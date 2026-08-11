DAX Aktuell (11.08.2026): DAX Prognose & Ausblick für heute

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.368 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index ist mit Aufnahme des Xetra Handels direkt wieder aufwärts in Richtung des Allzeithochs gelaufen. Es ging bis zum Mittag aufwärts, das Allzeithoch wurde minimal verpasst. Der DAX setzte vom Tageshoch sukzessive zurück, wobei die Abgaben moderat waren. Am späten Nachmittag stellte sich eine kleine Entlastungsbewegung ein, die aber keine Substanz hatte und bis zum Abend wieder abverkauft war. Zum Wochenbeginn konnte der Index einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der Index etwas erholen. Der DAX ging bei 26.352 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Aktuelle Marktlage & Ausgangslage: Der DAX aktuell verpasste gestern nur knapp sein Allzeithoch und schloss nach leichten Abgaben bei 26.352 Punkten. Für den heutigen Handelstag startet der Index vorbörslich leicht verändert bei 26.365 Punkten.

Der verpasste gestern nur knapp sein Allzeithoch und schloss nach leichten Abgaben bei 26.352 Punkten. Für den heutigen Handelstag startet der Index vorbörslich leicht verändert bei 26.365 Punkten. Chartanalyse & Schlüsselmarken: Das übergeordnete Chartbild im 1h- und 4h-Chart bleibt bullisch. Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 26.377 und 26.444/77 Punkten (Allzeithoch-Bereich), während die Marken um 26.357/40 sowie 26.294 Punkte als erste zentrale Unterstützungen dienen.

Das übergeordnete Chartbild im 1h- und 4h-Chart bleibt bullisch. Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 26.377 und Punkten (Allzeithoch-Bereich), während die Marken um sowie Punkte als erste zentrale Unterstützungen dienen. Tagesprognose & Tendenz: Für die heutige DAX Prognose wird auf Basis des Setups ein leicht seitwärts bis abwärts gerichteter Markt präferiert (60 % Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario). Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.460/26.574 Punkten auf der Oberseite und 26.263/26.113 Punkten auf der Unterseite.

Der deutsche Leitindex zeigt sich zum Start in die neue Handelswoche weiter in robuster Verfassung. In unserer heutigen DAX Prognose beleuchten wir die wichtigsten Marken, das aktuelle Chartbild im 1h- und 4h-Chart sowie die Wahrscheinlichkeiten für das heutige Handelsszenario.

DAX Aktuell: Rückblick auf den gestrigen Handelstag (10.08.2026)

Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 26.368 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Eröffnung des Xetra-Handels zog der Index direkt wieder aufwärts in Richtung seines Allzeithochs. Bis zum Mittag setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, wobei die Rekordmarke knapp verfehlt wurde.

Vom Tageshoch aus setzte der Index sukzessive, aber moderat zurück. Eine leichte Entlastungsbewegung am späten Nachmittag blieb ohne Substanz und wurde bis zum Abend wieder abverkauft. Dennoch verzeichnete der DAX zum Wochenauftakt einen Xetra-Tagesgewinn. Nachbörslich erholte sich der Index leicht und ging bei 26.352 Punkten aus dem Tageshandel.

Gewinner und Verlierer im Xetra-Handel

Zum Xetra-Schluss am 10.08.2026 standen sich 20 Gewinner- und 20 Verlierer-Aktien gegenüber:

Top 3 Gewinner: Qiagen: +5,32 % adidas: +2,00 % Scout24: +1,75 %

Flop 3 Verlierer: Deutsche Telekom: -3,07 % Beiersdorf: -1,94 % Bayer: -1,29 %



Kennzahlen & Handelsspanne im Überblick

Kennzahl 10.08. (Erwartet*) 10.08. (Ist*) 07.08. (Vortag) Tageshoch (TH) 26.451 26.460 26.453 Tagestief (TT) 26.311 26.263 26.173 Xetra-Schluss — 26.324 26.316 Tagesschluss — 26.352 26.371 Handelsspanne (Punkte) 140 197 280

*Betrachtungszeitraum: 08:00 – 22:00 Uhr.

DAX Chartanalyse: Status Quo und Signalmarken

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: Kampf um die Glättungslinien

Der DAX notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 26.358 Punkten). Nach dem dynamischen Anlauf auf das Allzeithoch zur Xetra-Eröffnung rutschte der Index im Zuge des Rücksetzers unter die SMA20. Den Bullen gelang es im weiteren Handelsverlauf sowie im Frühhandel nicht, den DAX nachhaltig per Stundenschluss über diese Linie zu schieben. Auf der Unterseite bot jedoch die SMA50 (aktuell bei 26.340 Punkten) verlässlichen Halt.

