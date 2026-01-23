Börse Aktuell: Marktbericht Börse mit PMI, Gold & Intel

- Börse Aktuell: Europas Märkte beenden die Woche überwiegend schwächer
- Marktbericht Börse: Die PMI-Daten liefern ein gemischtes Bild
- Risikofaktoren & Stimmung: Frankreich-Politik, gemischte Signale bei Gold/Silber & Krypto
- Börse Aktuell: Europas Märkte beenden die Woche überwiegend schwächer
- Marktbericht Börse: Die PMI-Daten liefern ein gemischtes Bild
- Risikofaktoren & Stimmung: Frankreich-Politik, gemischte Signale bei Gold/Silber & Krypto
Die Woche endet an den europäischen Aktienmärkten überwiegend im Minus. Börse Aktuell zeigen die Futures auf die wichtigsten Indizes ein gemischtes Bild: Der französische FRA40 liegt rund 0,1% tiefer, der spanische SPA35 verliert etwa 0,2%, und auch der italienische ITA40 notiert leicht schwächer. Gegen den Trend kann sich der deutsche DAX / DE40 mit einem Plus von 0,2% behaupten, während der britische UK100 ebenfalls moderat zulegt.
Im Fokus standen heute mehrere bedeutende Konjunkturdaten aus Europa. Vor allem die großen Volkswirtschaften sowie die Eurozone veröffentlichten vorläufige PMI-Einkaufsmanagerindizes, die wichtige Hinweise auf die aktuelle Wirtschaftsdynamik geben.
PMI-Daten im Überblick: Europa bleibt uneinheitlich
Frankreich: Die Aktivität im privaten Sektor ging im Januar zurück. Der Composite PMI fiel auf 48,6 und signalisierte damit eine Abschwächung, vor allem aufgrund schwacher Dienstleistungen (47,9). Positiv entwickelte sich hingegen die Industrie, deren Wert auf 51,0 stieg. Zudem erreichte das Geschäftsklima den höchsten Stand seit 16 Monaten.
Deutschland: Die deutsche Wirtschaft zeigte sich im Januar robuster. Der Composite PMI stieg auf 52,5, gestützt durch den Dienstleistungssektor (53,3) sowie eine Erholung in der Industrie (48,7). Während neue Aufträge zulegten, blieb der Arbeitsmarkt jedoch unter Druck: Die Beschäftigung sank, und zugleich stiegen Kosten sowie Produktionspreise.
Eurozone: Auch die Eurozone setzte ihren moderaten Wachstumskurs fort. Der Composite PMI blieb über der Expansionsschwelle von 50, unterstützt durch Dienstleistungen (51,9) und eine stabilere Industrie (49,4). Das Geschäftsklima verbesserte sich, allerdings fielen Beschäftigung und Kostendruck weiterhin negativ auf.
Großbritannien: Im Vereinigten Königreich beschleunigte sich die Aktivität im privaten Sektor. Der Composite PMI kletterte auf 53,9, getragen von Dienstleistungen (54,3) und Industrie (51,6). Trotz steigender Neuaufträge blieben Unternehmen bei Neueinstellungen zurückhaltend und sahen sich weiter mit Kostenbelastungen konfrontiert. Zusätzlich überraschten die britischen Einzelhandelsumsätze im Dezember positiv: Sie stiegen um 0,4% im Monatsvergleich und lagen damit über den Erwartungen – vor allem dank starker Online-Verkäufe. Im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 2,5%, der stärkste Anstieg seit April, auch wenn das vierte Quartal insgesamt schwach blieb und das Niveau weiterhin unter dem Vor-Pandemie-Stand liegt.
Frankreich: Politische Lage bleibt ein Marktfaktor
Ein weiterer Impuls im heutigen Marktbericht Börse kommt aus Frankreich: Die Regierung überstand ein Misstrauensvotum im Zusammenhang mit dem Haushalt 2026. Der Premierminister plant, die Ausgabenseite des Budgets über den Verfassungsartikel 49.3 durchzusetzen – ein Schritt, der politisch umstritten ist und für zusätzliche Unsicherheit sorgen kann.
Rohstoffe, Kryptowährungen und Unternehmensnews
Bei den Edelmetallen zeigen sich weiterhin gemischte Bewegungen. Gold verliert rund 0,2% und notiert bei etwa 4.920 USD je Unze, während Silber um rund 3% steigt und die Marke von 99 USD je Unze testet.
Am Kryptomarkt bleibt die Stimmung ebenfalls uneinheitlich: Bitcoin gibt leicht um 0,1% nach, Ethereum verliert etwa 0,2%.
Für Gesprächsstoff sorgt zudem Intel: Das Unternehmen meldete solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025. Der Umsatz lag bei 13,7 Mrd. USD, der Gewinn je Aktie (EPS) bei 0,15 USD – beides über den Analystenerwartungen. Besonders positiv fiel das Wachstum im Segment Data Center & AI aus, das im Jahresvergleich um 9% zulegte. Dennoch reagierten Anleger zurückhaltend, da der Ausblick auf das erste Quartal 2026 schwächer ausfiel und Themen wie Kostendruck sowie Umsetzungsrisiken im Fokus stehen. Die Folge: eine spürbare Kursreaktion und ein gedämpftes Marktumfeld.
Quelle: xStation5
Quelle: xStation5
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Wall Street freundlich, Gold und Silber auf Rekordniveau, Bitcoin stark (26.01.2026)
Handelskonflikt USA–Kanada belastet Märkte | Börse News
TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 (26.01.2026)
US Börsenstart: Fed, Tech-Giganten & US Börse vor Entscheidung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.