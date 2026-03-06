Börse aktuell: Ölpreis-Rally, geopolitische Risiken und US-Arbeitsmarkt im Fokus – Marktbericht Börse

- Ölpreise steigen wegen geopolitischer Spannungen
- Aktienmärkte mit vorsichtiger Erholung
- US-Arbeitsmarktbericht im Fokus der Börse
Die Börse aktuell steht weiterhin unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Besonders der Energiemarkt reagiert sensibel auf die Lage rund um die Straße von Hormus, während Anleger gleichzeitig auf wichtige US-Konjunkturdaten warten. In diesem Marktbericht Börse stehen Ölpreise, Gold, Aktienmärkte und der US-Arbeitsmarkt im Mittelpunkt.
Ölpreise bleiben hoch wegen Spannungen im Nahen Osten
Die Ölpreise bleiben deutlich erhöht, da Lieferketten durch Störungen in der Straße von Hormus beeinträchtigt sind.
-
WTI handelt derzeit nahe 90 USD pro Barrel
-
Brent liegt bei rund 84 USD pro Barrel
Rohöl versuchte zuletzt zwar, seine Gewinne zu begrenzen, doch auch am 6. Tag des Konflikts hält die Rally an. Seit Ende Februar summiert sich der Anstieg bereits auf rund 15 %.
Mehrere Tanker haben ihre Routen geändert oder liegen aktuell still, nachdem iranische Angriffe auf Schiffe gemeldet wurden. Marktbeobachter warnen, dass sich die Ölpreise weiter nach oben bewegen könnten, falls der Konflikt anhält.
Militärische Eskalation und geopolitische Risiken
Der Konflikt tritt inzwischen in eine neue Phase ein.
-
US- und israelische Kräfte zerstören iranische Raketenstellungen und Drohnen
-
Die Häufigkeit der Angriffe soll laut Berichten um 90 % zurückgegangen sein
Gleichzeitig weitet der Iran seine Angriffe auf Aserbaidschan und weitere regionale Ziele aus.
Nach mehr als 1.300 Luftangriffen liegt die Zahl der Todesopfer im Iran inzwischen bei über 1.200. Die politische Spannung nimmt weiter zu, nachdem Donald Trump signalisiert hat, dass militärische Operationen noch mehrere Wochen andauern könnten. Zudem deutete er mögliche weitere Angriffe nach der Auswahl eines neuen iranischen Obersten Führers an.
LNG-Markt unter Druck
Auch der Flüssiggasmarkt (LNG) steht unter Druck.
Qatar LNG plant, seine weltweite Flotte von LNG-Tankern zu vermieten, nachdem die Produktion in Ras Laffan vorübergehend gestoppt wurde. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer mit längeren Unterbrechungen über Wochen oder sogar Monate rechnen.
China zeigt sich dennoch optimistisch, dass Iran LNG-Schiffen bald wieder die Passage erlauben wird. Peking ist der größte Käufer der Region und bezieht Energie aus Iran, Katar und Saudi-Arabien.
Berichten zufolge dürfen aktuell Tanker aus China oder Iran die Straße von Hormus passieren, allerdings möglicherweise nur in Einzelfällen.
USA versuchen Ölmarkt zu stabilisieren
Um den Druck auf den Ölmarkt zu reduzieren, haben die USA Indien eine 30-tägige Ausnahmegenehmigung für zusätzliche Importzölle auf Rohöl gewährt. Dieser Schritt soll kurzfristig helfen, Angebot und Nachfrage besser auszubalancieren.
Hoffnung auf Waffenstillstand
Donald Trump erklärte zudem, dass Iran angeblich Kontakt aufgenommen habe, um über einen Waffenstillstand zu sprechen. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass mögliche Verhandlungen erst in einigen Wochen stattfinden könnten.
Das kommende Wochenende gilt daher als entscheidend:
-
Kommen glaubwürdige Berichte über Gespräche auf → Ölpreise könnten um 5–10 % fallen
-
Bleiben Signale aus → weiteres Aufwärtsrisiko bei Rohöl
Gold steigt wieder über 5.100 USD
Der Goldpreis konnte sich wieder erholen und notiert aktuell über 5.100 USD je Unze. Auslöser sind Berichte über starke Goldkäufe aus China.
Trotz der Erholung liegt der Preis weiterhin deutlich unter den Niveaus vor den starken Rückgängen am 3. März.
Aktienmärkte stabilisieren sich
Die US-Aktienmärkte versuchen sich nach den jüngsten Rückgängen zu stabilisieren.
-
S&P 500 steigt aktuell um etwa 0,3 %
-
Nasdaq gewinnt rund 0,5 %
Damit wird ein neuer Erholungsversuch gestartet, nachdem die Indizes zuvor einen Großteil der Erholung vom 4. März wieder abgegeben hatten.
Gemischtes Bild an den asiatischen Börsen
Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich heute leicht positiv, nachdem sie zuvor deutlich gefallen waren.
-
Märkte in Israel und Saudi-Arabien steigen ebenfalls
-
Börsen in den VAE und Katar bleiben geschlossen
Trotz der kurzfristigen Stabilisierung steuern viele asiatische Indizes auf ihre schwächste Wochenperformance seit März 2020 zu.
Fokus der Börse aktuell: US-Arbeitsmarktbericht
Der wichtigste Termin im heutigen Marktbericht Börse ist der US-Arbeitsmarktbericht (NFP).
Die Stimmung unter Investoren bleibt zwar nach den jüngsten ADP-Arbeitsmarktdaten relativ robust. Allerdings sinken die Erwartungen an baldige Zinssenkungen in den USA, da der starke Anstieg der Energiepreise den Inflationsdruck erhöhen könnte.
Damit könnte der heutige Arbeitsmarktbericht entscheidend dafür sein, wie sich die Börse aktuell in den kommenden Handelstagen entwickelt.
