 1: 29.654/56 | 29.680/82 | 29.701/03 | 29.724/26 | 29.745/47 | 29.761/63 | 29.783/85 | 29.807/09 | 29.834/36 | 29.859/61 | 29.885/87

29.654/56 | 29.680/82 | 29.701/03 | 29.724/26 | 29.745/47 | 29.761/63 | 29.783/85 | 29.807/09 | 29.834/36 | 29.859/61 | 29.885/87 Etappe 2 (über 29.885/87): 29.907/09 | 29.932/34 | 29.958/60 | 29.981/83 | 30.005/07 | 30.026/28 | 30.044/46 | 30.066/68 | 30.086/88 | 30.110/12 | 30.130/32 | 30.155/57 | 30.174/76 | 30.198/200 | 30.219/21

Short-Setup

Fällt der Nasdaq unter 29.626 Punkte und kann sich dort nicht halten, drohen Abgaben in Richtung folgender Marken:

Etappe 1: 29.607/05 | 29.586/84 | 29.563/61 | 29.539/37 | 29.518/16 | 29.498/96 | 29.475/73 | 29.451/49 | 29.430/28 | 29.418/16 | 29.393/91 | 29.378/76 | 29.360/58 | 29.344/42 | 29.328/26

29.607/05 | 29.586/84 | 29.563/61 | 29.539/37 | 29.518/16 | 29.498/96 | 29.475/73 | 29.451/49 | 29.430/28 | 29.418/16 | 29.393/91 | 29.378/76 | 29.360/58 | 29.344/42 | 29.328/26 Etappe 2 (unter 29.328/26): 29.307/05 | 29.288/86 | 29.269/67 | 29.249/47 | 29.228/26 | 29.210/08 | 29.191/89 | 29.175/73 | 29.148/46 | 29.125/23 | 29.099/97 | 29.073/71 | 29.048/46

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Nasdaq 100 Widerstände Nasdaq 100 Unterstützungen 29.653 / 29.680 29.607 29.964 29.515 30.121 29.329 30.397 29.247 30.554 29.151 30.783 28.999 – 28.776 – 28.205

Quelle: Eigenanalyse via xStation5. Fett gedruckte Werte kennzeichnen Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen.

Experten Fazit & Erwartete Wahrscheinlichkeiten für heute

Für den heutigen Handelstag wird auf Basis des Setups ein seitwärts bis abwärts gerichteter Markt erwartet (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

Bull-Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit

45 % Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit

Erwartete Tagesrange:

29.729 / 29.909 Punkte (Oberseite) bis 29.428 / 29.190 Punkte (Unterseite).

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