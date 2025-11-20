Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Nvidia, BoJ & JGB-Rally

Das Wichtigste in Kürze Nvidia treibt die US-Börsen an

Japan im Fokus

Globale Geldpolitik bleibt unsicher

Die Börse Aktuell zeigt eine anhaltende Aufwärtsbewegung an den US-Märkten. Gestützt durch starke Nvidia-Zahlen steigt der Nasdaq / US100 um insgesamt 2,00%, während der S&P 500 / US500 seit Wochenbeginn 1,25% zulegen konnte.

Auch heute setzen die US-Indizes ihren Anstieg fort: Nasdaq / US100 +0,75%, S&P 500 / US500 +0,70%. Nvidia mit Rekordzahlen – Treiber im Marktbericht Börse Ein zentrales Thema im heutigen Marktbericht Börse sind die außergewöhnlich starken Nvidia-Ergebnisse.

Der Konzern meldet: USD 57 Mrd. Umsatz in Q3

USD 65 Mrd. Prognose für Q4

Massive Nachfrage nach Blackwell-Chips und Cloud-GPUs

Potenzial für USD 500 Mrd. Umsatz mit Next-Gen-Chips bis 2026 Die Aktie steigt um über 5% auf USD 196. BoJ: Dezember-Zinserhöhung rückt näher BoJ-Mitglied Koeda betont, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember. Trotz dieser Signale bleibt der JPY die schwächste G10-Währung, da die Märkte stärker auf den strukturellen Ausverkauf japanischer Staatsanleihen (JGBs) reagieren. JGB-Renditen auf 20-Jahres-Hoch Der Bond-Markt sorgt heute für große Bewegung an der Börse: 30-jährige JGBs: 3,40%

20-jährige: 2,84%

10-jährige: 1,81% Hohe Staatsausgaben und erwartete Neuemissionen treiben die Renditen auf Mehr-Dekaden-Hochs. RBA warnt vor Inflationsrisiken Sarah Hunter (RBA) erklärt, dass der jüngste Inflationsanstieg vorherige Prognosen unbrauchbar macht.

Überdurchschnittliches Wachstum könnte die Inflation erneut antreiben – Zinssenkungen dürften daher geringer ausfallen als vom Markt eingepreist. USA: Widerstand gegen neue Chip-Exportbeschränkungen Laut Bloomberg drängt die US-Regierung den Kongress, geplante Exportlimits für fortschrittliche Nvidia-AI-Chips zu stoppen.

Das Weiße Haus warnt: Zu strikte Beschränkungen würden die US-Technologieführerschaft gefährden

internationale Kunden zu ausländischen Konkurrenten treiben China: LPR unverändert – mögliche Stützungsmaßnahmen Die Loan Prime Rates bleiben den sechsten Monat in Folge stabil: 1-Jahr-LPR: 3,0%

5-Jahr-LPR: 3,5% Beijing erwägt zudem neue Maßnahmen zur Stabilisierung des Immobilienmarkts, darunter: Hypothekenzuschüsse

Steuervorteile

Reduzierte Transaktionskosten Immobilienaktien legen leicht zu. BoJ-Ausblick: 53% erwarten Dezember-Hike Laut einer aktuellen Umfrage rechnen 53% der Ökonomen mit einer Zinsanhebung auf 0,75% im Dezember.

Alle Teilnehmer erwarten dieses Niveau spätestens im ersten Quartal 2026.

Ein schwacher Yen erhöht das Risiko importierter Inflation – ein zusätzlicher Treiber für mögliche Maßnahmen. Barclays: Megacaps sollen bis 2026 die Märkte treiben Barclays rechnet mit einem Indexanstieg auf 7.400 Punkte bis 2026, angetrieben durch: Stärke der Megacaps

eine zunehmend lockerere Geldpolitik Gleichzeitig warnt die Bank vor Risiken für Nicht-Tech-Sektoren wie Arbeitsmarktabschwächung

anhaltende Inflation

