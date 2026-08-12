DAX Prognose heute (12.08.2026): Allzeithoch im Blick – DAX aktuell Analyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.365 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der Index zunächst nach. Erst am späten Vormittag gelangen die Stabilisierung und die nachfolgende Erholung, die einen ausgeprägten Charakter hatte. Der DAX konnte im Zuge der Aufwärtsbewegung ein neues Allzeithoch formatieren, das aber nachfolgend wieder abverkauft worden ist. Auch im Handel gestern konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen. Der DAX ging bei 26.396 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Aktuelle Marktlage & Ausgangslage: Der DAX aktuell verpasste gestern nur knapp sein Allzeithoch und schloss nach leichten Abgaben bei 26.352 Punkten. Für den heutigen Handelstag startet der Index vorbörslich leicht verändert bei 26.365 Punkten.

Der verpasste gestern nur knapp sein Allzeithoch und schloss nach leichten Abgaben bei 26.352 Punkten. Für den heutigen Handelstag startet der Index vorbörslich leicht verändert bei 26.365 Punkten. Chartanalyse & Schlüsselmarken: Das übergeordnete Chartbild im 1h- und 4h-Chart bleibt bullisch. Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 26.377 und 26.444/77 Punkten (Allzeithoch-Bereich), während die Marken um 26.357/40 sowie 26.294 Punkte als erste zentrale Unterstützungen dienen.

Das übergeordnete Chartbild im 1h- und 4h-Chart bleibt bullisch. Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 26.377 und Punkten (Allzeithoch-Bereich), während die Marken um sowie Punkte als erste zentrale Unterstützungen dienen. Tagesprognose & Tendenz: Für die heutige DAX Prognose wird auf Basis des Setups ein leicht seitwärts bis abwärts gerichteter Markt präferiert (60 % Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario). Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.460/26.574 Punkten auf der Oberseite und 26.263/26.113 Punkten auf der Unterseite.

Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich aktuell weiter bullisch. Nach einem vorbörslichen Start bei 26.365 Punkten gab der Index zu Xetra-Beginn zunächst nach. Am späten Vormittag griffen die Käufer jedoch wieder ein: Es folgte eine dynamische Erholung, im Zuge derer der DAX ein neues Allzeithoch markieren konnte.

Trotz anschließender Gewinnmitnahmen verblieb der Index im Plus und verabschiedete sich nachbörslich moderat erholt bei 26.396 Punkten aus dem Handel.

Xetra-Rückblick: Top & Flop Aktien vom 11.08.2026

Zum Xetra-Schluss standen 22 Gewinnern insgesamt 18 Verlierer gegenüber:

Gewinnerliste: Siemens Energy (+2,20 %), Scout24 (+2,00 %), RWE (+1,59 %)

Schlusslichter: Zalando (-2,57 %), Qiagen (-2,49 %), Merck (-2,25 %)

DAX Daten im Überblick: Rückblick & Marken

Marke / Kennzahl 11.08. Erwartet 11.08. Ist 10.08. (Vortag) Abweichung Tageshoch (TH) 26.460 26.493 26.451 +33 Punkte Tagestief (TT) 26.263 26.258 26.311 -5 Punkte Xetra-Schluss — 26.391 26.324 +67 Punkte Tagesschluss — 26.396 26.352 +44 Punkte Tagesrange — 235 Punkte 140 Punkte —

*Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Chartcheck: DAX Chartanalyse & Szenarien

1. Kurzfristiges 1h-Chartbild (Einschätzung: Bullisch)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 26.400 Punkten). Nach anfänglichem Druck unter die SMA20 und SMA50 (aktuell bei 26.372 Punkten) drehten die Bullen den Markt zügig ins Plus und schoben den Kurs auf ein neues Rekordhoch.

Bullishes Szenario: Hält sich der DAX per Stundenschluss über der SMA20, ist ein erneuter Test des Allzeithochs wahrscheinlich. Darüber liegen die übergeordneten Kursziele bei 26.510 / 26.525 Punkten sowie 26.735 / 26.750 Punkten .

Bärisches Szenario: Ein nachhaltiger Rutsch unter die SMA50 neutralisiert das Chartbild. Unterhalb dieser Marke drohen Gewinnmitnahmen in Richtung der SMA200 (aktuell bei 26.166 Punkten).

