DAX Prognose heute (06.03.2026): DAX aktuell unter Druck – wichtige Marken im Blick

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.124 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert, das aber direkt abverkauft worden ist. Die Bullen konnten den Index bis zum Mittag über der 24.200 Punkte-Marke halten, die Kraft hat nachfolgend nachgelassen. Am Nachmittag machte sich erneute Schwäche breit, die bis zum Abend angehalten hat. Der Index formatiert gestern einen Xetra Tagesverlust, der dritte in dieser Woche. Nachbörslich wurde am Abend das Tagestief formatiert. Es ging von hier aus wieder moderat aufwärts, wobei die Aufwärtsimpulse sich im Rahmen des Frühhandels weiter fortgesetzt haben. Der DAX ging bei 23.851 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
- DAX aktuell weiter angeschlagen: Der Index verzeichnete den dritten Verlusttag in dieser Woche und notiert vorbörslich bei rund 23.952 Punkten. Damit bleibt der kurzfristige Trend technisch fragil.
- Wichtige technische Marken im Fokus: Entscheidend für die kurzfristige DAX Prognose ist die Zone um 23.952 Punkte sowie die SMA20 im Stundenchart. Oberhalb davon könnte eine Erholung in Richtung 24.050 bis 24.200 Punkte einsetzen.
- Risiko weiterer Abgaben bleibt bestehen: Solange der DAX unter der SMA20 im 4h-Chart bleibt, überwiegt das Risiko eines erneuten Tests der Unterstützungen zwischen 23.888 und 23.766 Punkten.
Der DAX aktuell zeigte sich am Donnerstag erneut schwach und verbuchte den dritten Verlusttag in dieser Woche. Der Index startete am Morgen bei 24.124 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zum Xetra-Start sein Tageshoch bei 24.373 Punkten. Dieses Niveau konnte jedoch nicht gehalten werden und wurde unmittelbar abverkauft.
Im weiteren Handelsverlauf konnten die Bullen den deutschen Leitindex zunächst über der Marke von 24.200 Punkten stabilisieren. Im Laufe des Nachmittags nahm der Verkaufsdruck jedoch deutlich zu. Die Abgaben setzten sich bis in den Abend fort, sodass der DAX schließlich mit einem deutlichen Minus aus dem Handel ging.
Der Xetra-Schlusskurs lag bei 23.774 Punkten, während der Tagesschluss bei 23.851 Punkten festgestellt wurde. Nachbörslich wurde das Tagestief markiert, bevor im Frühhandel wieder leichte Erholungsbewegungen einsetzten.
DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Index
Von den 40 Einzelwerten im DAX aktuell konnten lediglich 13 Aktien zulegen, während 27 Titel mit Abschlägen schlossen.
Größte Gewinner
-
Zalando +3,81 %
-
adidas +2,90 %
-
Symrise +2,33 %
Größte Verlierer
-
Merck −8,10 %
-
Rheinmetall −5,53 %
-
Siemens Energy −5,16 %
DAX Prognose – Chartanalyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Der DAX notierte am Morgen noch knapp über der SMA50 bei aktuell 24.051 Punkten. Zwar gelang im Vormittagshandel ein Ausbruch über die SMA20 bei aktuell 23.927 Punkten, jedoch konnte sich der Index dort nicht nachhaltig etablieren.
Die erneute Schwäche am Nachmittag führte dazu, dass der DAX wieder unter die SMA50 zurückfiel. Im Frühhandel gelang es den Bullen anschließend, den Index erneut an die SMA20 sowie das 23,6 %-Retracement heranzuschieben.
DAX Prognose kurzfristig:
-
Kann sich der Index über SMA20 und 23,6 %-Retracement stabilisieren, wäre eine Erholung in Richtung SMA50 möglich.
-
Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das Chartbild deutlich entspannen.
-
Fällt der DAX wieder unter die SMA20, könnte sich die Schwäche bis zum Wochentief fortsetzen.
Kurzfristige Prognose (1h): neutral bis bärisch
YouTube Trading Videos
DAX Prognose – Analyse im 4h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster bleibt die technische Situation angespannt. Zu Wochenbeginn fiel der DAX unter alle drei relevanten Durchschnittslinien und rutschte dabei auch unter das 23,6 %-Retracement.
Die anschließende Erholung führte den Index zwar zurück über dieses Retracement, jedoch scheiterte der Anstieg an der SMA20 im 4h Chart bei aktuell 24.018 Punkten.
Solange der DAX unter dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.
Wichtige Bedingung für eine Stabilisierung:
Der Index müsste sich über die SMA20 im 4h Chart schieben und sich dort nachhaltig etablieren, idealerweise mit zunehmender Dynamik.
Kurzfristige Prognose (4h): bärisch
DAX aktuell – Ausblick für den heutigen Handel
Der DAX aktuell startete heute Morgen bei 23.952 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index:
-
172 Punkte unter der ersten Notierung vom Vortag
-
101 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss
DAX Prognose – mögliche Long-Szenarien
Kann sich der DAX über 23.952 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele aktiviert werden:
23.974/76
23.990/92
24.011/13
24.033/35
24.049/51
24.068/70
24.088/90
24.110/12
24.127/29
24.145/47
24.161/63
24.179/81
24.204/06
Darüber liegen weitere mögliche Ziele bei:
24.221/23
24.238/40
24.255/57
24.271/73
24.288/90
24.307/09
24.321/23
24.342/44
DAX Prognose – mögliche Short-Szenarien
Kann sich der Index nicht über 23.952 Punkten halten, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.
Mögliche Ziele auf der Unterseite:
23.940/38
23.923/21
23.908/06
23.888/86
23.869/67
23.850/48
23.829/27
Unterhalb dieser Marke wären weitere Abgaben denkbar bis:
23.811/09
23.787/85
23.767/65
23.746/44
23.726/24
23.705/03
23.688/86
23.670/68
23.655/53
23.640/38
23.625/23
23.609/07
23.595/93
23.578/76
23.559/57
Wichtige Marken im DAX aktuell
Widerstände
24.051/18
24.103/78
24.201/40
24.324
24.400/40/87
24.520
24.645/55/77
24.711/81/89
Unterstützungen
23.927
23.888
23.766/35
23.647
23.509
23.441
23.390/32
23.170
DAX Prognose – Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handel ergibt sich auf Basis des Setups folgende DAX Prognose:
Erwartete Handelsspanne
23.940 / 23.867 bis 24.090 / 24.223 Punkte
Wahrscheinlichkeiten
-
Bullisches Szenario: 55 %
-
Bärisches Szenario: 45 %
Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Schlusskurs des Vortags.
Stimmung der Anleger – Fear & Greed Index
Die Stimmung der internationalen Anleger bleibt weiterhin vorsichtig.
Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 34 Punkten und befindet sich damit im Bereich Angst.
Vergleichswerte:
-
Vor einer Woche: 42 (Angst)
-
Vor einem Monat: 47 (Neutral)
-
Vor einem Jahr: 11 (Extreme Angst)
Der Indikator basiert unter anderem auf der Marktstruktur im S&P 500, Optionsdaten, Marktvolatilität, Kreditspreads sowie der Marktbreite an der New Yorker Börse.
Extremwerte unter 30 oder über 70 können häufig Hinweise auf eine mögliche kurzfristige Marktumkehr liefern.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
