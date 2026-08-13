Marktbericht Börse Aktuell: DAX, Euro Stoxx & Adyen-Kurssprung

Freundlicher Handelsauftakt an den europäischen Märkten

In unserem heutigen Marktbericht zur Börse zeigen sich die europäischen Indizes am Donnerstagmorgen leicht im Plus. Haupttreiber für die positive Stimmung sind die jüngsten US-Inflationsdaten, die weitgehend den Erwartungen entsprachen.

Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Juli im Monatsvergleich um 0,1%, während die Kerninflation bei 2,5% gegenüber dem Vorjahr lag. Dies dämpfte die Sorgen vor einer kurzfristigen weiteren Zinsstraffung durch die US-Notenbank Fed. Die Terminmärkte reduzierten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September von fast 67% in der Vorwoche auf nun etwa 40%.

Die entspannte Lage an der Zinsfront stützte die meisten europäischen Indizes. Zudem lieferte das britische BIP-Wachstum von 0,4 % im zweiten Quartal ein positives makroökonomisches Signal. Anleger blicken nun auf weitere Konjunkturdaten aus Europa, Unternehmenszahlen sowie die Ölpreise, die sich weiterhin über der Marke von 80 US-Dollar pro Barrel halten.

Börse Aktuell: Überblick über die wichtigsten Indizes

Euro Stoxx 50 nähert sich Allzeithoch

Der Stoxx Europe 600 legt um rund 0,2% zu und bewegt sich wieder in Richtung seines Allzeithochs. Der breite Marktgewinn deutet darauf hin, dass die verbesserte Stimmung nicht nur auf einzelne Sektoren beschränkt ist.

DAX und CAC 40

Der deutsche Leitindex DAX und der französische CAC 40 gewinnen jeweils rund 0,3%. Deutsche und französische Aktien profitieren vor allem von den nachlassenden Sorgen über steigende US-Kreditkosten. Niedrigere Zinserwartungen stützen die Aktienbewertungen durch den Abbau von Zinsrisikoprämien.

FTSE 100 trotz solider BIP-Daten schwächer

Der FTSE 100 tendiert trotz eines Wirtschaftswachstums von 0,4% im zweiten Quartal etwas schwächer. Das Ergebnis entsprach den Konsensschätzungen und mildert Befürchtungen einer drastischen Konjunkturabkühlung trotz der weiterhin hohen Zinsen.

Makroökonomischer Ausblick

Die US-Inflation bleibt der zentrale Katalysator für die Stimmung an der Börse. Zusammen mit ersten Anzeichen einer Abkühlung am US-Arbeitsmarkt sinkt der Druck auf die Fed. Im weiteren Tagesverlauf stehen die endgültigen CPI-Daten für Spanien sowie die Industrieproduktion der Eurozone im Fokus, die Aufschluss über den geldpolitischen Kurs der EZB geben könnten.

Technische Analyse: EU50 und DAX (M30-Chart)

Im Börse Aktuell Chartbereich zeigt sich bei den Euro Stoxx 50-Futures, dass der Kurs etwa in der Mitte seines aufwärts gerichteten Trendkanals handelt.

Euro Stoxx 50 (EU50): Der 50-Perioden-EMA (orange Linie) dient als wichtige Dynamik-Unterstützung. Bei den letzten beiden abwärts gerichteten Impulsen ging einem Durchbruch nach unten jeweils eine stärkere Korrektur voraus. Der Hauptwiderstand liegt bei ca. 6.600 Punkten (jüngste lokale Hochs).

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX 40 (DE40): Die DAX-Futures versuchen, sich über dem 50-Perioden-EMA zu halten. Der Schlüsselwiderstand liegt bei etwa 26.600 Punkten. Der Index notiert zudem nahe der exponentiellen 200-Perioden-Durchschnittslinie (EMA200) bei ca. 26.400 Punkten.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gewinner und Verlierer im Euro Stoxx 50

Ein Blick auf die Einzelwerte zeigt eine deutliche Kapitalrotation:

+-------------------+---------+------------------------------------+ | Aktie | Veränderung | Anmerkung | +-------------------+---------+------------------------------------+ | Adyen | +10,1 % | Spitzenreiter nach Prognoseanhebung| | BBVA | +1,6 % | Stärke im Bankensektor | | Santander | +1,5 % | Stärke im Bankensektor | | Deutsche Telekom | +0,9 % | Solide Nachfrage | | Rheinmetall | +0,9 % | Weiterhin gefragt | | Volkswagen | -0,5 % | Unter Druck | | Wolters Kluwer | -0,7 % | Leichte Abgaben | | BASF | -1,3 % | Schwächster Wert im Index | +-------------------+---------+------------------------------------+

Quelle: XTB Research

Banken stark, Chemie und Zykliker schwächer

Neben Adyen überzeugen vor allem europäische Finanzwerte: Nordea (+1,4%) sowie UniCredit, Deutsche Bank und Intesa Sanpaolo (jeweils +0,7% bis +0,8%) unterstreichen die relative Stärke des Bankensektors.

Auf der Verliererseite steht BASF (-1,3%). Langfristig bleiben jedoch einige der heutigen Verlierer stark: Infineon verliert heute zwar 0,4%, liegt seit Jahresbeginn aber immer noch rund 67% im Plus.

