Börse Aktuell: RBNZ überrascht Märkte - Ölpreis fällt, S&P 500 Prognose steigt

Die neuesten Börse Aktuell Entwicklungen zeigen eine Mischung aus geldpolitischer Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und starken Bewegungen an den Rohstoff- und Aktienmärkten. Besonders die aktuellen Markt News aus Neuseeland, den USA und dem Nahen Osten sorgen für erhöhte Aufmerksamkeit bei Anlegern.

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ließ den offiziellen Leitzins (OCR) unverändert bei 2,25%. Die Entscheidung fiel allerdings denkbar knapp aus: Das Komitee war mit 3 zu 3 Stimmen gespalten, bevor Gouverneurin Anna Breman die entscheidende Stimme abgab.

Trotz der Zinspause herrscht innerhalb der Notenbank Einigkeit darüber, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein werden. Uneinigkeit bestand lediglich beim Zeitpunkt des Beginns weiterer Straffungen. Der neue Zinsausblick wurde deutlich nach oben angepasst - der finale Zinssatz soll laut Projektionen bis Juni 2029 auf 3,28% steigen.

Der neuseeländische Dollar reagierte positiv auf die restriktive Haltung der Notenbank und legt gegenüber den anderen G10-Währungen zwischen 0,5% und 0,7% zu.

Breman erklärte, dass der Konflikt im Nahen Osten der Hauptgrund für die unveränderte Zinspolitik gewesen sei. Selbst bei einem sofortigen Ende der Spannungen dürften die inflationären Auswirkungen noch längere Zeit anhalten.

Vor allem Unterbrechungen im globalen Schiffsverkehr treiben die Inflation weiter an - nicht nur über höhere Energiepreise, sondern auch durch steigende Transportkosten und schwächeres Wirtschaftswachstum. Damit bleibt zusätzlicher geldpolitischer Druck bestehen.

Auch aus Australien kommen wichtige Markt News: Die Inflation gemessen am Verbraucherpreisindex verlangsamte sich im April auf 4,2% im Jahresvergleich und lag damit unter den Erwartungen der Märkte. Hauptgrund war eine temporäre Senkung der Kraftstoffsteuer. Gleichzeitig stieg die bereinigte Kerninflation auf 3,4% im Jahresvergleich - der höchste Wert seit Ende 2024.

In Japan deuten Aussagen von BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda auf eine mögliche Zinserhöhung bei der Sitzung am 16. Juni hin. Ueda bezeichnete den Nahostkonflikt sogar als den „fünften Öl-Schock“ für Japan.

Geopolitisch bleibt die Lage angespannt. Die USA griffen iranische Boote an, die angeblich Minen nahe der Straße von Hormus platziert hatten. Der Iran reagierte darauf mit Gegenmaßnahmen, woraufhin weitere US-Angriffe folgten. Dennoch blieb der iranische Verhandlungsführer in Katar, was als Zeichen dafür gewertet wird, dass diplomatische Gespräche weiterhin möglich sind.

An den Rohstoffmärkten geraten die Ölpreise unter Druck. Brent-Öl fällt in Richtung 95 USD pro Barrel, während WTI auf 91,90 USD pro Barrel sinkt. Hintergrund sind Berichte über eine mögliche diplomatische Einigung im Nahostkonflikt.

Weitere Börse Aktuell Schlagzeilen betreffen die USA und Israel. Die Trump-Regierung scheint Israel mehr Handlungsspielraum gegen die Hisbollah im Libanon einzuräumen. Berichten zufolge wurde dabei der neue Qassam-Kommandeur ausgeschaltet.

Positive Signale kommen dagegen vom US-Aktienmarkt: Goldman Sachs erhöhte das Jahresendziel für den S&P 500 im Jahr 2026 von zuvor 7.600 auf nun 8.000 Punkte. Damit unterstreichen die Analysten weiterhin ihre optimistische Einschätzung für den amerikanischen Aktienmarkt.

SO SEHEN SIEGER AUS!