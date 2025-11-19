Wirtschaftskalender & Börse heute: Nvidia-Zahlen, FOMC-Protokoll und wichtige Inflationsdaten

Das Wichtigste in Kürze Nvidia-Zahlen als möglicher Stimmungs-Treiber

FOMC-Protokoll liefert Hinweise zur Geldpolitik

Europa im Fokus mit wichtigen Inflationsdaten

Die internationalen Finanzmärkte starten am Mittwoch mit einer gemischten Stimmung in den Handelstag. Der aktuelle Eintrag im Wirtschaftskalender zeigt: Heute stehen mit den Quartalszahlen von Nvidia, dem FOMC-Protokoll, wichtigen Inflationsdaten aus Europa sowie dem EIA-Ölbericht mehrere zentrale Ereignisse an, die die Börse heute stark beeinflussen können. Nvidia im Fokus: Entscheidet die Aktie über den Tech-Trend? Nachdem die Aktienmärkte zuletzt von Rücksetzern geprägt waren und große Indizes wichtige psychologische Unterstützungen testen, könnten die Nvidia-Zahlen entscheidend sein.

Anleger fragen sich, ob die Sorgen um Überbewertungen im KI-Sektor gerechtfertigt sind – oder ob ein weiteres starkes Quartal des Chipriesen die Rally an den US-Börsen stützen kann. FOMC-Protokoll: Wenig Überraschung, aber wichtige Details erwartet Das heute anstehende Protokoll des Federal Open Market Committee (FOMC) dürfte die Markterwartung einer Zinspause im Dezember zwar nicht verändern. Dennoch könnte es wertvolle Hinweise zur Stimmung innerhalb der US-Notenbank liefern – besonders zu den Einschätzungen zu Inflation und Arbeitsmarkt. Europa blickt auf Inflationsdaten – wichtige Impulse für die Börse heute Auch in Europa stehen heute entscheidende Daten an:

Inflationsberichte aus dem Vereinigten Königreich und der Eurozone könnten die Zinserwartungen gegenüber der Bank of England und der EZB beeinflussen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:00 – Vereinigtes Königreich: Inflationsdaten für Oktober Core CPI: Prognose 3,4% im Jahresvergleich (zuvor 3,5% im Jahresvergleich (y/y))

Retail Price Index: Prognose 4,3% y/y (zuvor 4,5% y/y)

Core CPI: Prognose 0,4% m/m (zuvor 0,0% im Monatsvergleich (m/m))

CPI gesamt: Prognose 3,5% y/y (zuvor 3,8% y/y) 09:00 – Eurozone EZB: Sitzung zur Geldpolitik 11:00 – Eurozone: Inflationsdaten für Oktober HICP ex Energie & Lebensmittel: Prognose 2,4% y/y

Core CPI: Prognose 2,4% y/y

Core CPI: Prognose 0,3% m/m

CPI gesamt: Prognose 2,1% y/y

CPI gesamt: Prognose 0,2% m/m

CPI ex Tabak: vorher 0,1% m/m und 2,2% y/y

HICP ex Energie & Lebensmittel: Prognose 0,2% m/m 16:30 – USA: EIA-Rohölbericht API-Daten deuteten gestern auf einen deutlichen Anstieg der US-Lagerbestände hin. Die Frage lautet nun: Bestätigt die EIA diese Entwicklung? Wichtige Kennzahlen: Rohölbestände: Prognose -1,9 Mio. Barrel (zuvor +6,413 Mio.)

Raffinerieverarbeitung: zuvor +0,717 Mio.

Ölimporte: zuvor +0,849 Mio.

Cushing-Lagerbestände: zuvor -0,346 Mio.

Destillate-Produktion: zuvor +0,319 Mio.

Benzinproduktion: zuvor +0,102 Mio.

Benzinlager: zuvor -0,945 Mio.

Raffinerieauslastung: zuvor 3,4% w/w 20:00 – USA Rede von FOMC-Mitglied Williams

Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls ⭐ Fazit Der heutige Handelstag könnte ein entscheidender Wendepunkt für die Börse heute werden. Mit Nvidia-Zahlen, FOMC-Minutes und wichtigen Inflations- und Energiedaten ist der Wirtschaftskalender dicht gefüllt. Trader und Investoren sollten sich auf erhöhte Volatilität einstellen – besonders im Tech-Sektor, im Ölmarkt und bei zinssensitiven Anlageklassen. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.