Bullisches Szenario (1h): Gelingt ein bestätigter Stundenschluss über der SMA20, rückt erneut das Allzeithoch ins Blickfeld. Darüber liegen die übergeordneten Anlaufziele bei 26.550/26.65 Punkten sowie 26.695/26.710 Punkten .

Bärisches Szenario (1h): Etabliert sich der DAX per Stundenschluss unter der SMA50, trübt sich das Bild auf neutral ein. Gewinnmitnahmen könnten den Index dann bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 26.059 Punkten) drücken.

Einschätzung 1h-Chart (Prognose): Bullisch

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Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

4h-Chart: Übergeordnete Aufwärtsbewegung intakt

Nach dem Zwischenhoch am Mittwoch setzte der DAX unter die SMA20 (aktuell bei 26.294 Punkten) zurück, hielt jedoch engen Kontakt zu dieser Linie. Zum Ende der vergangenen Handelswoche glückte der Rebreak und die Stabilisierung oberhalb der SMA20.

Solange der DAX aktuell über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.

Rutscht der Index unter die SMA20, ist mit Abgaben bis zur SMA50 (aktuell bei 26.102 Punkten) zu rechnen. Fällt der DAX auch unter diese Marke, erhöht sich der Druck in Richtung der SMA200 (aktuell bei 25.371 Punkten).

Einschätzung 4h-Chart (Prognose): Bullisch

DAX Prognose heute: Ausblick & Setups für Dienstag (11.08.2026)

Der DAX ist heute Morgen bei 26.365 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet – 3 Punkte unter der Vorbörse des Vortags, aber 13 Punkte über dem gestrigen Abend-Schlusskurs.

Long-Setup (Bullen)

Halten die Bullen den DAX über der Marke von 26.365 Punkten, ergeben sich folgende Anlaufziele auf der Oberseite:

Erste Zielmarken: 26.389/91 | 26.413/15 | 26.437/39 | 26.458/60 | 26.473/75 | 26.491/93 Punkte

Erweiterte Zielmarken: 26.515/17 | 26.531/33 | 26.554/56 | 26.572/74 | 26.591/93 | 26.612/14 | 26.633/35 | 26.658/60 Punkte

Übergeordnete Zonen: 26.681 bis 27.111/13 Punkte

Short-Setup (Bären)

Fällt der DAX unter 26.365 Punkte, rücken die folgenden Unterseiten in den Fokus:

Erste Zielmarken: 26.346/44 | 26.324/22 | 26.303/01 | 26.280/78 | 26.265/63 | 26.245/43 Punkte

Erweiterte Zielmarken: 26.222/20 | 26.199/97 | 26.173/71 | 26.148/46 | 26.130/28 | 26.115/13 | 26.091/89 | 26.077/75 | 26.058/56 | 26.040/38 Punkte

Unter 26.040 Punkten: 26.024 bis 25.745/43 Punkte

Wichtige DAX-Widerstände und -Unterstützungen

(Marken in FETT stellen Kreuzwiderstände bzw. -unterstützungen dar)

DAX-Widerstände: 26.377 | 26.444/77 | 26.549 | 26.615 | 26.732

DAX-Unterstützungen: 26.357/40 | 26.294/66/18 | 26.173/01 | 26.070/59/05 | 25.983/40/02 | 25.836 | 25.759

Erwartete Tagestendenz & Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag):

Bull-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit

Bear-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit

Erwartete Tagesrange: 26.460 / 26.574 bis 26.263 / 26.113 Punkte

Marktsimulation & Anlegerstimmung: Fear & Greed Index

Der globale Sentiment-Indikator Fear & Greed Index (Quelle: CNN Business) notierte am letzten Handelstag bei 64 Punkten und befindet sich damit im Bereich "Greed" (Gier).

Aktuell: 64 ( Greed )

Vor 1 Woche: 50 ( Neutral )

Vor 1 Monat: 46 ( Neutral )

Vor 1 Jahr: 58 (Greed)

Hintergrund zum Indikator: Extreme Werte über 70 (Extreme Greed) oder unter 30 (Extreme Fear) deuten oft auf eine Überhitzung bzw. Untertreibung des Marktes hin und erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Trendumkehr.

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