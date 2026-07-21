Börse Aktuell: Markt News - S&P 500 erholt sich, Nahost-Konflikt belastet Märkte

Die Börse aktuell zeigt sich nach den jüngsten Kursverlusten leicht erholt. Die Futures auf den S&P 500 legen derzeit rund 0,4% zu, nachdem die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran den Handel am Vortag belastet hatte. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen sorgen weiterhin für Unsicherheit und bleiben das dominierende Thema der Markt News.

Auch in Europa deuten die Futures auf einen freundlicheren Handelsstart hin. Der DAX und der Euro Stoxx 50 gewinnen jeweils knapp 0,5%, während der EUR/USD um rund 0,1% steigt.

Börse aktuell: Halbleiter, Bitcoin und Edelmetalle gefragt

Zu den stärksten Sektoren gehörten zuletzt Halbleiterwerte. Der Chipsektor setzte seine Erholung fort, nachdem er zuvor in den Bärenmarkt gerutscht war. Unterstützung kam auch aus Asien: Der taiwanische Aktienmarkt stieg um mehr als 3%, getragen von einer Erholung der TSMC-Aktie.

Auch der Kryptomarkt zeigt Stärke. Bitcoin notiert wieder nahe 65.500 US-Dollar, während Ethereum rund 1% zulegt. Parallel dazu setzen Edelmetalle ihre Aufwärtsbewegung fort. Gold gewinnt rund 1,2%, Silber steigt sogar um fast 3%. Die gestiegene Nachfrage nach sicheren Häfen spiegelt die anhaltende Unsicherheit an den Finanzmärkten wider.

Markt News: Ölpreis und Inflation bleiben im Fokus

Die Ölpreise bleiben äußerst volatil. US-WTI schloss zuletzt nahe 88 US-Dollar je Barrel. Die höheren Energiepreise verstärken die Sorge, dass der Inflationsdruck hoch bleiben könnte. Das belastet insbesondere die Anleihemärkte. Auch britische Staatsanleihen gerieten unter Druck. Anleger reagierten nervös auf die fiskalpolitischen Pläne des neuen britischen Premierministers Andy Burnham.

Geopolitik bestimmt die Markt News

Die geopolitische Lage verschärft sich weiter. Donald Trump kündigte Konsequenzen für Iran nach dem Tod von drei US-Soldaten an, während internationale Vermittler weiterhin an einer Waffenruhe arbeiten. Zusätzliche Spannungen entstehen durch die Ankündigung der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen, Schifffahrtsrouten Saudi-Arabiens im Roten Meer blockieren zu wollen. Dies erhöht die Risiken für den globalen Ölmarkt und stützt den geopolitischen Risikoaufschlag beim Ölpreis. Zudem unterzeichnete Trump eine Executive Order, die die Anforderungen an US-Rüstungsunternehmen verschärft. Unternehmen müssen künftig kritische Rohstoffe und Komponenten stärker aus sicheren Lieferketten beziehen, andernfalls droht der Verlust staatlicher Aufträge.

Nach Angaben des iranischen Militärs wurden US-Raketensysteme auf der Arifjan-Basis in Kuwait angegriffen. Gleichzeitig berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr über Explosionen in Isfahan. Beide Meldungen deuten auf eine weitere militärische Eskalation hin. Darüber hinaus telefonierte Trump mit dem neuen britischen Premierminister Andy Burnham. Themen waren unter anderem Handel, Energieproduktion in der Nordsee, die militärische Zusammenarbeit sowie die Sicherung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus.

Alphabet entwickelt eigenen KI-Chip

Alphabet arbeitet Berichten zufolge an einem eigenen Serverchip für das KI-Modell Gemini. Ziel ist es, die Abhängigkeit von externen Anbietern für KI-Infrastruktur zu reduzieren und die eigene Technologieplattform weiter auszubauen.

Unternehmenszahlen im Überblick

Novartis übertraf im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen. Der Umsatz stieg auf 14,41 Mrd. US-Dollar und lag damit über den erwarteten 13,94 Mrd. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,41 US-Dollar und übertraf ebenfalls die Prognosen. Besonders positiv überraschte das Medikament Cosentyx mit einem Umsatz von 1,82 Mrd. US-Dollar gegenüber erwarteten 1,14 Mrd. US-Dollar. Der Konzern bestätigte zudem seine Jahresprognose.

Schindler erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 5,33 Mrd. CHF und lag damit leicht unter den Markterwartungen. Die Auftragseingänge entsprachen mit 5,79 Mrd. CHF nahezu den Prognosen. Auch Schindler bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr.

Julius Bär verwaltete zum Halbjahr Vermögen von 547 Mrd. CHF und übertraf damit leicht die Analystenschätzungen. Der bereinigte Vorsteuergewinn fiel mit 813,9 Mio. CHF ebenfalls besser aus als erwartet. Zudem verbesserte sich die Cost-Income-Ratio auf 62,6%, was auf eine höhere operative Effizienz hinweist.

Technische Analyse: S&P 500 verteidigt wichtige Unterstützung

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus charttechnischer Sicht konnte der S&P 500 die wichtige Unterstützungszone bei rund 7.470 Punkten erfolgreich verteidigen. Aktuell versucht der Index, den EMA50 nach oben zu durchbrechen. Ein nachhaltiger Ausbruch könnte das kurzfristige Chartbild weiter aufhellen. Solange die geopolitischen Risiken jedoch hoch bleiben, dürfte die Volatilität an den Aktienmärkten erhöht bleiben.

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FAQ

Warum steht die Börse aktuell unter Druck?

Vor allem die Eskalation im Nahen Osten sowie steigende Ölpreise belasten die Stimmung an den Finanzmärkten.

Welche Markt News sind heute besonders wichtig?

Im Fokus stehen die Entwicklungen im Nahost-Konflikt, starke Quartalszahlen von Novartis sowie die Erholung bei Halbleiteraktien.

Wie entwickelt sich der S&P 500?

Der S&P 500 verteidigt eine wichtige Unterstützungszone und versucht derzeit, den EMA50 nach oben zu durchbrechen.