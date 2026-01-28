Börse aktuell: Asien im Aufwind, Rekordstände an der Wall Street – Marktbericht Börse

- Globale Aktienmärkte im Aufwind
- Edelmetalle und Inflation prägen den Marktbericht Börse
- Geldpolitik und Geopolitik als nächste Kurstreiber
Die Börse aktuell präsentiert sich zur Wochenmitte in freundlicher Verfassung. Die asiatisch-pazifische Handelssitzung verläuft deutlich im Plus, nachdem die US-Börsen am Vorabend neue Rekordstände erreicht haben. Chinesische Indizes legen um 1,70 % bis 2,50 % zu, während der japanische Leitindex um 1,65 % steigt.
Marktbericht Börse: Wall Street auf Rekordniveau vor Fed-Entscheid
An der Wall Street schlossen alle wichtigen Indizes auf Allzeithochs – unmittelbar vor der heutigen Zinsentscheidung der US-Notenbank und vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen mehrerer Big-Tech-Unternehmen.
Der Nasdaq beendete den Handel oberhalb von 26.300 Punkten, der S&P 500 bei 7.040 Punkten und der Russell 2000 bei 2.685 Punkten.
Edelmetalle mit außergewöhnlicher Dynamik
Im Marktbericht Börse stehen weiterhin die Edelmetalle im Fokus. Gold setzt seine Rally fort und steigt um weitere 1,60 % auf 5.260 USD je Unze. Silber legt sogar um 2,20 % auf 114,45 USD zu und bestätigt damit die anhaltend hohe Nachfrage nach sicheren Anlagen.
US-Dollar erholt sich – Währungen im Überblick
Der US-Dollar hat den Großteil der Verluste vom Dienstag wettgemacht, die durch Aussagen von Donald Trump ausgelöst worden waren. Der USD-Index steigt um 0,37 %, während EUR/USD um 0,35 % nachgibt und USD/JPY um 0,22 % zulegt.
Australien im Fokus: Inflation treibt den Australischen Dollar
Ein zentrales Thema an der Börse aktuell ist der Australische Dollar, der zu den stärkeren G10-Währungen zählt. Ausschlaggebend waren die Inflationsdaten aus Australien, die sowohl im vierten Quartal als auch im Dezember über den Erwartungen lagen.
Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember auf 3,8 % im Jahresvergleich, während die Kerninflation bei 3,4 % lag. Die annualisierte Kerninflation der letzten sechs Monate signalisiert mit rund 3,9 % weiterhin starken Preisdruck. Besonders die Dienstleistungsinflation zog auf 4,1 % an – getrieben durch Reisen, Unterkünfte und Mieten.
Infolge dessen kletterte der Australische Dollar wieder über 0,70 USD. Die Märkte preisen nun mit über 70 % Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung der RBA um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 3. Februar ein.
China, Nvidia und Geldpolitik: Weitere Impulse für die Börse
China genehmigte erstmals Importe von Nvidias H200-KI-Chips. Berichten zufolge sollen mehrere hunderttausend Einheiten an drei große Technologieunternehmen geliefert werden – ein positives Signal für Nvidia und die gesamte Lieferkette.
Aus Japan kamen zudem die Protokolle der BoJ-Sitzung vom Dezember. Diese bestätigen, dass die Notenbank weiterhin die Auswirkungen des schwachen Yen auf die Inflation beobachtet. Nach der Zinserhöhung Ende 2025 auf 0,75 % bleibt die Tür für weitere Schritte offen, jedoch strikt datenabhängig.
Ausblick: Fed, Politik und Risikobereitschaft
Goldman Sachs verweist in seinem aktuellen Marktbericht Börse auf eine weiterhin hohe Risikobereitschaft der Anleger. Der entsprechende Indikator liegt auf dem höchsten Niveau seit April 2021 – trotz zunehmender geopolitischer Unsicherheiten.
Zusätzlich sorgen Spekulationen für Aufmerksamkeit, wonach Donald Trump bereits in dieser Woche einen Kandidaten für den Vorsitz der US-Notenbank benennen könnte. Obwohl Jerome Powells Amtszeit offiziell bis Mai läuft, könnte die politische Debatte die Märkte frühzeitig beeinflussen.
Wirtschaftskalender: Fed-Nachfolge, US-PPI, deutsche Inflation und wichtige Konjunkturdaten
