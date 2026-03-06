DAX Prognose heute (06.03.2026): DAX aktuell unter Druck – wichtige Marken im Blick

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.124 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert, das aber direkt abverkauft worden ist. Die Bullen konnten den Index bis zum Mittag über der 24.200 Punkte-Marke halten, die Kraft hat nachfolgend nachgelassen. Am Nachmittag machte sich erneute Schwäche breit, die bis zum Abend angehalten hat. Der Index formatiert gestern einen Xetra Tagesverlust, der dritte in dieser Woche. Nachbörslich wurde am Abend das Tagestief formatiert. Es ging von hier aus wieder moderat aufwärts, wobei die Aufwärtsimpulse sich im Rahmen des Frühhandels weiter fortgesetzt haben. Der DAX ging bei 23.851 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell weiter angeschlagen: Der Index verzeichnete den dritten Verlusttag in dieser Woche und notiert vorbörslich bei rund 23.952 Punkten. Damit bleibt der kurzfristige Trend technisch fragil.

Der Index verzeichnete den dritten Verlusttag in dieser Woche und notiert vorbörslich bei rund 23.952 Punkten. Damit bleibt der kurzfristige Trend technisch fragil. Wichtige technische Marken im Fokus: Entscheidend für die kurzfristige DAX Prognose ist die Zone um 23.952 Punkte sowie die SMA20 im Stundenchart. Oberhalb davon könnte eine Erholung in Richtung 24.050 bis 24.200 Punkte einsetzen.

Entscheidend für die kurzfristige ist die Zone um 23.952 Punkte sowie die SMA20 im Stundenchart. Oberhalb davon könnte eine Erholung in Richtung 24.050 bis 24.200 Punkte einsetzen. Risiko weiterer Abgaben bleibt bestehen: Solange der DAX unter der SMA20 im 4h-Chart bleibt, überwiegt das Risiko eines erneuten Tests der Unterstützungen zwischen 23.888 und 23.766 Punkten.

Der DAX aktuell zeigte sich am Donnerstag erneut schwach und verbuchte den dritten Verlusttag in dieser Woche. Der Index startete am Morgen bei 24.124 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zum Xetra-Start sein Tageshoch bei 24.373 Punkten. Dieses Niveau konnte jedoch nicht gehalten werden und wurde unmittelbar abverkauft.

Im weiteren Handelsverlauf konnten die Bullen den deutschen Leitindex zunächst über der Marke von 24.200 Punkten stabilisieren. Im Laufe des Nachmittags nahm der Verkaufsdruck jedoch deutlich zu. Die Abgaben setzten sich bis in den Abend fort, sodass der DAX schließlich mit einem deutlichen Minus aus dem Handel ging.

Der Xetra-Schlusskurs lag bei 23.774 Punkten, während der Tagesschluss bei 23.851 Punkten festgestellt wurde. Nachbörslich wurde das Tagestief markiert, bevor im Frühhandel wieder leichte Erholungsbewegungen einsetzten.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Index

Von den 40 Einzelwerten im DAX aktuell konnten lediglich 13 Aktien zulegen, während 27 Titel mit Abschlägen schlossen.

Größte Gewinner

Zalando +3,81 %

adidas +2,90 %

Symrise +2,33 %

Größte Verlierer

Merck −8,10 %

Rheinmetall −5,53 %

Siemens Energy −5,16 %

DAX Prognose – Chartanalyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Der DAX notierte am Morgen noch knapp über der SMA50 bei aktuell 24.051 Punkten. Zwar gelang im Vormittagshandel ein Ausbruch über die SMA20 bei aktuell 23.927 Punkten, jedoch konnte sich der Index dort nicht nachhaltig etablieren.

Die erneute Schwäche am Nachmittag führte dazu, dass der DAX wieder unter die SMA50 zurückfiel. Im Frühhandel gelang es den Bullen anschließend, den Index erneut an die SMA20 sowie das 23,6 %-Retracement heranzuschieben.

DAX Prognose kurzfristig:

Kann sich der Index über SMA20 und 23,6 %-Retracement stabilisieren, wäre eine Erholung in Richtung SMA50 möglich.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das Chartbild deutlich entspannen.

Fällt der DAX wieder unter die SMA20, könnte sich die Schwäche bis zum Wochentief fortsetzen.

Kurzfristige Prognose (1h): neutral bis bärisch

YouTube Trading Videos

DAX Prognose – Analyse im 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster bleibt die technische Situation angespannt. Zu Wochenbeginn fiel der DAX unter alle drei relevanten Durchschnittslinien und rutschte dabei auch unter das 23,6 %-Retracement.

Die anschließende Erholung führte den Index zwar zurück über dieses Retracement, jedoch scheiterte der Anstieg an der SMA20 im 4h Chart bei aktuell 24.018 Punkten.

Solange der DAX unter dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.

Wichtige Bedingung für eine Stabilisierung:

Der Index müsste sich über die SMA20 im 4h Chart schieben und sich dort nachhaltig etablieren, idealerweise mit zunehmender Dynamik.

Kurzfristige Prognose (4h): bärisch

DAX aktuell – Ausblick für den heutigen Handel

Der DAX aktuell startete heute Morgen bei 23.952 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index:

172 Punkte unter der ersten Notierung vom Vortag

101 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss

DAX Prognose – mögliche Long-Szenarien

Kann sich der DAX über 23.952 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele aktiviert werden:

23.974/76

23.990/92

24.011/13

24.033/35

24.049/51

24.068/70

24.088/90

24.110/12

24.127/29

24.145/47

24.161/63

24.179/81

24.204/06

Darüber liegen weitere mögliche Ziele bei:

24.221/23

24.238/40

24.255/57

24.271/73

24.288/90

24.307/09

24.321/23

24.342/44

DAX Prognose – mögliche Short-Szenarien

Kann sich der Index nicht über 23.952 Punkten halten, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

23.940/38

23.923/21

23.908/06

23.888/86

23.869/67

23.850/48

23.829/27

Unterhalb dieser Marke wären weitere Abgaben denkbar bis:

23.811/09

23.787/85

23.767/65

23.746/44

23.726/24

23.705/03

23.688/86

23.670/68

23.655/53

23.640/38

23.625/23

23.609/07

23.595/93

23.578/76

23.559/57

Wichtige Marken im DAX aktuell

Widerstände

24.051/18

24.103/78

24.201/40

24.324

24.400/40/87

24.520

24.645/55/77

24.711/81/89

Unterstützungen

23.927

23.888

23.766/35

23.647

23.509

23.441

23.390/32

23.170

DAX Prognose – Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel ergibt sich auf Basis des Setups folgende DAX Prognose:

Erwartete Handelsspanne

23.940 / 23.867 bis 24.090 / 24.223 Punkte

Wahrscheinlichkeiten

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Schlusskurs des Vortags.

Stimmung der Anleger – Fear & Greed Index

Die Stimmung der internationalen Anleger bleibt weiterhin vorsichtig.

Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 34 Punkten und befindet sich damit im Bereich Angst.

Vergleichswerte:

Vor einer Woche: 42 (Angst)

Vor einem Monat: 47 (Neutral)

Vor einem Jahr: 11 (Extreme Angst)

Der Indikator basiert unter anderem auf der Marktstruktur im S&P 500, Optionsdaten, Marktvolatilität, Kreditspreads sowie der Marktbreite an der New Yorker Börse.

Extremwerte unter 30 oder über 70 können häufig Hinweise auf eine mögliche kurzfristige Marktumkehr liefern.

