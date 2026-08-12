Goldpreis Prognose & Börse Aktuell: Rekordhoch vor US-Inflationsdaten

Das Wichtigste in Kürze 10-Wochen-Hoch: Der Goldpreis ist um knapp 1 % auf 4.407 USD gestiegen und durchbricht wichtige technische Widerstände (100- und 200-Tage-Linie).

Der Goldpreis ist um knapp 1 % auf 4.407 USD gestiegen und durchbricht wichtige technische Widerstände (100- und 200-Tage-Linie). Treiber US-Zinstrend: Schwächere Arbeitsmarktdaten senken die Erwartung weiterer Fed-Zinserhöhungen, was das zinslose Edelmetall stützt.

Schwächere Arbeitsmarktdaten senken die Erwartung weiterer Fed-Zinserhöhungen, was das zinslose Edelmetall stützt. Fokus US-Inflation: Die anstehenden Verbraucherpreisdaten (CPI) sind der entscheidende Impulsgeber für die weitere Goldpreis Prognose.

An der Börse aktuell zieht Gold wieder verstärkt die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich. Im Vorfeld der heute anstehenden Schlüsseldaten zur US-Inflation erreichte der Goldpreis den höchsten Stand seit zehn Wochen. Am heutigen Handelstag stieg der Preis für eine Unze Gold um knapp 1 % auf 4.407 US-Dollar. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Technische Analyse: Ausbruch bestätigt bullischen Trend Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Wie der Tageschart zeigt, notiert der Kurs derzeit bei ca. 4.407,00 US-Dollar, nachdem er den Abwärtstrend sowie die maßgeblichen gleitenden Durchschnitte erfolgreich nach oben durchbrochen hat. Damit kletterte das Edelmetall auf den höchsten Stand seit dem 5. Juni. Zuvor stieß der Kurs im Bereich von 4.387 US-Dollar bei den 100-Tage- und 200-Tage-Linien auf technischen Widerstand. Blickt man auf die technischen Indikatoren, steht der Relative-Stärke-Index (RSI) bei 67,6. Das deutet darauf hin, dass sich der Wert seinen Jahreshöchstständen nähert. Der jüngste Befreiungsschlag hat eine positive Rückkopplungsschleife ausgelöst, die weitere Gewinne antreibt und eine positive Goldpreis Prognose untermauert. Zinserwartungen und US-Daten bewegen die Märkte Haupttreiber dieser beeindruckenden Rallye ist der deutliche Rückgang der Markt-Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten, die schwächer als erwartet ausfielen, sank die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung im September von zuvor 60 % auf nun 50 %. Dieses makroökonomische Umfeld kommt dem Edelmetall zugute: Sinkende oder stagnierende Zinsen stützen traditionell die Kurse, da Gold in einer inversen Korrelation zum US-Dollar steht. An der Börse aktuell richtet sich der Blick aller Marktteilnehmer nun gespannt auf die US-Verbraucherpreisdaten (CPI). Diese können die Aussichten für die Zinspolitik der Fed maßgeblich verändern und somit die kurz- bis mittelfristige Goldpreis Prognose entscheiden. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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