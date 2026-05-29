EURUSD Prognose: Schwache deutsche Inflationsdaten belasten den Euro | Börse Aktuell

Börse Aktuell: Die vorläufigen deutschen Inflationsdaten für Mai fielen schwächer aus als von Analysten erwartet. Sowohl der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) als auch der Verbraucherpreisindex (VPI) zeigten im Monatsvergleich einen Rückgang der Preise. Die Daten könnten die Erwartungen an eine lockerere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter stärken und damit Einfluss auf die EURUSD Prognose nehmen.

► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD

Deutsche Inflationsdaten enttäuschen die Erwartungen

Die vorläufigen Zahlen für Mai zeigen eine deutliche Abschwächung des Preisauftriebs in Deutschland:

Deutscher HVPI im Jahresvergleich (vorläufig): 2,7 % (Prognose: 2,8 %, vorher: 2,9 %)

(Prognose: 2,8 %, vorher: 2,9 %) Deutscher VPI im Jahresvergleich (vorläufig): 2,6 % (Prognose: 2,9 %, vorher: 2,9 %)

(Prognose: 2,9 %, vorher: 2,9 %) Deutscher HVPI im Monatsvergleich (vorläufig): -0,1 % (Prognose: 0,0 %, vorher: 0,5 %)

(Prognose: 0,0 %, vorher: 0,5 %) Deutscher VPI im Monatsvergleich (vorläufig): -0,2 % (Prognose: 0,1 %, vorher: 0,6 %)

Die Zahlen senden ein klares dovishes Signal an die Märkte. Vor der nächsten EZB-Sitzung dürfte der Druck auf die Währungshüter steigen, den geldpolitischen Kurs weiter zu lockern.

EURUSD Prognose: Technische Lage bleibt neutral

Trotz der schwächeren Inflationsdaten notiert EUR/USD weiterhin unterhalb der Marke von 1,1660 und bleibt damit unter dem wichtigen Widerstand des 200-Tage-EMA.

Aktuell bewegt sich das Währungspaar in einer Konsolidierungsphase zwischen 1,1570 und 1,1760. Die gleitenden Durchschnitte verlaufen weitgehend seitwärts, was auf fehlende Trenddynamik hindeutet.

Weitere technische Signale:

RSI bei rund 47 Punkten signalisiert ein neutrales Momentum.

Der MACD liefert ebenfalls keine klare Richtungsbestätigung.

Käufer und Verkäufer halten sich aktuell die Waage.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wichtige Marken für die EURUSD Prognose

Bullishes Szenario:

Ein Ausbruch über 1,1760 könnte den Weg in Richtung 1,19 freimachen.

Bearishes Szenario:

Ein Rückfall unter 1,1570 würde das Risiko eines Tests der Unterstützungszone zwischen 1,14 und 1,15 deutlich erhöhen.

Börse Aktuell: Fokus richtet sich auf die EZB

Für Anleger bleibt der Blick nun auf die kommende EZB-Sitzung gerichtet. Die schwächeren deutschen Inflationsdaten könnten die Erwartungen an weitere Zinssenkungen untermauern. Dies dürfte auch kurzfristig ein wichtiger Faktor für die EURUSD Prognose bleiben.

SO SEHEN SIEGER AUS!