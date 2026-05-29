Börse Aktuell: Euro Stoxx 500 Aktie nähert sich Rekordhoch - Finanzwerte und Industrie führen Gewinne an

Die Euro Stoxx 500 Aktie präsentiert sich zum Wochenausklang freundlich. Der europäische Leitindex gewinnt im Tagesverlauf rund 0,4 % und setzt damit seinen konstruktiven Aufwärtstrend fort. Aus Sicht von Anlegern bleibt die Lage an der Börse aktuell positiv: Rund 71 % der Indexmitglieder notieren im Plus, während sich etwa 60 % der Werte oberhalb ihrer 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte bewegen. Dies deutet auf eine breit abgestützte Marktstärke hin.

► Euro Stoxx WKN: 965814 | ISIN: EU0009658145 | Ticker: EU50

Der Index liegt derzeit lediglich 1,5 % unter seinem Rekordhoch. In den vergangenen sieben Tagen konnte die Euro Stoxx 500 Aktie um 1,0 % zulegen, auf Monatssicht beträgt das Plus 3,4 %, während seit Jahresbeginn ein Anstieg von 5,0 % zu Buche steht.

Rohstoffe, Finanzwerte und Industrie treiben die Euro Stoxx 500 Aktie an

Die positive Entwicklung an der Börse aktuell wird vor allem von den Sektoren Rohstoffe, Finanzwerte, Kommunikation, Technologie und Industrie getragen.

Besonders stark zeigt sich der Rohstoffsektor mit einem Plus von 0,8 %. Hier gehören Saint-Gobain (+1,83%) und BASF (+1,28%) zu den stärksten Gewinnern.

Auch Finanzwerte liefern wichtige Impulse für die Euro Stoxx 500 Aktie. UniCredit (+1,52%), BNP Paribas (+1,41%) und BBVA (+1,34%) zählen zu den besten Performern des Tages. Allerdings zeigt sich das Bild nicht einheitlich: Die Deutsche Bank verliert 2,29 % und gehört damit zu den schwächsten Einzelwerten.

Im Industriesektor überzeugen Airbus (+1,95%) und Safran (+1,38%). Belastungen kommen hingegen von Bayer (-1,77%), Siemens Energy (-1,69%) und Anheuser-Busch InBev (-0,90%).

Aktienrückkäufe bleiben wichtiger Kurstreiber

Ein weiterer Faktor, der die Euro Stoxx 500 Aktie unterstützt, sind umfangreiche Aktienrückkaufprogramme europäischer Unternehmen.

Laut einer Analyse von Barclays kauften Unternehmen aus dem Stoxx-600-Universum allein im April eigene Aktien im Wert von rund 18 Milliarden Euro zurück. Das Volumen bewegt sich damit nahe zyklischer Höchststände und liegt deutlich über den saisonalen Durchschnittswerten.

Besonders bemerkenswert: Rund 80 % der für 2026 angekündigten Rückkaufprogramme wurden bislang noch nicht umgesetzt. Dies könnte den europäischen Aktienmärkten in den kommenden Monaten zusätzliche Nachfrage und damit weiteren Rückenwind verschaffen.

Bedeutende Aktienrückkaufprogramme

Siemens: Aktienrückkaufprogramm über 6 Milliarden Euro

Shell: Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden US-Dollar

Eni: Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro

ING: Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro

Barclays hebt zudem die Deutsche Bank als Unternehmen mit einem besonders hohen verbleibenden Rückkaufvolumen im Verhältnis zur Marktkapitalisierung hervor. Auch Tenaris, Quilter, Bridgepoint, British American Tobacco, Serco und Royal Unibrew verfügen über umfangreiche, noch nicht abgeschlossene Programme.

Bewertung der Euro Stoxx 500 Aktie bleibt attraktiv

Trotz der starken Entwicklung erscheint die Bewertung der Euro Stoxx 500 Aktie weiterhin moderat. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,7 und damit deutlich unter den Bewertungsniveaus vieler großer US-Indizes wie S&P 500 oder Nasdaq.

Aus Sicht der Börse aktuell spricht dies dafür, dass europäische Aktien im internationalen Vergleich weiterhin attraktiv bewertet sind. Solange die Marktbreite hoch bleibt und Aktienrückkäufe die Nachfrage stützen, könnte die Euro Stoxx 500 Aktie ihren Weg in Richtung neuer Rekordstände fortsetzen.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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