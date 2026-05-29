Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Tech-Explosion treibt Wall Street

Das Wichtigste in Kürze Dell-Sensation beflügelt

Starkes Monatsfinale

Kontraste an der Börse

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street vor starkem Monatsfinale Die Bullen haben die New Yorker Börse zum Abschluss eines ohnehin historisch starken Handelsmonats Mai fest im Griff. Bereits vor dem offiziellen Glockenschlag signalisieren die US-Terminmärkte eine Fortsetzung der jüngsten Rekordjagd. Während die Futures des technologielastigen Nasdaq 100 und des breit gefassten S&P 500 jeweils um moderate 0,1 % zulegen können, klettert der traditionsreiche Industrieindex Dow Jones um 0,2 % nach oben. Das alles beherrschende Thema bleibt die unaufhaltsame Dynamik rund um Künstliche Intelligenz: Eine sensationelle Bilanzvorlage des Computer-Riesen Dell Technologies lässt die Kurse im gesamten Sektor explodieren und liefert die perfekte Steilvorlage für das finale Börsenwochenende. Key Takeaways Dell-Sensation beflügelt: Ein gigantischer Umsatzsprung im KI-Server-Segment zieht den Nasdaq 100 und den S&P 500 mit nach oben.

Starkes Monatsfinale: Trotz drohender Verkäufe durch Pensionsfonds steuern der Dow Jones und die Tech-Indizes auf ein starkes Monatsplus zu.

Kontraste an der Börse: Während Tech-Werte glänzen, stürzen Raumfahrt-, Mode- und Cybersecurity-Aktien teils zweistellig ab. Sensationelle Dell-Zahlen lassen Nasdaq 100 und S&P 500 abheben Der absolute Haupttreiber für die hervorragende Stimmung im Nasdaq 100 und im S&P 500 ist die Aktie von Dell Technologies. Das Unternehmen meldete im nachbörslichen Handel eine nahezu verneunfachte Steigerung der KI-Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In der Folge hob der Konzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf spektakuläre 165 bis 169 Milliarden US-Dollar an. Der Markt hatte im Konsens lediglich mit 142,5 Milliarden US-Dollar gerechnet. Analysten sprechen bereits von einem historischen „Breakout-Quartal“ und vergleichen Dell mit den großen Tech-Dinosauriern wie Intel, Cisco oder Nokia, die einst eine fulminante Wiedergeburt an den Märkten feierten. Im vorbörslichen Handel schoss die Aktie um über 35 % in die Höhe. Tech-Sektor dominiert die Indizes – Pensionsfonds-Rebalancing als Bremsklotz? Die Dell-Euphorie schwappte sofort auf die gesamte Computerhardware-Branche über, wovon insbesondere die Schwergewichte im Nasdaq 100 und S&P 500 profitieren. HPE kletterte um 17 %, NetApp sprang nach soliden Storage-Zahlen um 19 % nach oben und der KI-Liebling Super Micro Computer (SMCI) verzeichnete ein Plus von 10 %. Einziger potenzieller Belastungsfaktor für den S&P 500 und den Dow Jones am heutigen Handelstag: Nach Schätzungen von Goldman Sachs stehen große Pensionsfonds vor dem Monatswechsel vor einem massiven Rebalancing. Es wird erwartet, dass Aktien im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar auf den Markt geworfen werden – das zwölftgrößte Verkaufsprogramm dieser Art seit dem Jahr 2000. Tiefschläge im Weltraum-Sektor, Mode- und Cybersecurity-Markt Abseits des glänzenden Technologiesektors müssen einige Branchen zum Monatsende erhebliche Verluste hinnehmen, was phasenweise auch den breiten S&P 500 Index bremst. Im Raumfahrtsektor kam es zu einem regelrechten Ausverkauf, nachdem eine New-Glenn-Rakete von Blue Origin bei einem Bodentest in Florida auf der Startrampe explodierte. Die Aktie des Partners AST SpaceMobile (ASTS) brach daraufhin um 15 % ein, gefolgt von Rocket Lab mit minus 5,5 %. Ebenfalls unter massivem Druck steht die Modekette Gap (-15 %), die ihre Wachstumsprognose senkte, sowie das Cybersecurity-Unternehmen SentinelOne (-16 % bis -20 %) nach einem schwachen Ausblick und der Ankündigung eines Stellenabbaus von 8 %. Expertenfazit von Jeremy Krings 📊 Der US-Aktienmarkt demonstriert zum Abschluss des Monats Mai eindrucksvolle Stärke. Während der Dow Jones von einer soliden fundamentalen Basis profitiert, jagen der S&P 500 und vor allem der Nasdaq 100 dank der Dell-Explosion von einem Allzeithoch zum nächsten. Der KI-Boom beweist einmal mehr, dass er das primäre Zugpferd der globalen Märkte bleibt und selbst temporäre Belastungsfaktoren – wie das bevorstehende milliardenschwere Rebalancing der Großanleger – mühelos in den Schatten stellen kann. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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