Börse Aktuell: DAX steigt, Dell explodiert, Markt News

Die Börse Aktuell zeigt sich zum Wochenschluss freundlich. Die US-Index-Futures notieren im frühen Handel leicht im Plus, während auch die europäischen Aktien-Futures zulegen. Besonders der DAX kann profitieren und gewinnt vorbörslich rund 0,3%. Gleichzeitig steht der Euro gegenüber dem US-Dollar leicht unter Druck. Bitcoin verliert etwa 0,3% und hat weiterhin Schwierigkeiten, nach dem jüngsten starken Ausverkauf neues Aufwärtsmomentum zu entwickeln.

Ein wichtiger Faktor für die Märkte sind die sinkenden Energiepreise. Rohöl notiert mittlerweile wieder unter der Marke von 92 US-Dollar je Barrel. Dies reduziert die Sorgen über anhaltenden Inflationsdruck und einen weiteren Anstieg der Anleiherenditen.

Markt News: Dell begeistert Anleger mit starkem Ausblick

Zu den wichtigsten Markt News des Tages gehört Dell Technologies. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um fast 40 % nach oben, nachdem das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte. Zusätzlich hob Dell seine Prognose für das Gesamtjahr an und sorgte damit für neue Euphorie im Technologiesektor.

Auch der KI-Sektor bleibt im Fokus. Das Unternehmen Anthropic sammelte in einer Series-H-Finanzierungsrunde 65 Milliarden US-Dollar ein und erreichte eine Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar nach der Finanzierung. Damit nähert sich das Unternehmen dem geplanten Börsengang im Jahr 2026 mit hoher Dynamik.

Costco übertrifft Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Der US-Einzelhändler Costco Wholesale meldete für das dritte Geschäftsquartal einen Gewinn je Aktie von 4,93 US-Dollar und lag damit leicht über den Markterwartungen von 4,91 US-Dollar. Der Umsatz erreichte 70,53 Milliarden US-Dollar und übertraf die Analystenschätzungen von 69,62 Milliarden US-Dollar deutlich.

Die vergleichbaren Umsätze ohne Berücksichtigung von Benzinpreisen und Wechselkurseffekten stiegen im Jahresvergleich um 6,6%. Damit blieb das Wachstum jedoch knapp unter den Markterwartungen von 6,7%.

American Eagle unter Druck

Weniger erfreulich verlief der Handel für American Eagle Outfitters. Die Aktie verlor rund 11%, nachdem die vergleichbaren Umsätze der Kernmarke American Eagle im ersten Quartal im Jahresvergleich um 2% zurückgingen.

US-Regierung äußert sich zu Russland, Ölmarkt und Künstlicher Intelligenz

US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass die Vereinigten Staaten die weltweit strengsten Sanktionen gegen Russland verhängt hätten, insbesondere gegen russische Ölexporte. Zudem betonte er die führende Rolle der USA im Bereich Künstliche Intelligenz und verwies auf die enge Zusammenarbeit der Regierung mit Technologieunternehmen, um Innovation und Regulierung in Einklang zu bringen.

Für den Energiemarkt äußerte sich Bessent optimistisch. Der globale Ölmarkt bleibe gut versorgt. Nach seinen Angaben warten derzeit fast 2.000 Schiffe auf die Ausfahrt aus der Golfregion.

Konjunkturdaten: Schwache Bauzahlen in Japan, Importpreise in Deutschland steigen

Bei den internationalen Wirtschaftsdaten fiel insbesondere Japan auf. Die Zahl der Baubeginne sank dort im Jahresvergleich um 11,4% und lag damit deutlich unter den Erwartungen eines Anstiegs von 14,8%. Positiv überraschte dagegen das japanische Verbrauchervertrauen, das auf 33,6 Punkte stieg und die Prognose von 32,4 Punkten übertraf.

In Deutschland erhöhten sich die Importpreise im Monatsvergleich um 1,2% und lagen damit leicht über den Markterwartungen von 1,1%.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Börse Aktuell bleibt von Unternehmenszahlen geprägt

Die Börse Aktuell wird weiterhin von starken Unternehmensberichten und Entwicklungen im KI-Sektor bestimmt. Während Dell und Costco mit soliden Zahlen überzeugen, sorgen sinkende Ölpreise für zusätzliche Unterstützung an den Aktienmärkten. Anleger behalten zudem die weiteren Entwicklungen bei Inflation, Anleiherenditen und den globalen Konjunkturdaten im Blick. Für die kommenden Handelstage dürften diese Faktoren die wichtigsten Markt News bleiben.

SO SEHEN SIEGER AUS!