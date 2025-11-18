BÖRSE HEUTE: S&P 500 erholt sich – Tech-Sektor schwach, Microsoft & Amazon abgestuft (18.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze S&P 500 erholt sich deutlich

Tech-Sektor schwach

Rothschild & Co Redburn stuft Tech-Konzerne ab

Nach einem turbulenten Start in den US-Handel erholen sich die wichtigsten Aktienindizes wieder spürbar. Während der breite Markt an Stabilität gewinnt, bleibt der Technologiesektor unter Druck – vor allem mit Blick auf die anstehenden Nvidia-Quartalszahlen. Gleichzeitig sorgt eine Herabstufung durch Rothschild & Co Redburn bei den Tech-Schwergewichten Microsoft und Amazon für zusätzliche Unsicherheit. ⭐ Key Takeaways 📉 S&P 500 erholt sich deutlich: Minus von –1,1 % auf –0,2 % reduziert.

🤖 Tech-Sektor schwach: Microsoft , Amazon und Nvidia unter Verkaufsdruck.

🏦 Rothschild & Co Redburn stuft Tech-Konzerne ab: MSFT- und AMZN-Bewertungen wegen hoher KI-Investitionen kritisiert. 📉 US-Börsen: Erholung nach starkem Abverkauf 📊 S&P 500 stabilisiert sich Nach einer ersten Verkaufswelle am Wall-Street-Start zeigen sich Erholungstendenzen: S&P 500: jetzt nur noch –0,2 % ,

nach –1,1 % kurz nach Handelsbeginn. Damit federt der Markt einen Großteil der frühen Verluste ab. 🤖 Tech-Sektor bleibt der große Verlierer Trotz der Erholung im Gesamtmarkt bleibt die Stimmung im Technologiesektor negativ. Microsoft (MSFT): führt die Verluste an

Amazon (AMZN): ebenfalls deutlich im Minus

Nvidia (NVDA): rund –1 %, da Anleger gespannt auf den morgigen Earnings-Report nach Handelsschluss warten ➡️ Der Sektor bleibt unter Druck, da Anleger beginnen, hohe Bewertungen und hohe Investitionskosten im Bereich KI neu zu bewerten. 🏦📉 Rothschild & Co Redburn sorgt für zusätzliche Belastung 🔻 Herabstufung von Microsoft & Amazon Die Analysten von Rothschild & Co Redburn nahmen heute zwei große Tech-Titel ins Visier: Microsoft: Herabstufung von „Buy“ auf Neutral , Kursziel von 590 USD auf 500 USD reduziert

Amazon: ebenfalls auf Neutral abgestuft, Kursziel unverändert bei 250 USD Der Grund:

