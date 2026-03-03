Wirtschaftskalender & Börse heute: VPI aus der Eurozone, Ölmarkt im Fokus

- Inflation im Fokus
- Ölmarkt bleibt entscheidend
- Notenbank-Kommentare als Kurstreiber
- Inflation im Fokus
- Ölmarkt bleibt entscheidend
- Notenbank-Kommentare als Kurstreiber
Der heutige Wirtschaftskalender ist vergleichsweise dünn gefüllt. Abgesehen von der vorläufigen VPI-Veröffentlichung für Februar aus der Eurozone stehen keine weiteren hochrangigen Konjunkturdaten an. An der Börse heute richten Anleger ihren Blick insbesondere auf den Energiemarkt – vor allem auf die Entwicklung beim Öl – sowie auf die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.
Vor Beginn der US-Sitzung veröffentlicht zudem der US-Einzelhandelskonzern Target (TGT.US) seine Quartalszahlen.
Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick
(alle Angaben in deutscher Zeit)
10:00 Uhr - Eurozone: Vorläufiger VPI (Februar)
-
Gesamt-VPI: 1,7 % im Jahresvergleich (zuvor: 1,7 % im Jahresvergleich)
-
Kern-VPI: 2,2 % im Jahresvergleich (zuvor: 1,7 % im Jahresvergleich)
-
VPI: 0,5 % im Monatsvergleich (zuvor: -0,6 % im Monatsvergleich)
Die Inflationsdaten aus der Eurozone stehen im Mittelpunkt des europäischen Handels. Abweichungen von den Erwartungen könnten Einfluss auf Zinserwartungen und die Entwicklung des Euro nehmen.
21:30 Uhr - USA: API Wöchentliche Rohöllagerbestände
Die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen dürften insbesondere für den Ölpreis und Energieaktien relevant sein.
Reden von Notenbankvertretern
-
14:55 Uhr - Fed Williams
-
15:30 Uhr - EZB Kocher
-
15:40 Uhr - EZB Slejpen
-
16:45 Uhr - Fed Kashkari
Aussagen zur weiteren Zinspolitik könnten zusätzliche Impulse für Devisen- und Aktienmärkte liefern.
Devisenmarkt: US-Dollar vor technischem Signal
Die Futures auf den US-Dollar-Index notieren heute im Plus und nähern sich dem Test der 200-Tage-Exponentiellen-Gleitenden-Durchschnittslinie. Diese Marke gilt als wichtige technische Schwelle, die häufig zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend unterscheidet.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit für die Börse heute:
Auch wenn der Wirtschaftskalender nur wenige Termine enthält, könnten insbesondere die VPI-Daten aus der Eurozone sowie Entwicklungen am Ölmarkt und Kommentare von Notenbankvertretern für erhöhte Volatilität sorgen.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
EZB-Protokoll: Die größten Auswirkungen der Euro-Stärke auf die Inflation stehen noch bevor 🇪🇺
Wirtschaftskalender: Zentralbanken vs. globale Inflationsrisiken (05.03.2026)
Starker ISM Services Index stützt S&P 500 – US-Wirtschaft überrascht positiv
Wirtschaftskalender & Börse heute: diese Termine bewegen die Börse heute
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.