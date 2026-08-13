Nasdaq 100 Prognose & Aktuell: Tagesanalyse für den 13.08.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.626 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag aufwärtsschieben, konsolidierte nachfolgend länger. Am frühen Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein, der Nasdaq konnte im Zuge dessen bis in den Bereich der 29.900 Punkte laufen, sich dort aber nicht etablieren. Der Nasdaq setzte nachfolgend zurück, konnte sich am Abend wieder moderat erholen, gab im späten Handel aber wieder Substanz ab. Erst im Rahmen des Frühhandels konnte der Index Teile der Verluste vom Abend kompensieren und wieder über die 29.800 Punkte-Marke laufen.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Übergeordnetes Bild bleibt bullisch: Solange sich der Nasdaq 100 im 1h- und 4h-Chart über den kurzfristigen Durchschnittslinien (SMA20 & SMA50) hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Für nachhaltige Kursgewinne fehlt jedoch noch spürbare Dynamik.

Solange sich der Nasdaq 100 im 1h- und 4h-Chart über den kurzfristigen Durchschnittslinien (SMA20 & SMA50) hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Für nachhaltige Kursgewinne fehlt jedoch noch spürbare Dynamik. Kritische Schlüsselmarken im Fokus: Auf der Oberseite liegen die wichtigsten Anlaufziele bei 29.950/65 und 30.190/215 Punkten . Fällt der Index hingegen unter die SMA20/SMA50 zurück, droht ein Abverkauf in Richtung der SMA200 bei 29.418 Punkten .

Auf der Oberseite liegen die wichtigsten Anlaufziele bei und . Fällt der Index hingegen unter die SMA20/SMA50 zurück, droht ein Abverkauf in Richtung der . Leichter Vorteil für die Bullen: Die Wahrscheinlichkeit für einen seitwärts/aufwärts gerichteten Handelstag liegt laut Setup bei 55 % (Bull) gegenüber 45 % (Bear), mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 29.449 und 30.200 Punkten.

Für die aktuelle Nasdaq 100 Prognose betrachten wir zunächst die Kursentwicklung des vergangenen Handelstages. Der Index notierte gestern Morgen bei 29.626 Punkten. Nach einer leichten Erholung bis Mittag und einer anschließenden Konsolidierung setzte am Nachmittag Kaufdruck ein. Der Nasdaq 100 stieg dabei bis in den Bereich von 29.900 Punkten, konnte sich dort jedoch nicht etablieren.

Im späteren Handel setzte der Index zurück, erholte sich am Abend moderat und gab zum späten Handel erneut nach. Erst im Frühhandel konnte der Nasdaq 100 Aktuell wieder Teile der Verluste kompensieren und stieg über die Marke von 29.800 Punkten.

Nasdaq 100 Key Performance Indikatoren (KPIs)

Kennzahl 12.08. (Ist) 11.08. (Vor tag) Erwartete Range (12.08.) Tageshoch (TH) 29.909 Pkt. 29.795 Pkt. 29.909 Pkt. Tagestief (TT) 29.428 Pkt. 28.443 Pkt. 29.609 Pkt. Tagesschluss 29.765 Pkt. 29.540 Pkt. – Tagesrange 300 Pkt. 352 Pkt. –

*Betrachtungszeitraum: 08:00 – 22:00 Uhr.

Chartcheck & technische Analyse

Betrachtung im 1h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 Aktuell notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 29.776 Punkten) und der SMA50 (aktuell bei 29.693 Punkten). Dem Index gelang am Morgen der Ausbruch über beide Linie. Am Nachmittag führte ein Rücksetzer (mit der Lunte einer Stundenkerze) zurück an die SMA50, die als Support hielt. Ein weiterer Rücksetzer im späten Handel stabilisierte sich im Bereich der SMA20.

Bullen-Szenario: Können die Bullen den Index per Stundenschluss über der SMA20 halten, bleibt die Perspektive für weitere Kursgewinne bestehen. Entscheidend ist eine zunehmende Dynamik. Bei erneutem Kaufinteresse liegen die übergeordneten Anlaufziele bei 29.950/29.965 Punkten sowie bei 30.190/30.215 Punkten .