Fundamentalanalyse Euro Stoxx 50: Wie nachhaltig ist die Rallye?

Der Euro Stoxx 50 notiert knapp 0,3% unter seinem Allzeithoch. Der übergeordnete Trend bleibt klar bullisch:

1-Monats-Performance: +4,0%

+4,0% Performance seit Jahresbeginn (YTD): +12,8%

Die Marktbreite ist gesund: 66% der Indexmitglieder handeln über ihrer 200-Tage-Linie und 64% über der SMA50. Dies zeigt, dass der Anstieg von der breiten Masse getragen wird und nicht nur von wenigen Schwergewichten.

Sektor-Highlights:

Technologie: +32% YTD, jedoch mit einem KGV von ca. 47 anspruchsvoll bewertet ( Infineon und ASML als langfristige Treiber).

+32% YTD, jedoch mit einem KGV von ca. 47 anspruchsvoll bewertet ( und als langfristige Treiber). Banken: ING, BBVA und UniCredit sichern den Aufwärtstrend ab.

Quelle: XTB Research

Corporate News: Unternehmensnachrichten Aktuell

1. Adyen mit Kurssprung nach Anhebung der 2026er Prognose

Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen erhöht nach starken Zahlen für das erste Halbjahr 2026 seine Umsatzprognose. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen nun ein währungsbereinigtes Nettoumsatzwachstum von 21 bis 23% (zuvor: 20–22 %). Die Aktie sprang im Handelsverlauf um über 10% nach oben.

2. Pandora übertrifft Erwartungen

Die Aktien des dänischen Schmuckherstellers Pandora gewinnen rund 3%. Das Unternehmen übertraf im zweiten Quartal die Markterwartungen und hob seinen Gewinnausblick an.

3. Thyssenkrupp verliert trotz angepasster Prognose

Die Aktie von Thyssenkrupp gibt im frühen Handel um ca. 1,5% nach. Die Einengung und teilweise Anhebung der Prognose für 2026 reichte den Marktteilnehmern offenbar nicht aus, da die Erwartungen bereits eingepreist waren.

Adyen im Detail: Die Analyse des Zahlenwerks

Der Nettoumsatz von Adyen stieg im ersten Halbjahr um 19 % (währungsbereinigt +21%) auf 1,30 Milliarden Euro. Das verarbeitete Zahlungsvolumen wuchs sogar um 24% auf 803,8 Milliarden Euro.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick:

Nettoumsatz: 1,303 Mrd. € (+19% YoY / +21% cFX) – über Konsens (1,29 Mrd. €)

1,303 Mrd. € (+19% YoY / +21% cFX) – Zahlungsvolumen: 803,8 Mrd. € (+24% YoY)

803,8 Mrd. € (+24% YoY) Bereinigtes EBITDA: 641,5 Mio. € (+18% YoY)

641,5 Mio. € (+18% YoY) EBITDA-Marge: 49 % (Vorjahr: 50 %) – Rückgang durch Übernahmekosten (Talon.One und Orb)

49 % (Vorjahr: 50 %) – Rückgang durch Übernahmekosten (Talon.One und Orb) Freier Cashflow: 553,4 Mio. € (+17% YoY)

553,4 Mio. € (+17% YoY) Mitarbeiterzahl: +249 auf 5.020 Beschäftigte

Starkes organisches Wachstum

Rund 70% des Wachstums stammten von Bestandskunden, was die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells beweist. Zudem verteilt sich das Wachstum auf eine breitere Basis: Die 300 größten Händler machten noch ca. 60 % des Gesamtwachstums aus (vor drei Jahren: über 70 %). Das am schnellsten wachsende Segment war Platforms mit einem Umsatzplus von 37% auf 165,5 Mio. Euro.

Adyen Chartanalyse & Fundamentaldaten

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart (D1) nähert sich die Adyen-Aktie nach dem Kurssprung der exponentiellen 200-Tage-Linie (EMA200, rote Linie), die als starker technischer Widerstand fungiert.

Fundamental weiterhin stark

Trotz des heutigen Sprungs liegt die Aktie auf Jahressicht noch im Minus (YTD -26,6 %). Fundamental zeigt sich jedoch eine hohe operative Stärke:

EBIT-Marge: 43,6%

43,6% Eigenkapitalrendite (ROE): 23,4%

23,4% Verschuldung: Nahezu 0,0 (Debt-to-Equity)

Nahezu 0,0 (Debt-to-Equity) KGV (Forward): ca. 23,6x

Adyen bestätigt zudem das langfristige Ziel, bis 2028 eine EBITDA-Marge von über 55% zu erreichen.

Quelle: XTB Investment Plattform

Experten Fazit Marktbericht Börse

Der heutige Handelstag an der Börse aktuell zeigt eine Fortsetzung der positiven Grundstimmung. Die Kombination aus moderaten US-Inflationsdaten und starken Unternehmenszahlen – allen voran von Adyen – stützt die europäischen Indizes nahe ihrer Rekordhochs. Anleger sollten in den kommenden Tagen vor allem die weiteren Notenbank-Signale und Margenentwicklungen im Tech-Sektor beobachten.

SO SEHEN SIEGER AUS!