BÖRSE AKTUELL: Märkte setzen auf ein schnelles Ende des Iran-Konflikts (20.03.26)

Das Wichtigste in Kürze Geopolitik im Fokus

US-Indizes leicht im Minus

Rohstoffe & Krypto gemischt

Die Börse aktuell wird weiterhin stark von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst. Besonders die Spannungen im Nahen Osten sorgen für Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten. Im aktuellen Marktbericht Börse zeigt sich ein gemischtes Bild: Während US-Indizes nach anfänglichen Verlusten nur leicht im Minus schließen, reagieren Rohstoffe und Kryptowährungen unterschiedlich auf die Lage. Für Anleger bleibt die Situation damit weiterhin komplex – zwischen Risiko, Stabilisierung und neuen Chancen. ⚡ Key Takeaways 🌍 Geopolitik im Fokus: Konflikt im Nahen Osten bleibt Haupttreiber für die Märkte.

📉 US-Indizes leicht im Minus: S&P 500, Nasdaq und Dow Jones geben moderat nach.

🛢️ Rohstoffe & Krypto gemischt: Öl fällt, Gold steigt leicht, Bitcoin bleibt stabil. 📉 Börse aktuell: US-Märkte zeigen Widerstandskraft Im aktuellen Marktbericht Börse fällt auf, dass die US-Märkte trotz eines schwachen Starts Stabilität zeigen: 📊 S&P 500: -0,3 %

📉 Nasdaq Composite: -0,3 %

📉 Dow Jones: -0,4 % Nach einem deutlichen Ausverkauf zu Beginn des Handelstages konnten die Indizes einen Großteil der Verluste wieder aufholen. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Anleger weiterhin bereit sind, Rücksetzer zu nutzen. 🌍 Geopolitik als zentraler Marktfaktor Die Börse aktuell reagiert besonders sensibel auf die Entwicklungen im Nahen Osten: 🚀 Raketen- und Drohnenangriffe halten an

🗣️ politische Aussagen sorgen für kurzfristige Entspannung

⚠️ Unsicherheit über weitere Eskalationen bleibt Gleichzeitig prüfen Europa und Japan Maßnahmen zur Stabilisierung der Energieversorgung, insbesondere rund um die Straße von Hormus. 🛢️ Rohstoffe im Marktbericht Börse 📉 Ölpreise geben nach Brent-Öl fällt unter 110 USD pro Barrel

Rückgang aufgrund geringerer Eskalationsängste 🪙 Edelmetalle Gold steigt wieder über 4650 USD

Silber bleibt unter Druck Diese Entwicklung zeigt die typische Reaktion der Märkte auf geopolitische Risiken: Gold als sicherer Hafen, Öl als volatiler Faktor. 🌏 Asien & Zentralbanken im Blick Der Marktbericht Börse zeigt auch in Asien ein gemischtes Bild: Japan: Feiertag, geringere Liquidität

Südkorea & 🇮🇳 Indien: leichte Gewinne

China: schwächere Entwicklung Die chinesische Zentralbank (PBOC) beließ ihre Zinsen unverändert, was den Erwartungen entsprach. 🪙 Kryptowährungen: Stabil trotz Unsicherheit Auch der Kryptomarkt zeigt sich aktuell relativ stabil: ₿ Bitcoin bleibt über 70.000 USD

Ξ Ethereum leicht schwächer Trotz geopolitischer Spannungen halten sich Kryptowährungen damit vergleichsweise robust. 🧾 Fazit: Börse aktuell zwischen Risiko und Stabilisierung Die Börse aktuell befindet sich weiterhin in einem Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und stabilisierenden Faktoren. Während die Unsicherheit durch den Konflikt im Nahen Osten hoch bleibt, zeigen sich die Märkte insgesamt widerstandsfähig. Der aktuelle Marktbericht Börse deutet darauf hin, dass Anleger kurzfristig mit erhöhter Volatilität rechnen müssen. Langfristig bleibt entscheidend, wie sich die geopolitische Lage und die Energiepreise weiter entwickeln. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.