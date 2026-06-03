Nasdaq 100 Prognose heute: Neues Allzeithoch im Fokus - Nasdaq 100 Analyse für den 03.06.2026

- Neues Allzeithoch bestätigt den Aufwärtstrend
- SMA20 bleibt der entscheidende Taktgeber
- Bullisches Szenario mit Vorteilen
- Neues Allzeithoch bestätigt den Aufwärtstrend
- SMA20 bleibt der entscheidende Taktgeber
- Bullisches Szenario mit Vorteilen
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.449 Punkten. Der Nasdaq konnte sich am Morgen zunächst erholen, schwenkte am Vormittag in eine Seitwärtsbox. Mit Aufnahme des offiziellen Handels wurde zunächst das Tagestief formatiert, das direkt zurückgekauft worden ist. Es ging nachfolgend aufwärts, wobei die Dynamik der Aufwärtsbewegung überschaubar war. Das Hoch am Abend wurde zunächst abverkauft, die Abgaben hatten aber einen moderaten Charakter. Der Index drehte im späten Handel und konnte kurz vor Handelsschluss noch ein neues Allzeithoch formatieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Neues Allzeithoch bestätigt den Aufwärtstrend: Der Nasdaq 100 konnte im späten Handel ein weiteres Rekordhoch bei 30.692 Punkten markieren. Damit bleibt die technische Ausgangslage sowohl kurzfristig als auch übergeordnet klar bullisch.
- SMA20 bleibt der entscheidende Taktgeber: Solange sich der Index oberhalb der SMA20 bei 30.634 Punkten (1h) bzw. 30.486 Punkten (4h) behaupten kann, sind weitere Anstiege in Richtung 30.910 und 31.090 Punkte wahrscheinlich.
- Bullisches Szenario mit Vorteilen: Für den heutigen Handelstag sehen wir eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 30.608 und 30.910 Punkten, wobei Rücksetzer aktuell weiterhin als Kaufgelegenheiten angesehen werden können.
Der Nasdaq 100 notierte am Dienstagmorgen bei 30.449 Punkten. Nach einer anfänglichen Erholung ging der Index zunächst in eine Seitwärtsphase über. Mit dem Start des offiziellen Handels wurde zunächst das Tagestief markiert, das jedoch direkt zurückgekauft wurde. Im weiteren Verlauf setzte sich eine moderate Aufwärtsbewegung durch, die den Nasdaq 100 am Abend schließlich auf ein neues Allzeithoch führte.
Die Dynamik auf der Oberseite blieb zwar überschaubar, dennoch konnten die Käufer die Kontrolle bis zum Handelsschluss behaupten. Kurz vor Börsenschluss wurde ein weiteres Rekordhoch erreicht.
Rückblick Nasdaq 100
|Kennzahl
|02.06.
|01.06.
|Tageshoch
|30.692
|30.626
|Tagestief
|30.398
|30.262
|Tagesschluss
|30.679
|30.542
|Handelsspanne
|294 Punkte
|364 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq 100 notierte gestern durchgehend oberhalb der SMA20, die aktuell bei 30.634 Punkten verläuft. Nach einem Rücksetzer an diesen gleitenden Durchschnitt stabilisierte sich der Index zunächst. Die stärkere Korrektur am Nachmittag führte den Markt kurzfristig unter die SMA50 bei derzeit 30.533 Punkten. Diese Unterstützung wurde jedoch erfolgreich verteidigt.
Von dort aus setzte eine erneute Aufwärtsbewegung ein, die den Nasdaq 100 bis an unser übergeordnetes Kursziel bei 30.695 bis 30.710 Punkten führte. Dieses Ziel wurde nahezu punktgenau erreicht.
Nasdaq 100 Prognose kurzfristig
Solange sich der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 behaupten kann, bleiben die Chancen auf weitere Kursgewinne intakt. Oberhalb des aktuellen Rekordhochs ergeben sich die nächsten Zielzonen bei:
- 30.895 bis 30.910 Punkten
- 31.075 bis 31.090 Punkten
Auf der Unterseite bleibt die SMA20 die erste wichtige Unterstützung. Sollte diese Marke aufgegeben werden, rückt die SMA50 als nächster Support in den Fokus. Die aktuelle Aufwärtsbewegung wäre erst dann gefährdet, wenn auch die SMA50 nachhaltig unterschritten wird.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Bullisch
YouTube Trading Videos
Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart wird deutlich, dass sich der Nasdaq 100 nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer unter die SMA50 schnell wieder über die SMA20 bei aktuell 30.486 Punkten und die SMA50 bei 30.131 Punkten schieben konnte.
Die vergangenen Korrekturen wurden regelmäßig im Bereich der SMA20 aufgefangen. Dies unterstreicht die weiterhin hohe Nachfrage auf niedrigeren Kursniveaus.
Nasdaq 100 Prognose mittelfristig
Solange die SMA20 im 4-Stunden-Chart verteidigt wird, bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend vollständig intakt. Die in der Stundenanalyse genannten Kursziele bleiben somit aktiv.
Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das Risiko einer Ausweitung der Konsolidierung erhöhen.
