Börse Aktuell: Trump stoppt Iran-Angriff - Markt News zu S&P 500, Nasdaq und Asien

Die jüngsten Markt News rund um den Nahen Osten sorgten an den Finanzmärkten erneut für Nervosität. US-Präsident Donald Trump erklärte auf Truth Social, dass der ursprünglich für heute geplante Angriff auf Iran nicht stattfinden werde. Stattdessen sollen die Verhandlungen über eine dauerhafte Einigung fortgesetzt werden.

Trotz dieser vermeintlich positiven Nachricht blieb die Stimmung an der Börse aktuell angespannt. Die Meldung wurde zwar noch vor Handelsschluss an den US-Börsen veröffentlicht, dennoch beendeten sowohl der S&P 500 (-0,1%) als auch der Nasdaq Composite (-0,5%) den Handelstag im Minus.

Schwache Technologiewerte belasten die Börse aktuell

Unter den größten Verlierern an der Wall Street befanden sich erneut zahlreiche Technologiewerte:

Intel (-0,6%)

NVIDIA (-1,3%)

Micron (-6,0%)

Tesla (-2,9%)

Apple (-0,8%)

Die Marktteilnehmer reagieren zunehmend vorsichtig auf politische Aussagen aus Washington. Nachdem frühere Ankündigungen mehrfach ohne konkrete Konsequenzen geblieben waren, warten Anleger nun verstärkt auf tatsächliche Maßnahmen statt auf politische Rhetorik. Entsprechend notieren auch die Futures auf den S&P 500 aktuell rund 0,3% schwächer.

Markt News aus Asien: KOSPI und Nikkei unter Druck

Die Markt News aus Asien zeigen ein gemischtes Bild. Besonders stark unter Druck steht weiterhin der südkoreanische KOSPI, der um 2,6% nachgab. Seit Freitag summieren sich die Verluste inzwischen auf rund 9%.

Dabei gehörte der KOSPI bislang zu den stärksten Indizes weltweit und legte seit Jahresbeginn beeindruckende 74% zu. Haupttreiber waren vor allem stark steigende Halbleiterexporte in die USA, die im Jahresvergleich um fast 700% gestiegen waren.

Belastet wird der Markt nun jedoch von der schwächeren Risikostimmung sowie den Verlusten bei Chipunternehmen. Auslöser waren Meldungen, wonach China künftig verstärkt auf eigene Technologien setzen und auf den Kauf von NVIDIA-Chips verzichten könnte.

Auch der japanische Nikkei 225 verlor trotz überraschend starker BIP-Daten für das erste Quartal (2,1% im Jahresvergleich) rund 0,4%. Anleger sorgen sich vor allem über den hohen BIP-Deflator von 3,4%, der die Inflationsängste zusätzlich verschärft. Gleichzeitig setzt der japanische Yen seine Schwäche fort.

Devisenmarkt: Pfund Sterling gehört zu den Gewinnern

Am Devisenmarkt fällt aktuell vor allem die leichte Schwäche des US-Dollars auf. Zu den stärksten Währungen innerhalb der G10-Staaten zählt das britische Pfund. Das Währungspaar GBP/USD steigt um 0,6%.

Unterstützung erhält das Pfund durch die etwas entspanntere politische Lage rund um eine mögliche Rücktrittsdebatte von Premierminister Keir Starmer sowie durch überraschend starke Lohndaten aus Großbritannien. Die Löhne stiegen im März um 4,1%.

Auch die norwegische Krone profitiert von steigenden Öl- und LNG-Preisen. Das Währungspaar USD/NOK fällt um 0,4%. Leichte Gewinne verzeichnen zudem EUR/USD (+0,1%) und CHF/USD (+0,1%).

Börse aktuell: Diese Unternehmenszahlen stehen heute im Fokus

Nach den britischen Arbeitsmarktdaten stehen heute nur wenige marktbewegende Konjunkturdaten auf dem Programm. Anleger richten ihren Fokus stattdessen auf wichtige Unternehmensberichte.

Unter anderem veröffentlichen heute ihre Zahlen:

Home Depot

Keysight Technologies

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst bei XTB

SO SEHEN SIEGER AUS!