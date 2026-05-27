Börse heute: Wirtschaftskalender, Nasdaq und S&P 500 auf Rekordhoch

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq und S&P 500 erreichen neue Rekordstände

Zentralbanken bleiben vorsichtig wegen Inflation

Wirtschaftskalender und Ölmarkt im Fokus

Die globalen Finanzmärkte bleiben aktuell von zwei gegensätzlichen Faktoren geprägt: einerseits hawkishen Signalen der Zentralbanken und andererseits anhaltendem Optimismus rund um den Technologiesektor. Der S&P 500 und der Nasdaq beendeten die letzte Handelssitzung erneut auf Rekordständen. Unterstützt wurde die positive Stimmung insbesondere durch starke Kursgewinne bei Halbleiterwerten wie Micron Technology. Gleichzeitig betonen zahlreiche Zentralbanken weiterhin, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht beendet sei. Anleger richten ihren Fokus daher verstärkt auf den heutigen Wirtschaftskalender sowie auf kommende Aussagen der Notenbanken. Ölmarkt im Fokus: Entspannung im Nahen Osten belastet WTI Am Rohstoffmarkt bleiben geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten ein zentraler Kurstreiber. Die Aussicht auf bessere Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sowie eine mögliche Wiederöffnung der Straße von Hormus haben die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt reduziert. Der WTI-Ölpreis fiel zuletzt zurück in den Bereich von 91 bis 92 US-Dollar je Barrel. Was bereits passiert ist RBNZ hält Leitzins stabil - Neuseeland-Dollar steigt deutlich Die Reserve Bank of New Zealand beließ den offiziellen Leitzins (OCR) bei 2,25 %. Die Entscheidung wurde jedoch als deutlich hawkish interpretiert. Die Abstimmung innerhalb des geldpolitischen Ausschusses endete mit einem knappen 3:3-Unentschieden. Erst die entscheidende Stimme von Gouverneurin Anna Breman sorgte dafür, dass die Zinsen unverändert blieben. Der Neuseeland-Dollar reagierte darauf mit deutlichen Kursgewinnen. Inflation in Australien schwächer als erwartet Die australische Inflation verlangsamte sich im Jahresvergleich auf 4,2 % nach zuvor 4,6 %. Analysten hatten mit 4,4 % gerechnet. Gleichzeitig stieg die Kerninflation im Jahresvergleich auf 3,4 % und signalisiert weiterhin anhaltenden Preisdruck. Bank of Japan bleibt vorsichtig hawkish Die Bank of Japan bestätigte ihre Bereitschaft zu weiteren geldpolitischen Straffungen. Gleichzeitig beobachtet die japanische Notenbank weiterhin die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf die Wirtschaftsentwicklung. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Wichtige Konjunkturdaten 08:45 Uhr - Frankreich:

Verbrauchervertrauen

Prognose: 85 | zuvor: 84 13:00 Uhr - USA:

MBA-Hypothekenmarktdaten

Im Fokus stehen die Entwicklung der 30-jährigen Hypothekenzinsen sowie die wöchentliche Veränderung der Hypothekenanträge. 16:00 Uhr - USA:

Richmond Fed Manufacturing Index

Prognose: 4 | zuvor: 3 22:30 Uhr - USA:

API-Rohöllagerbestände

Zuletzt waren die Lagerbestände um 9,1 Millionen Barrel gefallen. Börse heute: Wichtige Unternehmenszahlen Vorbörslich in den USA Vor Handelsbeginn veröffentlichen unter anderem folgende Unternehmen ihre Quartalszahlen: PDD Holdings

Dick's Sporting Goods

Abercrombie & Fitch

Bank of Montreal Nachbörslich in den USA Nach Handelsschluss stehen Ergebnisse unter anderem von folgenden Unternehmen an: Salesforce

HP

Marvell Technology

Nutanix

Agilent Technologies Fazit: Wirtschaftskalender und Tech-Aktien bleiben entscheidend Für Anleger bleibt der heutige Wirtschaftskalender entscheidend, insbesondere die US-Konjunkturdaten und Rohöllagerbestände dürften für erhöhte Volatilität sorgen. Gleichzeitig stehen Tech-Aktien weiter im Mittelpunkt, nachdem Nasdaq und S&P 500 erneut Rekordstände erreicht haben. Zentralbanken und Inflationsdaten bleiben jedoch die größten Risikofaktoren für die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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