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq 100 notiert am Mittwochmorgen bei 30.665 Punkten und damit 216 Punkte über dem Niveau des Vortages.
Bullisches Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 30.665 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Kursziele:
- 30.679 bis 30.681 Punkte
- 30.696 bis 30.698 Punkte
- 30.713 bis 30.715 Punkte
- 30.744 bis 30.746 Punkte
- 30.779 bis 30.781 Punkte
- 30.810 bis 30.812 Punkte
- 30.841 bis 30.843 Punkte
- 30.874 bis 30.876 Punkte
Oberhalb dieser Zone rücken folgende Ziele in den Fokus:
- 30.908 bis 30.910 Punkte
- 30.942 bis 30.944 Punkte
- 30.975 bis 30.977 Punkte
- 31.005 bis 31.007 Punkte
- 31.021 bis 31.023 Punkte
Bärisches Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 nicht über 30.665 Punkten behaupten, wären folgende Unterstützungsbereiche relevant:
- 30.645 bis 30.643 Punkte
- 30.628 bis 30.626 Punkte
- 30.610 bis 30.608 Punkte
- 30.574 bis 30.572 Punkte
- 30.538 bis 30.536 Punkte
- 30.494 bis 30.492 Punkte
- 30.461 bis 30.459 Punkte
- 30.443 bis 30.441 Punkte
Unterhalb dieser Zone könnten weitere Abgaben bis:
- 30.388 bis 30.386 Punkte
- 30.332 bis 30.330 Punkte
- 30.293 bis 30.291 Punkte
- 30.241 bis 30.239 Punkte
- 30.179 bis 30.177 Punkte
folgen.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100
Widerstände
- 30.692 Punkte
- 30.715 Punkte
- 30.981 Punkte
- 31.025 bis 31.049 Punkte
- 31.255 Punkte
Unterstützungen
- 30.634 Punkte
- 30.533 Punkte
- 30.486 Punkte
- 30.131 Punkte
- 30.059 Punkte
- 29.894 Punkte
- 29.643 Punkte
- 29.561 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Analyse und Prognose
Die technische Ausgangslage im Nasdaq 100 bleibt konstruktiv. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren weiterhin die Käufer. Das neue Allzeithoch bestätigt den bestehenden Aufwärtstrend und eröffnet weiteres Potenzial auf der Oberseite.
Für den heutigen Handelstag erwarten wir einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 30.608 Punkten und 30.910 Punkten, wobei kurzfristig auch ein Anstieg bis in den Bereich von 30.781 Punkten möglich bleibt.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
FAQ zur Nasdaq 100 Prognose
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch. Der Index hat ein neues Allzeithoch erreicht und notiert weiterhin oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Solange die SMA20 verteidigt wird, bestehen Chancen auf weitere Kursanstiege in Richtung 30.910 und 31.090 Punkte.
Welche Kursziele hat der Nasdaq 100 aktuell?
Auf der Oberseite liegen die nächsten wichtigen Kursziele bei 30.895 bis 30.910 Punkten. Darüber rücken die Bereiche um 31.075 bis 31.090 Punkte in den Fokus der Marktteilnehmer.
Welche Unterstützungen sind beim Nasdaq 100 wichtig?
Die wichtigsten Unterstützungen liegen derzeit bei 30.634 Punkten (SMA20 im Stundenchart), 30.533 Punkten (SMA50 im Stundenchart) sowie bei 30.486 Punkten (SMA20 im 4-Stunden-Chart). Diese Marken sind entscheidend für die Fortsetzung des Aufwärtstrends.
Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?
Aus technischer Sicht ist der Nasdaq 100 aktuell bullish. Sowohl das kurzfristige als auch das übergeordnete Chartbild sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt derzeit bei 60 Prozent.
Was könnte die Nasdaq 100 Rallye stoppen?
Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 und anschließend unter die SMA50 könnte die aktuelle Aufwärtsbewegung abschwächen. In diesem Fall würde das Risiko einer größeren Konsolidierung deutlich zunehmen.
Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Entwicklung?
Zu den wichtigsten Einflussfaktoren zählen die US-Geldpolitik, Inflationsdaten, Arbeitsmarktdaten, Unternehmensgewinne großer Technologiekonzerne sowie die allgemeine Risikobereitschaft der Anleger.
Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne heute?
Für den heutigen Handelstag wird eine Handelsspanne zwischen 30.608 und 30.910 Punkten erwartet. Innerhalb dieser Range dürften die wichtigsten kurzfristigen Handelsentscheidungen getroffen werden.
Warum ist die Nasdaq 100 Analyse für Anleger wichtig?
Eine Nasdaq 100 Analyse hilft Anlegern dabei, wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren, Trends frühzeitig zu erkennen und potenzielle Einstiegs- oder Ausstiegspunkte besser einzuordnen.
DAX Aktuell unter Druck 🚩 Steigender Ölpreis belastet die Aktienmärkte
DAX Prognose für Mittwoch, 03.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Tesla Aktie: Europa-Verkäufe explodieren im Mai – Jetzt wieder die E-Auto-Aktie kaufen? 📈🚗
BÖRSE AKTUELL: Nahost-Eskalation, steigende Ölpreise und wichtige Markt News (03.06.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.