DAX Prognose heute (13.08.2026): DAX aktuell mit neuem Allzeithoch

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.409 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme konnte sich der DAX wieder aufwärtsschieben. Das Allzeithoch, das am Vortag formatiert wurde ist angelaufen und bestätigt worden. Die Bullen schoben den Index nachfolgend weiter aufwärts bis knapp an die 26.600 Punkte und formatierten damit ein neues Allzeithoch, das aber nachfolgend, wie am Vortag auch, abverkauft worden ist. Die Abgaben hatten einen ausgeprägten Charakter und haben bis zum Abend angehalten. Es konnte gestern kein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte sich der Index stabilisieren und moderat erholen. Der DAX ging bei 26.390 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Aktuelle Marktlage & Ausgangslage: Der DAX aktuell verpasste gestern nur knapp sein Allzeithoch und schloss nach leichten Abgaben bei 26.352 Punkten. Für den heutigen Handelstag startet der Index vorbörslich leicht verändert bei 26.365 Punkten.

Der verpasste gestern nur knapp sein Allzeithoch und schloss nach leichten Abgaben bei 26.352 Punkten. Für den heutigen Handelstag startet der Index vorbörslich leicht verändert bei 26.365 Punkten. Chartanalyse & Schlüsselmarken: Das übergeordnete Chartbild im 1h- und 4h-Chart bleibt bullisch. Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 26.377 und 26.444/77 Punkten (Allzeithoch-Bereich), während die Marken um 26.357/40 sowie 26.294 Punkte als erste zentrale Unterstützungen dienen.

Das übergeordnete Chartbild im 1h- und 4h-Chart bleibt bullisch. Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 26.377 und Punkten (Allzeithoch-Bereich), während die Marken um sowie Punkte als erste zentrale Unterstützungen dienen. Tagesprognose & Tendenz: Für die heutige DAX Prognose wird auf Basis des Setups ein leicht seitwärts bis abwärts gerichteter Markt präferiert (60 % Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario). Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.460/26.574 Punkten auf der Oberseite und 26.263/26.113 Punkten auf der Unterseite.

Der Index ist gestern Morgen bei 26.409 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit dem Handelsauftakt schob sich der DAX aktuell weiter aufwärts. Das am Vortag markierte Allzeithoch wurde schnell angelaufen und bestätigt. Im weiteren Verlauf schoben die Bullen den Index knapp an die Marke von 26.600 Punkten und markierten damit ein neues Allzeithoch, das jedoch wie am Vortag wieder abverkauft wurde.

Die anschließenden Abgaben fielen ausgeprägt aus und hielten bis zum Abend an, sodass im Xetra-Handel kein Tagesgewinn ausgewiesen werden konnte. Nachbörslich stabilisierte sich der Index moderat und ging bei 26.390 Punkten aus dem Handel.

Zum Xetra-Schluss am 12.08.2026 notierten 21 Aktien im Plus und 19 Aktien mit Abschlägen:

Gewinner: Rheinmetall (+2,45 %), Siemens Energy (+1,94 %), Infineon (+1,30 %)

Rheinmetall (+2,45 %), Siemens Energy (+1,94 %), Infineon (+1,30 %) Verlierer: E.ON (-3,44 %), SAP (-2,69 %), Bayer (-2,12 %)

DAX Daten im Überblick (11.08. – 12.08.2026)

Kennzahl 12.08. Erwartet* 12.08. Ist* 11.08. Ist Tageshoch (TH) 26.593 26.658 26.493 / 26.593 Tagestief (TT) 26.328 26.278 26.258 / 26.328 Xetra-Schluss 26.331 26.391 26.391 Tagesschluss 26.390 26.390 26.396 Tagesrange 265 Punkte 235 Punkte —

*Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.

Chartcheck & DAX Prognose

1-Stunden-Chart (1h): Kurzfristig bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 26.409 Punkten). Im Tagesverlauf stieg der Index auf ein neues Allzeithoch, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und den Kurs unter die SMA20 sowie die SMA50 (aktuell bei 26.399 Punkten) drückten. Im Frühhandel konnte sich der Index jedoch wieder über beide Durchschnittslinien zurückschieben.

Bullisches Szenario: Gelingt per Stundenschluss der Verbleib über der SMA20, ist ein erneuter Test des Allzeithochs wahrscheinlich. Übergeordnete Anlaufziele liegen bei 26.610/26.625 Punkten sowie bei 26.735/26.750 Punkten .

Gelingt per Stundenschluss der Verbleib über der SMA20, ist ein erneuter Test des Allzeithochs wahrscheinlich. Übergeordnete Anlaufziele liegen bei sowie bei . Bärisches Szenario: Ein nachhaltiger Stundenschluss unter der SMA50 würde das Chartbild neutralisieren. In der Folge steigen die Chancen für Abgaben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 26.248 Punkten).

