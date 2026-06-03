Nasdaq 100 Prognose heute: Neues Allzeithoch im Fokus - Nasdaq 100 Analyse für den 03.06.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.449 Punkten. Der Nasdaq konnte sich am Morgen zunächst erholen, schwenkte am Vormittag in eine Seitwärtsbox. Mit Aufnahme des offiziellen Handels wurde zunächst das Tagestief formatiert, das direkt zurückgekauft worden ist. Es ging nachfolgend aufwärts, wobei die Dynamik der Aufwärtsbewegung überschaubar war. Das Hoch am Abend wurde zunächst abverkauft, die Abgaben hatten aber einen moderaten Charakter. Der Index drehte im späten Handel und konnte kurz vor Handelsschluss noch ein neues Allzeithoch formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Neues Allzeithoch bestätigt den Aufwärtstrend: Der Nasdaq 100 konnte im späten Handel ein weiteres Rekordhoch bei 30.692 Punkten markieren. Damit bleibt die technische Ausgangslage sowohl kurzfristig als auch übergeordnet klar bullisch.

Der Nasdaq 100 konnte im späten Handel ein weiteres Rekordhoch bei 30.692 Punkten markieren. Damit bleibt die technische Ausgangslage sowohl kurzfristig als auch übergeordnet klar bullisch. SMA20 bleibt der entscheidende Taktgeber: Solange sich der Index oberhalb der SMA20 bei 30.634 Punkten (1h) bzw. 30.486 Punkten (4h) behaupten kann, sind weitere Anstiege in Richtung 30.910 und 31.090 Punkte wahrscheinlich.

Solange sich der Index oberhalb der SMA20 bei 30.634 Punkten (1h) bzw. 30.486 Punkten (4h) behaupten kann, sind weitere Anstiege in Richtung 30.910 und 31.090 Punkte wahrscheinlich. Bullisches Szenario mit Vorteilen: Für den heutigen Handelstag sehen wir eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 30.608 und 30.910 Punkten, wobei Rücksetzer aktuell weiterhin als Kaufgelegenheiten angesehen werden können.

Der Nasdaq 100 notierte am Dienstagmorgen bei 30.449 Punkten. Nach einer anfänglichen Erholung ging der Index zunächst in eine Seitwärtsphase über. Mit dem Start des offiziellen Handels wurde zunächst das Tagestief markiert, das jedoch direkt zurückgekauft wurde. Im weiteren Verlauf setzte sich eine moderate Aufwärtsbewegung durch, die den Nasdaq 100 am Abend schließlich auf ein neues Allzeithoch führte.

Die Dynamik auf der Oberseite blieb zwar überschaubar, dennoch konnten die Käufer die Kontrolle bis zum Handelsschluss behaupten. Kurz vor Börsenschluss wurde ein weiteres Rekordhoch erreicht.

Rückblick Nasdaq 100

Kennzahl 02.06. 01.06. Tageshoch 30.692 30.626 Tagestief 30.398 30.262 Tagesschluss 30.679 30.542 Handelsspanne 294 Punkte 364 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 notierte gestern durchgehend oberhalb der SMA20, die aktuell bei 30.634 Punkten verläuft. Nach einem Rücksetzer an diesen gleitenden Durchschnitt stabilisierte sich der Index zunächst. Die stärkere Korrektur am Nachmittag führte den Markt kurzfristig unter die SMA50 bei derzeit 30.533 Punkten. Diese Unterstützung wurde jedoch erfolgreich verteidigt.

Von dort aus setzte eine erneute Aufwärtsbewegung ein, die den Nasdaq 100 bis an unser übergeordnetes Kursziel bei 30.695 bis 30.710 Punkten führte. Dieses Ziel wurde nahezu punktgenau erreicht.

Nasdaq 100 Prognose kurzfristig

Solange sich der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 behaupten kann, bleiben die Chancen auf weitere Kursgewinne intakt. Oberhalb des aktuellen Rekordhochs ergeben sich die nächsten Zielzonen bei:

30.895 bis 30.910 Punkten

31.075 bis 31.090 Punkten

Auf der Unterseite bleibt die SMA20 die erste wichtige Unterstützung. Sollte diese Marke aufgegeben werden, rückt die SMA50 als nächster Support in den Fokus. Die aktuelle Aufwärtsbewegung wäre erst dann gefährdet, wenn auch die SMA50 nachhaltig unterschritten wird.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Bullisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart wird deutlich, dass sich der Nasdaq 100 nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer unter die SMA50 schnell wieder über die SMA20 bei aktuell 30.486 Punkten und die SMA50 bei 30.131 Punkten schieben konnte.

Die vergangenen Korrekturen wurden regelmäßig im Bereich der SMA20 aufgefangen. Dies unterstreicht die weiterhin hohe Nachfrage auf niedrigeren Kursniveaus.

