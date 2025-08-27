Asiatische Tech-Aktien legten kräftig zu, nachdem die Wall Street am Vortag im Plus geschlossen hatte. Im Fokus steht die Börseneröffnung mit Spannung vor den Quartalszahlen von Nvidia. Anleger erwarten den Ausblick zur weltweiten Chipnachfrage, um zu beurteilen, ob die globale Rallye seit April anhalten kann. Nvidia wird seine Ergebnisse nach US-Börsenschluss vorlegen – die Aktie notiert nahe dem Allzeithoch. Künstliche Intelligenz treibt Kurse an Das Thema Künstliche Intelligenz bleibt ein entscheidender Treiber: Chinas Cambricon stieg um bis zu 8,2 % auf ein Rekordhoch dank starker Gewinne. Nikon-Aktien sprangen sogar um 21 %, nachdem Berichte die Runde machten, dass EssilorLuxottica (Mutterkonzern von Ray-Ban) seine Beteiligung ausweiten könnte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Globale Märkte im Überblick US- und europäische Futures notierten vor Nvidias Zahlen ebenfalls leicht im Plus. Abseits der Technologiewerte zeigten sich die asiatischen Märkte allerdings schwächer, insbesondere chinesische Indizes gaben heute deutlich nach. Der Dollar-Index gewann 0,2 % und machte damit den Rückgang vom Dienstag wett, der durch Donald Trumps Versuch ausgelöst wurde, Fed-Gouverneurin Lisa Cook abzusetzen. Gold fiel um fast 0,5 %, während US-Staatsanleihen nach vorherigen Verlusten in den USA, Frankreich und Großbritannien stabil blieben. Inflationsdaten und Rohstoffe Australiens Verbraucherpreise überraschten mit einem Anstieg um 2,8 % im Juli (Erwartung: 2,3 %; zuvor 1,9 %). Auch die Bauleistungen legten mit +3 % im Quartal stärker zu als prognostiziert. Trotz der „inflationären“ Daten legte der australische Dollar nur leicht gegenüber dem US-Dollar zu. Ölpreise verharrten weitgehend unverändert, nachdem die USA neue Zölle gegen Indien verhängt hatten. Die wöchentlichen API-Rohölbestände fielen um -0,974 Mio. Barrel (Prognose: -1,7 Mio.; zuvor -2,4 Mio.). China und Handelskonflikte Neue Daten zu den Industriegewinnen in China zeigen, dass sich der Rückgang im Juli verlangsamt hat. Dies deutet darauf hin, dass Maßnahmen gegen Überkapazitäten erste Entlastungen bringen. Unterdessen verschärfte Donald Trump die Handelskonflikte: Er verhängte einen 50 %-Zoll auf bestimmte indische Waren – die härteste Maßnahme in Asien – als Reaktion auf Indiens Käufe von russischem Öl. Dies markiert eine deutliche Abkühlung der US–Indien-Beziehungen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