Bären-Szenario: Setzen Gewinnmitnahmen ein und hält die SMA20 nicht als Unterstützung, bietet die SMA50 die nächste Auffanglinie. Bricht auch dieser Support, trübt sich das Stundenchart ein. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer in Richtung der SMA200 (aktuell bei 29.418 Punkten).

Einschätzung kurzfristiges Chartbild (Prognose): Bullisch

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Betrachtung im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index konnte sich nachhaltig über die SMA200 (aktuell bei 29.170 Punkten) schieben, nachdem er an dieser Linie im Juli noch gescheitert war. Nach einem Rücksetzer in der zweiten Hälfte der letzten Handelswoche stabilisierte sich der Index an der SMA200 und setzte seine Aufwärtsbewegung fort.

Zuletzt schob sich der Index an der SMA20 (aktuell bei 29.711 Punkten) nach oben. Zwar fiel der Nasdaq kurzzeitig unter diese Linie, konnte sich jedoch rasch wieder darüber etablieren. Solange der Nasdaq 100 über der SMA20 notiert, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Fällt der Index jedoch nachhaltig unter die SMA20, droht eine Ausdehnung der Schwäche bis zur SMA50 (aktuell bei 29.503 Punkten).

Einschätzung übergeordnetes Chartbild (Prognose): Bullisch

Nasdaq 100 Prognose & Setups für heute (13.08.2026)

Der Nasdaq 100 startet heute Morgen bei 29.798 Punkten und liegt damit 172 Punkte über dem Niveau des vorherigen Morgens.

Long Setup

Kann sich der Index über der Marke von 29.798 Punkten halten, ergeben sich folgende Anlaufziele nach oben:

Erste Etappenziele: 29.834/36 | 29.859/61 | 29.885/87 | 29.907/09 | 29.932/34 | 29.958/60 | 29.981/83 Punkte

Bereich um 30.000 Punkte: 30.005/07 | 30.026/28 | 30.044/46 Punkte

Erweiterte Ziele: 30.066/68 | 30.086/88 | 30.110/12 | 30.130/32 | 30.155/57 | 30.174/76 | 30.198/200 | 30.219/21 | 30.237/39 | 30.255/57 | 30.279/81 | 30.302/04 | 30.323/25 | 30.345/47 Punkte

Short Setup

Gelingt es dem Nasdaq 100 nicht, sich über 29.798 Punkten zu behaupten, stehen folgende Unterseiten-Ziele im Fokus:

Erste Unterstüzungszonen: 29.771/69 | 29.746/44 | 29.723/21 | 29.704/02 | 29.686/84 | 29.663/61 | 29.640/38 | 29.615/13 Punkte

Mittlerer Bereich: 29.595/93 | 29.578/76 | 29.558/56 | 29.536/34 | 29.518/16 Punkte

Tiefer liegende Ziele: 29.498/96 | 29.475/73 | 29.451/49 | 29.430/28 | 29.418/16 | 29.393/91 | 29.378/76 | 29.360/58 | 29.344/42 | 29.328/26 Punkte

Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Nasdaq 100 Widerstände Nasdaq 100 Unterstützungen 29.889 Pkt. 29.776 / 29.711 Pkt. 29.964 Pkt. 29.693 Pkt. 30.121 Pkt. 29.503 Pkt. 30.397 Pkt. 29.418 Pkt. 30.554 Pkt. 29.247 Pkt. 30.783 Pkt. 29.170 Pkt. – 28.999 Pkt. – 28.776 Pkt. – 28.205 Pkt.

(Fettdruck markiert Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen. Quelle: Eigenanalyse via xStation5)

Fazit & Wahrscheinlichkeiten

Für den heutigen Handelstag wird auf Basis des Setups ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

Bull-Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit

55 % Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit

Erwartete Tagesrange heute:

29.983 / 30.200 Punkte auf der Oberseite bis 29.638 / 29.449 Punkte auf der Unterseite.

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