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4-Stunden-Chart (4h): Übergeordnet bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Hoch am Mittwoch setzte der DAX im 4h-Chart unter die SMA20 (aktuell bei 26.386 Punkten) zurück, hielt aber engen Kontakt zu dieser Linie. Das Support-Niveau der SMA20 hat im Zuge des jüngsten Rücksetzers erneut gehalten.

Bullisches Szenario: Solange der DAX über der SMA20 notiert, bleibt der Aufwärtstrend intakt.

Solange der DAX über der SMA20 notiert, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Bärisches Szenario: Fällt der Index unter die SMA20 und etabliert sich darunter, drohen Rücksetzer zur SMA50 (aktuell bei 26.283 Punkten). Ein Rutsch unter die SMA50 trübt das Bild weiter ein und öffnet das Tor für tiefere Gewinnmitnahmen in Richtung der SMA200 (aktuell bei 25.466 Punkten).

Ausblick für heute (13.08.2026)

Der DAX ist heute Morgen bei 26.421 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet (12 Punkte über der ersten Vorbörse von gestern und 31 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss).

Long-Setup

Hält sich der DAX über der Marke von 26.421 Punkten, liegen die nächsten Anlaufziele stufenweise bei:

26.437/39 | 26.458/60 | 26.473/75 | 26.491/93 | 26.515/17 | 26.531/33 | 26.554/56 | 26.572/74 | 26.591/93 | 26.612/14 | 26.633/35 | 26.658/60

Darüber: 26.681/83 bis 27.111/13

Short-Setup

Fällt der DAX unter 26.421 Punkte, können die Bären folgende Marken ansteuern:

26.409/07 | 26.388/86 | 26.369/67 | 26.346/44 | 26.324/22 | 26.303/01 | 26.280/78 | 26.265/63 | 26.245/43 | 26.222/20 | 26.199/97 | 26.173/71 | 26.148/46 | 26.130/28 | 26.115/13 | 26.091/89 | 26.077/75 | 26.058/56 | 26.040/38

Darunter: 26.024/22 bis 25.745/43

Wichtige DAX Unterstützungen & Widerstände

DAX Widerstände DAX Unterstützungen 26.444 / 26.466 / 26.477 26.409 26.515 / 26.549 26.399 / 26.394 / 26.312 26.615 26.282 / 26.264 / 26.248 26.732 26.173 26.846 26.070 / 26.005 — 25.983 / 25.940 / 25.902 — 25.836 — 25.759

Hinweis: Fett gedruckte Werte markieren Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen.

Wahrscheinlichkeiten für den Handelstag

Wir rechnen auf Basis unseres Setups heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

Bull-Szenario: 55 %

55 % Bear-Szenario: 45 %

45 % Erwartete Tagesrange: 26.517 / 26.635 bis 26.301 / 26.171 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger: CNN Fear & Greed Index

Der globale Fear & Greed Index notierte am letzten Handelstag bei 62 und befindet sich damit im Bereich "Greed" (Gier).

Vor 1 Woche: 59 (Greed)

59 (Greed) Vor 1 Monat: 46 (Neutral)

46 (Neutral) Vor 1 Jahr: 62 (Greed)

Hintergrund zum Indikator: Der Fear-and-Greed-Index setzt sich aus 7 Einzelindikatoren zusammen (u. a. S&P 500 zur 125-Tage-Linie, Put/Call-Ratio, Marktvolatilität, Junk-Bond-Nachfrage). Werte zwischen 50 und 70 signalisieren bullische Stimmung ("Greed"). Extreme Ausschläge über 70 (Extreme Greed) oder unter 30 (Extreme Fear) deuten auf einen instabilen Zustand hin und erhöhen das Risiko einer kurzfristigen Trendumkehr.

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FAQ

Wie lautet die DAX Prognose für heute, den 13.08.2026?

Die Prognose für heute ist leicht bullisch bis seitwärts gerichtet (55% Bull-Szenario vs. 45% Bear-Szenario). Solange sich der DAX über der Marke von 26.409/26.421 Punkten hält, sind erneute Tests des Allzeithochs bei knapp 26.600 Punkten und Anstiege bis 26.635 Punkte möglich.

Was sind die wichtigsten DAX Unterstützungen und Widerstände aktuell?

Wichtige Widerstände: 26.444 / 26.466 / 26.477 Punkte, gefolgt von 26.515 / 26.549 Punkten und der Marke von 26.615 Punkten.

26.444 / 26.466 / 26.477 Punkte, gefolgt von 26.515 / 26.549 Punkten und der Marke von 26.615 Punkten. Wichtige Unterstützungen: Erste Absicherung bei 26.409 Punkten sowie in der Zone 26.399 / 26.394 Punkten. Darunter stützen 26.282 / 26.248 Punkte (SMA200 im 1h-Chart).

Welches Signal liefert der Fear & Greed Index für den DAX?

Der Fear & Greed Index steht aktuell bei 62 Punkten ("Greed"). Das zeigt ein weiterhin positives, aber noch nicht überhitzt-extremes Marktsumfeld an, was den Aufwärtstrend vorerst stützt.