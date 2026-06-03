Costco Aktie: Rekordumsätze beim Benzin treiben Kundenbindung und der digitale Umsatz springt um 21 %

Der US-Großhandelsriese Costco Wholesale hat mit seinen jüngsten Finanzergebnissen für das dritte Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street beim Umsatz übertroffen. Inmitten makroökonomischer Unsicherheiten, steigender Kraftstoffpreise und geopolitischer Spannungen im Nahen Osten erweist sich das bewährte Mitgliedschaftsmodell des Konzerns als krisenresistenter Wachstumsmotor. Für zukunftsorientierte Anleger, die in defensive und substanzstarke Einzelhandels-Aktien kaufen möchten, liefert die Costco Aktie aktuell eine beeindruckende Kombination aus operativer Stabilität und digitaler Wachstumsdynamik.

► Costco WKN: 888351 | ISIN: US22160K1051 | Ticker: COST.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Umsatzprognosen der Wall Street übertroffen: Costco steigerte seinen Gesamtoumsatz im dritten Quartal auf 70,53 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 69,81 Milliarden US-Dollar.

Benzingeschäft als Kundenmagnet: Angesichts steigender Treibstoffpreise verzeichnete Costco „Rekordumsätze“ an seinen Tankstellen und nutzte diese erfolgreich, um Erstmitglieder langfristig an das Unternehmen zu binden.

Potenzielle Preissenkungen durch Zollrückerstattungen: Nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs hat Costco mit der Beantragung von Zollrückerstattungen begonnen und plant, diese Mittel in Form von Preissenkungen direkt an die Mitglieder weiterzugeben.

📊 Starke Quartalszahlen: Mitglieder-Boom und Digital-Wachstum treiben den Kurs 🚀

Die operativen Kennzahlen für das am 10. Mai endende Quartal untermauern die fundamentale Stärke von Costco. Der Nettogewinn kletterte deutlich von 1,9 Milliarden US-Dollar (4,28 US-Dollar je Aktie) im Vorjahr auf 2,19 Milliarden US-Dollar bzw. 4,93 US-Dollar pro Aktie. Damit traf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten punktgenau. Der Gesamtumsatz stieg im selben Zeitraum von 63,2 Milliarden auf 70,53 Milliarden US-Dollar.

Für Investoren, die jetzt strategisch Aktien kaufen wollen, sind vor allem die loyalen Kundenströme und das digitale Wachstum der entscheidende Faktor:

Mitglieder-Wachstum: Die Zahl der zahlenden Mitglieder stieg im Quartal um 4,1 % .

E-Commerce-Turbo: Der digitale Umsatz via Website und App verzeichnete ein beeindruckendes Plus von fast 21 % , während die Online-Besucherzahlen um 37 % in die Höhe schossen.

Umsatztreiber: Zu den stärksten Produktkategorien gehörten im Berichtszeitraum Apothekenartikel, Einrichtungsgegenstände sowie Gold und Schmuck.

Der bereinigte vergleichbare Umsatz in den Großmärkten legte ebenfalls solide um 6,6 % zu.

⛽ Die Tankstellen-Strategie: Wie hohe Benzinpreise die Kundenbindung stärken 🚙

Ein zentrales Argument für das Aktien kaufen bei Costco ist die Fähigkeit des Managements, makroökonomische Herausforderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Angesichts des Konflikts im Nahen Osten und steigender Kraftstoffpreise strömten Verbraucher auf der Suche nach günstigerem Benzin massenhaft zu den Costco-Tankstellen. Laut CEO Ron Vachris gehörten die letzten fünf Wochen des Quartals zu den fünf umsatzstärksten Wochen der gesamten Unternehmensgeschichte.

Besonders wertvoll: Die Tankstellen lockten zahlreiche Erstmitglieder an. Da Kunden, die bei Costco tanken, statistisch gesehen auch deutlich mehr Geld in den eigentlichen Großmärkten ausgeben, dürfte dieser Effekt die langfristige Kundenbindung nachhaltig stärken.

⚖️ Der Zollstreit: Geplante Entlastungen für Costco-Mitglieder 🛡️

Costco befindet sich derzeit im Zentrum eines Zollstreits mit der Trump-Regierung. Nachdem der Oberste Gerichtshof einige der von Präsident Donald Trump verhängten Importabgaben für ungültig erklärt hatte, hat Costco nun offiziell damit begonnen, Anträge auf Zollrückerstattung einzureichen.

Das Management betonte, dass es die in den kommenden Monaten erwarteten Rückzahlungen „in irgendeiner Form“ über Preissenkungen an die Mitglieder zurückgeben möchte. Getreu dem Firmenmotto „die Ersten bei Preissenkungen und die Letzten bei Preiserhöhungen zu sein“, stärkt diese Maßnahme das Vertrauen der preisbewussten Verbraucher in die Marke.

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🏁 Fazit: Ein krisensicherer Value-Wert in Bestform

Zusammenfassend zeigt der aktuelle Quartalsbericht, dass die Costco Aktie ein defensiver Fels in der Brandung bleibt. Das Unternehmen versteht es perfekt, über günstige Benzinpreise und starke Value-Angebote neue Kunden zu gewinnen und diese in das hochprofitable Mitgliedschaftssystem zu integrieren. Mit einem Umsatz-Beat, zweistelligem Digital-Wachstum und einer treuen Kundenbasis bleibt Costco erste Wahl für Anleger, die eine risikoarme Qualitäts-Aktien kaufen möchten.

Costco Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Costco Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Costco Aktie aus?

Costco übertraf im dritten Geschäftsquartal die Umsatzerwartungen der Wall Street. Der Gesamtumsatz kletterte auf 70,53 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden 69,81 Mrd. USD). Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich von 1,9 Milliarden auf 2,19 Milliarden US-Dollar bzw. punktgenaue 4,93 US-Dollar pro Aktie.

Warum verzeichnete Costco im dritten Quartal Rekordumsätze beim Benzin?

Aufgrund der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und allgemein steigender Kraftstoffpreise suchten Verbraucher gezielt nach günstigeren Tankmöglichkeiten. Laut CEO Ron Vachris gehörten die letzten fünf Wochen des Quartals zu den fünf umsatzstärksten Wochen der gesamten Unternehmensgeschichte.

Wie stark wächst das digitale Geschäft von Costco?

Das E-Commerce-Geschäft entwickelt sich rasant. Im dritten Quartal legte der digitale Umsatz um fast 21 % zu. Gleichzeitig verzeichnete der Großhändler einen massiven Anstieg der Besucherzahlen auf seiner Website und in der App um 37 %.

Was bedeutet das Zoll-Urteil des Obersten Gerichtshofs für Costco-Mitglieder?

Da der Oberste Gerichtshof einige der von der Trump-Regierung verhängten Importabgaben für ungültig erklärt hat, reicht Costco nun Anträge auf Rückerstattung ein. Das Unternehmen plant, diese erhaltenen Gelder in den kommenden Monaten in Form von Preissenkungen direkt an seine Mitglieder weiterzugeben.