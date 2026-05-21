BÖRSE HEUTE: Iran-Hoffnung stützt DAX und Wall Street (21.05.2026)

Das Wichtigste in Kürze Hoffnung auf Iran-Friedensdeal stützt die Märkte

Nvidia enttäuscht trotz Rekordzahlen leicht

enttäuscht trotz Rekordzahlen leicht Bitcoin und Ethereum profitieren von besserer Stimmung

Börse Heute: Hoffnung auf Iran-Deal stabilisiert die Märkte 📈 Die Entwicklungen rund um die Börse Heute und die Börse Aktuell bleiben weiterhin stark von geopolitischen Themen geprägt. Besonders die möglichen Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran sorgen für Bewegung an den Finanzmärkten. Während die Wall Street leichte Gewinne verbuchen konnte, präsentierten sich Europas Börsen insgesamt stabil. Vor allem die Themen KI, Quantum Computing und sinkende Energiepreise bestimmten den Handelstag. Gleichzeitig beobachten Anleger aufmerksam die schwächeren europäischen Konjunkturdaten sowie die Entwicklung am Rohstoff- und Kryptomarkt. Börse Heute – Key Takeaways ⚡ Hoffnung auf Iran-Friedensdeal stützt die Märkte

Nvidia enttäuscht trotz Rekordzahlen leicht

Bitcoin und Ethereum profitieren von besserer Stimmung Wall Street zwischen KI-Boom und geopolitischer Hoffnung 💻 Die US-Indizes beendeten den Handel mit moderaten Gewinnen: Russell 2000 Futures +0,9%

S&P 500 leicht im Plus

Nasdaq stabil trotz Nvidia-Schwäche Besonders im Fokus stand erneut Nvidia. Obwohl der Konzern starke Quartalszahlen präsentierte, reagierte die Aktie verhalten und verlor zeitweise über 1%. Anleger scheinen viele positive Erwartungen bereits eingepreist zu haben. Positive Impulse kamen dagegen aus dem Quantum-Computing-Sektor. Das US-Handelsministerium kündigte Förderungen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar an. IBM gewann daraufhin fast 8%, während kleinere Quantum-Aktien sogar zweistellig zulegten. Tops und Flops im DAX 40📊 Die europäischen Märkte schlossen insgesamt nahezu unverändert, wobei Hoffnungen auf ein mögliches Friedensabkommen zwischen den USA und Iran die Stimmung stabilisierten. Tops im DAX: Merck KGaA +2,61%

Zalando +2,34%

Symrise +2,27% Flops im DAX: Airbus -3,62%

Commerzbank -3,07%

Münchener Rück -2,31% Vor allem defensive Werte sowie Konsumtitel konnten sich behaupten, während Banken und Industrieaktien unter Druck blieben. Kurse vom 21.05.2026, Stand: 17:30 Airbus Aktie Chart (Daily Timeframe) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Rohstoffe, Forex und Krypto im Fokus 🌍 Am Rohstoffmarkt setzte sich die Entspannung fort: Brent Öl fiel wieder unter 100 US-Dollar

Kaffee und Baumwolle standen deutlich unter Druck

Gold zeigte sich stabil Am Devisenmarkt verloren der australische und neuseeländische Dollar nach schwachen Konjunkturdaten an Wert. Der Kryptomarkt profitierte dagegen von der Hoffnung auf geopolitische Entspannung: Bitcoin +0,5%

Ethereum +0,7%

Solana +2% Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠 Die aktuelle Lage an der Börse Heute bleibt von einem empfindlichen Gleichgewicht geprägt. Einerseits sorgen Friedenshoffnungen im Nahen Osten sowie der KI-Boom weiterhin für Unterstützung an den Aktienmärkten. Andererseits zeigen schwächere europäische Wirtschaftsdaten und die vorsichtige Reaktion auf starke Tech-Zahlen, dass Anleger zunehmend selektiver werden. Besonders spannend bleibt die Entwicklung rund um Nvidia, Quantum Computing und die geopolitische Lage zwischen den USA und Iran. Sollte sich die Entspannung bestätigen, könnten Risikoanlagen kurzfristig weiter profitieren. Gleichzeitig bleibt das Umfeld aufgrund hoher Bewertungen und schwankender Konjunkturdaten anfällig für stärkere Rücksetzer. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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