Nasdaq 100 Prognose mittelfristig

Solange die SMA20 im 4-Stunden-Chart verteidigt wird, bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend vollständig intakt. Die in der Stundenanalyse genannten Kursziele bleiben somit aktiv.

Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das Risiko einer Ausweitung der Konsolidierung erhöhen.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Mittwochmorgen bei 30.665 Punkten und damit 216 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 30.665 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Kursziele:

30.679 bis 30.681 Punkte

30.696 bis 30.698 Punkte

30.713 bis 30.715 Punkte

30.744 bis 30.746 Punkte

30.779 bis 30.781 Punkte

30.810 bis 30.812 Punkte

30.841 bis 30.843 Punkte

30.874 bis 30.876 Punkte

Oberhalb dieser Zone rücken folgende Ziele in den Fokus:

30.908 bis 30.910 Punkte

30.942 bis 30.944 Punkte

30.975 bis 30.977 Punkte

31.005 bis 31.007 Punkte

31.021 bis 31.023 Punkte

Bärisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 nicht über 30.665 Punkten behaupten, wären folgende Unterstützungsbereiche relevant:

30.645 bis 30.643 Punkte

30.628 bis 30.626 Punkte

30.610 bis 30.608 Punkte

30.574 bis 30.572 Punkte

30.538 bis 30.536 Punkte

30.494 bis 30.492 Punkte

30.461 bis 30.459 Punkte

30.443 bis 30.441 Punkte

Unterhalb dieser Zone könnten weitere Abgaben bis:

30.388 bis 30.386 Punkte

30.332 bis 30.330 Punkte

30.293 bis 30.291 Punkte

30.241 bis 30.239 Punkte

30.179 bis 30.177 Punkte

folgen.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

30.692 Punkte

30.715 Punkte

30.981 Punkte

31.025 bis 31.049 Punkte

31.255 Punkte

Unterstützungen

30.634 Punkte

30.533 Punkte

30.486 Punkte

30.131 Punkte

30.059 Punkte

29.894 Punkte

29.643 Punkte

29.561 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse und Prognose

Die technische Ausgangslage im Nasdaq 100 bleibt konstruktiv. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren weiterhin die Käufer. Das neue Allzeithoch bestätigt den bestehenden Aufwärtstrend und eröffnet weiteres Potenzial auf der Oberseite.

Für den heutigen Handelstag erwarten wir einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 30.608 Punkten und 30.910 Punkten, wobei kurzfristig auch ein Anstieg bis in den Bereich von 30.781 Punkten möglich bleibt.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch. Der Index hat ein neues Allzeithoch erreicht und notiert weiterhin oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Solange die SMA20 verteidigt wird, bestehen Chancen auf weitere Kursanstiege in Richtung 30.910 und 31.090 Punkte.

Welche Kursziele hat der Nasdaq 100 aktuell?

Auf der Oberseite liegen die nächsten wichtigen Kursziele bei 30.895 bis 30.910 Punkten. Darüber rücken die Bereiche um 31.075 bis 31.090 Punkte in den Fokus der Marktteilnehmer.

Welche Unterstützungen sind beim Nasdaq 100 wichtig?

Die wichtigsten Unterstützungen liegen derzeit bei 30.634 Punkten (SMA20 im Stundenchart), 30.533 Punkten (SMA50 im Stundenchart) sowie bei 30.486 Punkten (SMA20 im 4-Stunden-Chart). Diese Marken sind entscheidend für die Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?

Aus technischer Sicht ist der Nasdaq 100 aktuell bullish. Sowohl das kurzfristige als auch das übergeordnete Chartbild sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt derzeit bei 60 Prozent.

Was könnte die Nasdaq 100 Rallye stoppen?

Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 und anschließend unter die SMA50 könnte die aktuelle Aufwärtsbewegung abschwächen. In diesem Fall würde das Risiko einer größeren Konsolidierung deutlich zunehmen.

Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Entwicklung?

Zu den wichtigsten Einflussfaktoren zählen die US-Geldpolitik, Inflationsdaten, Arbeitsmarktdaten, Unternehmensgewinne großer Technologiekonzerne sowie die allgemeine Risikobereitschaft der Anleger.

Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne heute?

Für den heutigen Handelstag wird eine Handelsspanne zwischen 30.608 und 30.910 Punkten erwartet. Innerhalb dieser Range dürften die wichtigsten kurzfristigen Handelsentscheidungen getroffen werden.

Warum ist die Nasdaq 100 Analyse für Anleger wichtig?

Eine Nasdaq 100 Analyse hilft Anlegern dabei, wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren, Trends frühzeitig zu erkennen und potenzielle Einstiegs- oder Ausstiegspunkte besser einzuordnen.