Börse Aktuell: Marktbericht Börse – Fed unter Druck, Gold auf Rekordhoch, Asien schwach

Das Wichtigste in Kürze Fed unter politischem Druck schwächt den US-Dollar

Edelmetalle profitieren von Unsicherheit und Dollar-Schwäche

Globale Risiken nehmen zu: Handel, Asien und Unternehmensgewinne

Fed-Unabhängigkeit unter Druck - US-Dollar belastet Die Börse aktuell steht im Zeichen wachsender politischer Spannungen in den USA. Das US-Justizministerium (DOJ) hat eine strafrechtliche Untersuchung gegen Fed-Chef Jerome Powell eingeleitet. Hintergrund sind Aussagen zu Renovierungsarbeiten an Fed-Gebäuden. Powell selbst bezeichnete die Ermittlungen als Vorwand für politischen Druck mit dem Ziel, die Leitzinsen zu senken. Die Folge: Der US-Dollar geriet deutlich unter Abgabedruck und verlor gegenüber mehreren Währungen spürbar an Wert. Marktbericht Börse: Fitch warnt vor Folgen für US-Bonität Die Ratingagentur Fitch Ratings betonte, dass die Unabhängigkeit der US-Notenbank ein zentraler Pfeiler für das aktuelle AA+-Rating der Vereinigten Staaten sei. Eine Schwächung dieser institutionellen Unabhängigkeit könnte im Jahresvergleich zu höheren Finanzierungskosten für die USA führen und langfristig das Vertrauen der Kapitalmärkte beeinträchtigen. Trumps Zolloffensive sorgt für neue Handelsängste Für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten sorgt die Ankündigung von Präsident Trump, sofortige Strafzölle in Höhe von 25 % gegen alle Länder zu verhängen, die weiterhin Geschäfte mit dem Iran tätigen. Börse aktuell richtet sich der Fokus auf China, einen der wichtigsten Handelspartner Irans. Marktteilnehmer fürchten eine erneute Eskalation der globalen Handelskonflikte. Edelmetalle auf Rekordkurs Im aktuellen Marktbericht Börse erreichen Edelmetalle neue Höchststände. Gold kletterte auf ein historisches Rekordhoch von 4.589 US-Dollar je Feinunze. Treiber sind die Dollar-Schwäche und die Unsicherheit rund um die Fed. Silber testete zeitweise die Marke von 85 US-Dollar. Beide Metalle gaben im frühen Handel leicht nach, da sich der Dollar etwas stabilisierte. Japan und Asien: Yen schwach, Aktien unter Druck Spekulationen über vorgezogene Neuwahlen unter Premierministerin Sanae Takaichi lösten den sogenannten „Takaichi-Trade“ aus. Der japanische Yen fiel auf den niedrigsten Stand gegenüber dem US-Dollar seit Juli 2024 (USD/JPY nahe 158,90). Während japanische Aktien zunächst zulegen konnten, zeigt sich die Stimmung in Asien inzwischen verhaltener. Chinesische Indizes verloren rund 1 %. Turbulenzen am Kakaomarkt Rohstoffmärkte bleiben volatil: Kakaofutures brachen am Freitag um 13 % ein – der stärkste Tagesverlust seit Mitte 2024. Gründe waren Absicherungsgeschäfte von Exporteuren sowie Index-Neugewichtungen. Börse aktuell zeigt sich heute eine vorsichtige Gegenbewegung, da weiterhin Sorgen um Ernteausfälle durch Harmattan-Winde bestehen. Stellenabbau an der Wall Street Mit Beginn der Berichtssaison drosseln große Finanzhäuser ihre Personalkapazitäten. Citigroup plant den Abbau von rund 1.000 Stellen, während auch BlackRock hunderte Arbeitsplätze streicht. Der Marktbericht Börse verdeutlicht damit den zunehmenden Kostendruck im Finanzsektor. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

