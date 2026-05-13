BÖRSE HEUTE: Nasdaq stark, Bitcoin schwach & DAX unter Druck (13.05.2026)

Börse Heute: Nasdaq stark, Bitcoin schwach und DAX mit großen Gewinnern & Verlierern 📈

Die Börse Heute zeigt sich zum Ende des Handelstags weiterhin robust, auch wenn zahlreiche Unsicherheitsfaktoren die Märkte belasten. Die Börse Aktuell wird vor allem vom starken Technologiesektor in den USA gestützt, während Inflationsdaten, geopolitische Spannungen und schwache Kryptomärkte für Gegenwind sorgen.

Besonders im Fokus stehen die Gespräche zwischen den USA und China, die Entwicklung der Ölpreise sowie neue Inflationssignale aus den Vereinigten Staaten.

Börse Aktuell: Märkte bleiben trotz Risiken stabil

Die Börse Aktuell zeigt ein gemischtes Bild mit klarer Stärke im Technologiesektor. Während der Nasdaq 100 um mehr als 1 % zulegt, fallen Dow Jones und Russell leicht zurück. Der S&P 500 kann seine Gewinne ebenfalls verteidigen.

Investoren hoffen weiterhin auf positive Impulse aus China. Gleichzeitig wächst jedoch die Sorge über anhaltend hohe Inflation und steigende Energiepreise.

Börse Heute & Börse Aktuell – Key Takeaways ⚡

Nasdaq 100 bleibt stärkster US-Index

Inflationsdaten sorgen für neue Unsicherheit

Kryptomarkt deutlich unter Druck

Börse Heute: USA zwischen KI-Euphorie und Inflationssorgen 🚀

Die Börse Heute in den USA wird klar vom Technologiesektor getragen. Vor allem KI- und Cloud-Unternehmen bleiben gefragt.

Wichtige Entwicklungen:

Alibaba steigt trotz schwacher Zahlen um mehr als 7 %

Ford überrascht mit starkem Gewinnsprung und steigt über 12 %

Morgan Stanley hebt S&P-500-Prognose an

Gleichzeitig belasten hohe Inflationsdaten die Stimmung an der Börse Aktuell. Die Produzentenpreise (PPI) lagen deutlich über den Erwartungen und verstärken die Sorge vor länger hohen Zinsen.

Börse Aktuell: Ölmarkt und Rohstoffe bleiben im Fokus 🌍

Auch Rohstoffe spielen für die Börse Aktuell eine wichtige Rolle. Die Ölpreise bleiben trotz leichter Rückgänge auf hohem Niveau bei rund 106 US-Dollar pro Barrel.

Weitere Entwicklungen:

Silber steigt um rund 2 %

Aluminium profitiert von Lieferkettenproblemen

Zucker legt wegen Ethanol-Fantasie zu

Kakao korrigiert nach starker Rally

Die Kombination aus hohen Energiepreisen und knappen Lagerbeständen sorgt weiterhin für Inflationsdruck.

Börse Heute: Kryptomarkt gerät deutlich unter Druck

Die Börse Heute zeigt im Kryptosektor ein schwaches Bild. Bitcoin fällt unter die Marke von 80.000 US-Dollar, während Ethereum und Solana ebenfalls deutlich nachgeben.

Die Börse Aktuell signalisiert damit eine sinkende Risikobereitschaft vieler Anleger außerhalb des klassischen Aktienmarktes.

Tops & Flops im DAX 📊

Auch an der europäischen Börse Aktuell zeigen sich starke Einzelbewegungen im DAX 40.

Tops im DAX:

Scout24 +11,85 %

Infineon +7,95 %

Merck +6,57 %

Vor allem Technologie- und Plattformunternehmen profitieren aktuell von positiven Wachstumsfantasien.

Flops im DAX:

Rheinmetall -21,88 %

GEA Group -8,62 %

SAP -8,29 %

Besonders Rheinmetall steht nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate unter massivem Gewinnmitnahmedruck.

Kurse vom 13.05.2026, Stand: 17:30

SAP Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Börse Heute: Europa profitiert von US-Stimmung

Die Börse Heute in Europa entwickelt sich ebenfalls freundlich. Der Euro Stoxx 50 steigt um rund 0,7 %, während der polnische WIG20 mit mehr als 2 % zu den stärksten Indizes gehört.

Die Börse Aktuell profitiert dabei vor allem von Kapitalzuflüssen aus den USA sowie einer stabileren Stimmung im Technologiesektor.

Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠

Die Börse Heute bleibt trotz zahlreicher Belastungsfaktoren erstaunlich stabil. Die Börse Aktuell wird weiterhin klar vom Technologiesektor und KI-Fantasien getragen, während Inflationsdaten und geopolitische Risiken zunehmend für Nervosität sorgen.

Besonders auffällig ist die zunehmende Divergenz zwischen starken Tech-Aktien und schwachen zyklischen Bereichen wie Krypto oder Rüstung. Kurzfristig bleibt die Marktstimmung positiv, doch steigende Bewertungen und Inflationsrisiken könnten die Volatilität in den kommenden Wochen deutlich erhöhen.

SO SEHEN SIEGER AUS!