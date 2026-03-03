Wirtschaftskalender & Börse heute: VPI aus der Eurozone, Ölmarkt im Fokus

Der heutige Wirtschaftskalender ist vergleichsweise dünn gefüllt. Abgesehen von der vorläufigen VPI-Veröffentlichung für Februar aus der Eurozone stehen keine weiteren hochrangigen Konjunkturdaten an. An der Börse heute richten Anleger ihren Blick insbesondere auf den Energiemarkt – vor allem auf die Entwicklung beim Öl – sowie auf die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.

Vor Beginn der US-Sitzung veröffentlicht zudem der US-Einzelhandelskonzern Target (TGT.US) seine Quartalszahlen.

Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick

(alle Angaben in deutscher Zeit)

10:00 Uhr - Eurozone: Vorläufiger VPI (Februar)

Gesamt-VPI: 1,7 % im Jahresvergleich (zuvor: 1,7 % im Jahresvergleich)

Kern-VPI: 2,2 % im Jahresvergleich (zuvor: 1,7 % im Jahresvergleich)

VPI: 0,5 % im Monatsvergleich (zuvor: -0,6 % im Monatsvergleich)

Die Inflationsdaten aus der Eurozone stehen im Mittelpunkt des europäischen Handels. Abweichungen von den Erwartungen könnten Einfluss auf Zinserwartungen und die Entwicklung des Euro nehmen.

21:30 Uhr - USA: API Wöchentliche Rohöllagerbestände

Die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen dürften insbesondere für den Ölpreis und Energieaktien relevant sein.

Reden von Notenbankvertretern

14:55 Uhr - Fed Williams

15:30 Uhr - EZB Kocher

15:40 Uhr - EZB Slejpen

16:45 Uhr - Fed Kashkari

Aussagen zur weiteren Zinspolitik könnten zusätzliche Impulse für Devisen- und Aktienmärkte liefern.

Devisenmarkt: US-Dollar vor technischem Signal

Die Futures auf den US-Dollar-Index notieren heute im Plus und nähern sich dem Test der 200-Tage-Exponentiellen-Gleitenden-Durchschnittslinie. Diese Marke gilt als wichtige technische Schwelle, die häufig zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend unterscheidet.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit für die Börse heute:

Auch wenn der Wirtschaftskalender nur wenige Termine enthält, könnten insbesondere die VPI-Daten aus der Eurozone sowie Entwicklungen am Ölmarkt und Kommentare von Notenbankvertretern für erhöhte Volatilität sorgen.

