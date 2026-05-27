Börse Aktuell: RBNZ überrascht Märkte - Ölpreis fällt, S&P 500 Prognose steigt

- Die RBNZ signalisiert trotz unverändertem Leitzins klar weitere Zinserhöhungen
- Die Ölpreise fallen deutlich, da Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahostkonflikt zunehmen
- Goldman Sachs zeigt sich bullish für US-Aktien und hebt das Kursziel für den S&P 500 bis Ende 2026 auf 8.000 Punkte an
- Die RBNZ signalisiert trotz unverändertem Leitzins klar weitere Zinserhöhungen
- Die Ölpreise fallen deutlich, da Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahostkonflikt zunehmen
- Goldman Sachs zeigt sich bullish für US-Aktien und hebt das Kursziel für den S&P 500 bis Ende 2026 auf 8.000 Punkte an
Die neuesten Börse Aktuell Entwicklungen zeigen eine Mischung aus geldpolitischer Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und starken Bewegungen an den Rohstoff- und Aktienmärkten. Besonders die aktuellen Markt News aus Neuseeland, den USA und dem Nahen Osten sorgen für erhöhte Aufmerksamkeit bei Anlegern.
Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ließ den offiziellen Leitzins (OCR) unverändert bei 2,25%. Die Entscheidung fiel allerdings denkbar knapp aus: Das Komitee war mit 3 zu 3 Stimmen gespalten, bevor Gouverneurin Anna Breman die entscheidende Stimme abgab.
Trotz der Zinspause herrscht innerhalb der Notenbank Einigkeit darüber, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein werden. Uneinigkeit bestand lediglich beim Zeitpunkt des Beginns weiterer Straffungen. Der neue Zinsausblick wurde deutlich nach oben angepasst - der finale Zinssatz soll laut Projektionen bis Juni 2029 auf 3,28% steigen.
Der neuseeländische Dollar reagierte positiv auf die restriktive Haltung der Notenbank und legt gegenüber den anderen G10-Währungen zwischen 0,5% und 0,7% zu.
Breman erklärte, dass der Konflikt im Nahen Osten der Hauptgrund für die unveränderte Zinspolitik gewesen sei. Selbst bei einem sofortigen Ende der Spannungen dürften die inflationären Auswirkungen noch längere Zeit anhalten.
Vor allem Unterbrechungen im globalen Schiffsverkehr treiben die Inflation weiter an - nicht nur über höhere Energiepreise, sondern auch durch steigende Transportkosten und schwächeres Wirtschaftswachstum. Damit bleibt zusätzlicher geldpolitischer Druck bestehen.
Auch aus Australien kommen wichtige Markt News: Die Inflation gemessen am Verbraucherpreisindex verlangsamte sich im April auf 4,2% im Jahresvergleich und lag damit unter den Erwartungen der Märkte. Hauptgrund war eine temporäre Senkung der Kraftstoffsteuer. Gleichzeitig stieg die bereinigte Kerninflation auf 3,4% im Jahresvergleich - der höchste Wert seit Ende 2024.
In Japan deuten Aussagen von BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda auf eine mögliche Zinserhöhung bei der Sitzung am 16. Juni hin. Ueda bezeichnete den Nahostkonflikt sogar als den „fünften Öl-Schock“ für Japan.
Geopolitisch bleibt die Lage angespannt. Die USA griffen iranische Boote an, die angeblich Minen nahe der Straße von Hormus platziert hatten. Der Iran reagierte darauf mit Gegenmaßnahmen, woraufhin weitere US-Angriffe folgten. Dennoch blieb der iranische Verhandlungsführer in Katar, was als Zeichen dafür gewertet wird, dass diplomatische Gespräche weiterhin möglich sind.
An den Rohstoffmärkten geraten die Ölpreise unter Druck. Brent-Öl fällt in Richtung 95 USD pro Barrel, während WTI auf 91,90 USD pro Barrel sinkt. Hintergrund sind Berichte über eine mögliche diplomatische Einigung im Nahostkonflikt.
Weitere Börse Aktuell Schlagzeilen betreffen die USA und Israel. Die Trump-Regierung scheint Israel mehr Handlungsspielraum gegen die Hisbollah im Libanon einzuräumen. Berichten zufolge wurde dabei der neue Qassam-Kommandeur ausgeschaltet.
Positive Signale kommen dagegen vom US-Aktienmarkt: Goldman Sachs erhöhte das Jahresendziel für den S&P 500 im Jahr 2026 von zuvor 7.600 auf nun 8.000 Punkte. Damit unterstreichen die Analysten weiterhin ihre optimistische Einschätzung für den amerikanischen Aktienmarkt.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
Wirtschaftskalender: Richmond-Fed-Index und interessante Unternehmensergebnisse stehen an 🔎
BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 über 30.000 Punkten (26.05.2026)
TRADINGIDEE des Tages 🔴 US Dollar Index (26.05.2026)
Nasdaq 100 Index knackt die 30.000er-Marke! Börse Aktuell im Halbleiter-Rausch
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.