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2. Übergeordnetes 4h-Chartbild (Einschätzung: Bullisch)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart verteidigten die Bullen die SMA20 (aktuell bei 26.356 Punkten) erfolgreich als Unterstützung. Solange der Index oberhalb dieser Linie notiert, bleibt die übergeordnete Trendrichtung aufwärts gerichtet.

Risiko auf der Unterseite: Ein Unterschreiten der SMA20 signalisiert Schwäche mit Abgabedruck bis zur SMA50 (aktuell bei 26.199 Punkten). Etabliert sich der DAX darunter, droht eine Ausweitung der Korrektur bis zur SMA200 (aktuell bei 25.415 Punkten).

DAX Prognose heute: Ausblick & Trading-Setups

Der DAX startet heute Morgen bei 26.409 Punkten in den vorbörslichen Handel – das sind 44 Punkte über dem vorbörslichen Niveau von gestern und 13 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.

🟢 Long-Setup (Bullisch)

Hält sich der DAX über der Marke von 26.409 Punkten, ergeben sich folgende Anlaufziele:

Etappe 1: 26.413/15 | 26.437/39 | 26.458/60 | 26.473/75 | 26.491/93 Etappe 2: 26.515/17 | 26.531/33 | 26.554/56 | 26.572/74 | 26.591/93 | 26.612/14 | 26.633/35 | 26.658/60 Erweiterte Ziele: 26.681 bis 27.111/13 Punkte.

🔴 Short-Setup (Bärisch)

Fällt der DAX unter die Marke von 26.409 Punkten, rücken diese Unterstützungszonen in den Fokus:

Etappe 1: 26.388/86 | 26.369/67 | 26.346/44 | 26.324/22 | 26.280/78 | 26.245/43 | 26.199/97 Etappe 2: 26.173/71 | 26.148/46 | 26.091/89 | 26.040/38 Tiefe Zielmarken: 26.024 bis 25.745/43 Punkte.

Wichtige DAX Unterstützungen & Widerstände

DAX Widerstände: 26.444/77 | 26.515/49 | 26.615 | 26.732 | 26.846

DAX Unterstützungen: 26.400 | 26.394/72/56/12 | 26.264 | 26.199/73/66 | 26.070/05 | 25.983/40/02

Erwartete Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten

Für den heutigen Handelstag erwarten wir auf Basis unseres Setups einen seitwärts / aufwärts gerichteten Markt (Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr vs. Vortag).

🟢 Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

🔴 Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

📐 Erwartete Tagesrange: 26.515 / 26.658 (Oben) bis 26.278 / 26.146 Punkte (Unten).

Marktstimmung: CNN Fear & Greed Index

Der globale Fear & Greed Index notiert aktuell bei 60 Punkten im Bereich "Greed" (Gier).

Zeitraum Wert Sentiment Heute 60 Greed Vor 1 Woche 59 Greed Vor 1 Monat 46 Neutral Vor 1 Jahr 57 Greed

Hinweis: Extremwerte über 70 (Extreme Greed) oder unter 30 (Extreme Fear) signalisieren instabile Marktlagen und erhöhen das Risiko kurzfristiger Trendwenden.

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FAQ

Wie lautet die DAX Prognose für heute (12.08.2026)?

Die Prognose für heute ist leicht bullisch ausgerichtet (55 % Wahrscheinlichkeit für steigende/seitwärtige Kurse). Bei einem Halten der Vorbörse über 26.409 Punkten sind Kursziele bis 26.515 und 26.658 Punkte möglich.

Wo liegen heute die wichtigsten DAX Widerstände und Unterstützungen?

Widerstände: 26.444/77 Punkte, 26.515/49 Punkte und 26.615 Punkte.

Unterstützungen: 26.400 Punkte (SMA20 im 1h-Chart), 26.372/56 Punkte sowie 26.264 Punkte.

Wie ist das Sentiment aktuell am Markt (Fear & Greed Index)?

Der Fear & Greed Index notiert aktuell bei 60 Punkten im Bereich „Greed“ (Gier). Vor einer Woche lag der Wert bei 59, vor einem Monat bei 46 (Neutral).