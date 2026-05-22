Börse Aktuell: Nasdaq steigt weiter - KI-Aktien treiben Märkte an | Markt News

Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenschluss freundlich. Vor allem Technologie- und KI-Aktien sorgen erneut für positive Impulse. Der MSCI Asia Index gewann rund 1 %, angeführt vom japanischen Nikkei, der um 2,7 % zulegte. Anleger setzen weiterhin verstärkt auf Unternehmen mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz.

Besonders gefragt war SoftBank. Die Aktie sprang um 11 % nach oben, da Investoren auf eine stärkere Beteiligung des Konzerns am Ausbau der KI-Infrastruktur setzen. Auch Lenovo überzeugte mit starken Ergebnissen im KI-Segment und erreichte in Hongkong den höchsten Stand seit 26 Jahren.

Markt News: Nasdaq-Futures steigen weiter

Die positive Stimmung aus Asien überträgt sich auch auf die US-Märkte. Futures auf den Nasdaq legten um 0,4 % zu, während auch europäische Indizes mit Gewinnen in den Handel starten dürften.

Geopolitische Risiken bleiben zwar präsent, belasten die Märkte aktuell jedoch nur begrenzt. Trotz verschärfter Signale aus dem Iran im Zusammenhang mit der Straße von Hormus fiel der Brent-Ölpreis unter 102 US-Dollar pro Barrel.

Gold gab ebenfalls nach und fiel in Richtung 4.540 US-Dollar je Unze. Dies deutet auf Gewinnmitnahmen hin, obwohl geopolitische Spannungen weiterhin bestehen. Der japanische Yen blieb schwach nahe 159 gegenüber dem US-Dollar, nachdem die jüngsten Inflationsdaten aus Japan unter den Erwartungen lagen.

Deutschland: Verbraucherstimmung hellt sich auf

Positive Signale kamen auch aus Deutschland. Der GfK-Konsumklimaindex verbesserte sich auf -29,8 nach zuvor -33,3 Punkten und lag damit deutlich über den Erwartungen von -34.

Gleichzeitig wurde das finale deutsche BIP-Wachstum für das erste Quartal bei 0,3 % im Quartalsvergleich bestätigt. Damit blieb die Entwicklung sowohl im Rahmen der Erwartungen als auch auf dem Niveau des Vorquartals.

Donald Trump entsendet weitere US-Truppen nach Polen

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte Donald Trump mit der Entscheidung, weitere 5.000 US-Soldaten nach Polen zu entsenden. Die geopolitische Lage in Osteuropa bleibt damit ein wichtiger Faktor für die Finanzmärkte.

KI-Wettbewerb zwischen OpenAI und Anthropic verschärft sich

Auch im Technologiesektor bleibt das Thema KI dominant. OpenAI konnte im ersten Quartal seine Umsatzführung gegenüber Anthropic behaupten. Laut The Information erzielte OpenAI rund 5,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und lag damit etwa 1 Milliarde US-Dollar vor dem Konkurrenten.

Anthropic wächst allerdings weiterhin dynamisch. Der annualisierte Umsatz des Unternehmens nähert sich inzwischen 45 Milliarden US-Dollar und liegt damit deutlich über den geschätzten 25 Milliarden US-Dollar von OpenAI.

Für das zweite Quartal erwartet Anthropic eine Verdopplung des Umsatzes auf rund 11 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn von etwa 600 Millionen US-Dollar. Medienberichten zufolge planen beide Unternehmen noch in diesem Jahr einen Börsengang.

Nasdaq im Fokus: Nächster Angriff auf Rekordhochs?

Die Futures auf den Nasdaq konnten ihre Aufwärtsbewegung oberhalb der Marke von 29.550 Punkten fortsetzen. Nach einer kurzen Konsolidierung rücken neue Rekordstände wieder in den Fokus der Anleger.

Der Index notiert erneut über den wichtigen kurzfristigen exponentiellen Durchschnittslinien, was auf eine Verbesserung des kurzfristigen Momentums hindeutet. Der RSI bewegt sich nahe 60 und signalisiert weiterhin Spielraum auf der Oberseite.

Wichtige Unterstützungen liegen im Bereich zwischen 29.100 und 29.000 Punkten. Auf der Oberseite gelten die Zone um 29.750 Punkte sowie die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten als zentrale Widerstände.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.