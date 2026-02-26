Börse Aktuell: Nvidia-Zahlen, DAX schwächer – Marktbericht Börse mit Ausblick

Heatmap der aktuellen Volatilität auf dem Devisenmarkt. Quelle: xStation5 von XTB
Zum Handelsbeginn zeigt sich die Börse aktuell ohne übertriebene Euphorie - trotz beeindruckender Quartalszahlen von Nvidia. Die Futures auf die wichtigsten Indizes notieren vor dem europäischen Kassa-Start im Minus. Der Nasdaq verliert 0,5 %, der DAX gibt 0,4 % nach und der japanische Nikkei fällt um fast 2 %.
Nvidia übertrifft Erwartungen deutlich
Im aktuellen Marktbericht Börse stehen die starken Zahlen von Nvidia im Mittelpunkt. Der jüngste Quartalsbericht für das vierte Geschäftsquartal 2026 (Kalenderquartal Q4 2025) brachte einen Rekordumsatz von 68,1 Milliarden US-Dollar und übertraf damit sowohl bei Umsatz als auch Gewinn die Markterwartungen klar.
Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 65 % und lag damit deutlich über den ohnehin hohen Analystenschätzungen.
Data-Center-Sparte treibt Wachstum
Besonders dynamisch entwickelt sich das Data-Center-Segment: Seit der Einführung von ChatGPT haben sich die Umsätze hier um das 13-Fache erhöht. Nvidia bleibt das zentrale Rückgrat der KI-Infrastruktur. Die Nachfrage nach Chips übersteigt weiterhin das Angebot, was sich deutlich in der Profitabilität widerspiegelt.
Die Bruttomarge von rund 75 % unterstreicht die starke Preissetzungsmacht und technologische Führungsposition des Unternehmens. Auch die Cashflows überzeugen: Der freie Cashflow lag bei 34,9 Milliarden US-Dollar und stieg im Jahresvergleich um knapp 20 Milliarden US-Dollar.
Diese hohe Liquiditätsgenerierung verschafft Nvidia erheblichen Spielraum - sowohl für Investitionen in die nächste Chip-Generation als auch für mögliche Kapitalrückführungen an Aktionäre.
Kursreaktion zunächst volatil
Nach Veröffentlichung der Zahlen legte die Aktie zunächst um bis zu 4 % zu, gab diese Gewinne jedoch vollständig wieder ab. Aktuell notiert das Papier etwa auf dem Niveau des Vortagesschlusskurses.
Der Vorstand präsentierte zudem einen starken Ausblick: Für das erste Geschäftsquartal 2026 werden Umsätze von rund 79,6 Milliarden US-Dollar erwartet. Dies deutet darauf hin, dass der dynamische Wachstumspfad trotz zunehmend anspruchsvoller Vergleichsbasis fortgesetzt werden dürfte.
Devisen und Zentralbanken im Fokus
Am Devisenmarkt zeigt sich der japanische Yen als stärkste Währung unter den G10-Staaten. Hintergrund sind unterstützende Aussagen von BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda, der Bereitschaft zu weiteren Straffungen signalisierte, sollte sich die Inflation beschleunigen.
Zusätzlichen Auftrieb erhielt die Währung durch Kommentare von Hajime Takata, dem restriktivsten Mitglied des BOJ-Vorstands, der vor einem möglichen „Überschießen“ der Inflation warnte.
Die Bank of Korea beließ ihren Leitzins unverändert und verwies auf Risiken für die Finanzstabilität sowie robuste Exportdaten. Der aktualisierte Zinsausblick bestätigt die Tendenz, den Leitzins bei 2,50 % zu halten, wobei nur eine kleine Minderheit eine Zinssenkung in Betracht zieht.
Geopolitik, Rohstoffe und Edelmetalle
US-Vizepräsident JD Vance erklärte, es gebe Hinweise darauf, dass Iran versuche, die Arbeiten an Atomwaffen wieder aufzunehmen, was die Spannungen vor der nächsten Gesprächsrunde erhöhte.
Trotz der verschärften Rhetorik blieben die Ölpreise stabil. Gold reagierte etwas deutlicher, der Kontrakt gewinnt aktuell rund 0,6 % hinzu.
Fazit im Marktbericht Börse:
Die Börse aktuell zeigt ein gemischtes Bild. Während Nvidia mit starken Fundamentaldaten überzeugt, belasten Gewinnmitnahmen und geopolitische Unsicherheiten die Märkte. Der Fokus bleibt auf KI-Werten, Zentralbankpolitik und geopolitischen Entwicklungen.
