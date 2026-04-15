Börse Aktuell: Markt News zu Europa - DAX stabil, Luxus schwach, Tech stark

Das Wichtigste in Kürze Europa bleibt unter Druck

Starke Sektor-Divergenz

Makrodaten stabilisieren leicht

Die europäischen Aktienmärkte zählen weiterhin zu den schwächeren Regionen nach dem Iran-Konflikt und dem damit verbundenen Energiepreisschock. Gleichzeitig mehren sich Hinweise darauf, dass der Verkaufsdruck kurzfristig nachlassen könnte. Unabhängig davon, ob es zeitnah zu einer Waffenruhe kommt oder nicht, dürften die wirtschaftlichen Folgen nachhaltig sein. Höhere Energiepreise belasten die Gewinnerwartungen der Unternehmen und halten die Inflation auf erhöhtem Niveau. Dies zwingt Zentralbanken zu einer vorsichtigeren Geldpolitik, während sich die globalen Wachstumsaussichten weiter eintrüben. Markt News: Uneinheitliche Entwicklung der europäischen Indizes Das aktuelle Marktumfeld spiegelt sich in einer gemischten Entwicklung der wichtigsten Indizes wider: FTSE 100: +0,1%

CAC 40: -0,6%

DAX: weitgehend unverändert

IBEX 35: -0,6% Diese Entwicklung unterstreicht die Unsicherheit und die selektive Marktphase. Sektorrotation prägt Börse Aktuell Die Berichtssaison zeigt eine klare Divergenz zwischen den Sektoren: Luxusgüter stehen unter starkem Druck

stehen unter starkem Druck Technologie und Halbleiter profitieren weiterhin vom KI-Boom Die Marktbedingungen bleiben selektiv, wobei die Sektorrotation eine zentrale Rolle für die Anlegerstimmung spielt. Einzelwerte im Fokus der Markt News Kering:

Nach schwachen Quartalszahlen gerät das Unternehmen gemeinsam mit der gesamten Luxusbranche unter Druck. Besonders die Nachfrage nach Premiummarken wie Gucci gibt Anlass zur Sorge. Hermès:

Auch Qualitätswerte bleiben nicht verschont. Trotz starker Marktposition verliert die Aktie deutlich, da Investoren den gesamten Sektor neu bewerten. ASML:

Der Halbleiterkonzern bestätigt den anhaltenden Boom im KI-Segment. Die Nachfrage nach Chip-Infrastruktur bleibt hoch und stützt den Technologiesektor. Makrodaten: Stabilisierung auf niedrigem Niveau Neue Wirtschaftsdaten liefern gemischte, aber leicht stabilisierende Signale: Frankreich – Inflation: im Monatsvergleich leicht über Erwartungen

im Jahresvergleich: 2,0% (Prognose: 1,9%)

Die Inflation bleibt nahe dem Ziel der EZB, was den Druck auf eine restriktivere Geldpolitik reduziert. Eurozone – Industrieproduktion: im Monatsvergleich: +0,4% (Prognose: +0,2%)

im Jahresvergleich: -0,6% (Prognose: -1,4%) Die Industrie bleibt schwach, zeigt aber Anzeichen einer Stabilisierung statt weiterer Verschlechterung. Rohstoffe: Ölpreis bleibt Inflationsrisiko Am Rohstoffmarkt hält sich Brent-Öl über 95 USD pro Barrel. Geopolitische Risiken und Angebotsengpässe sorgen weiterhin für Preisdruck und wirken inflationstreibend. Bei Edelmetallen sind erste Gewinnmitnahmen zu beobachten, was auf eine kurzfristige Abschwächung der Nachfrage nach sicheren Häfen hindeutet. Fazit: Börse Aktuell bleibt von Unsicherheit geprägt Die aktuellen Markt News zeigen ein fragiles Gleichgewicht: Während sich einige makroökonomische Daten stabilisieren, bleiben geopolitische Risiken und hohe Energiepreise zentrale Belastungsfaktoren. Anleger fokussieren sich zunehmend auf selektive Chancen, insbesondere im Technologiesektor, während klassische zyklische Bereiche unter Druck stehen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.