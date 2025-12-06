- Die bullische Grundstruktur bleibt für den Goldpreis
- leichtes Wochenminus von rund 0,4% liegt hinter uns
- Charttechnische Analyse & Prognose zum Goldpreis
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 50/2025 zum Goldpreis
KEY TAKEAWAYS
In den letzten Handelstagen ging es für den Goldpreis in einer kleinen Range seitwärts. Auf Wochensicht sehen wir ein kleines Minus von rund 0,4% - das Tageschart ist aus unserer Sicht weiter bullisch zu interpretieren; an unserer Einschätzung zum Setup von letzter Woche hat sich nichts geändert. Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könne sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele könnten zunächst die 4.278/81 US-Dollar, die 4.311/15 US-Dollar und übergeordnet das Allzeithoch sein.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
-
Aktuelle Gold Analyse am 06.12.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
📈 Goldpreis Rückblick & Gold Analyse (01.12.2025 – 05.12.2025)
Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.236,8 USD und lag damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorwochenschluss entsprach dies einem Plus von 16,70 USD. Obwohl der Auftakt von Aufwärtsmomentum geprägt war, verlor Gold im Verlauf des Montags und bewegte sich bis Dienstagvormittag kontinuierlich nach unten.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach einer kurzen Erholungsphase verlief der Goldpreis anschließend bis Freitagmorgen in einer engen Seitwärtsrange, bevor am Freitagmittag erneut verstärkte Kaufaktivität einsetzte. Diese Bewegung trieb den Goldpreis kurzfristig über die 4.250-USD-Marke, wurde jedoch unmittelbar wieder abverkauft, sodass Gold zum Wochenschluss bei 4.202,3 USD aus dem Handel ging.
Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen über den Marken der Vorwoche – ein Zeichen für strukturelle Stabilität. Trotzdem verzeichnete die Woche im Vergleich zur starken Vorwoche einen leichten Verlust bei reduzierter Range.
Das erwartete Anlaufziel bei 4.264,9 USD wurde knapp verfehlt, während die bärische Marke 4.164,9 USD zwar unterschritten, aber ohne Folgebewegung blieb. Das Setup der Vorwoche hat damit nicht gegriffen.
Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre
🔍 Gold Prognose – Unterstützungen & Widerstände
Wichtige Gold-Widerstände
- 4.207,7 • 4.209,1 • 4.215,7 • 4.219,7 • 4.230,7 • 4.245,4 • 4.272,3 • 4.344,2 • 4.379,4 • 4.381,5
Wichtige Gold-Unterstützungen
- 4.193,1 • 4.190,9 • 4.174,4 • 4.163,4 • 4.152,4 • 4.144,3 • 4.113,7 • 4.107,9 • 4.091,3 • 4.080,5 • 4.058,8 • 4.036,4
📊 Goldpreis Analyse – Kernelemente des Setups
|Bereich
|Wert
|Intraday-Marken
|4.297 & 4.105
|Tagesschlussmarken
|4.411 & 3.976
|Break1 Bull (Wo-Schluss)
|2.491
|Break2 Bull (Mo-Schluss)
|1.977
|Boxbereich
|4.617 – 2.941
|Range
|4.895 – 2.491
|Zyklische Bewegungen 2020–2033
|11.222 – 1.045
Diese Werte bilden die Basis unserer Gold Prognose und setzen den Rahmen für die übergeordneten Trendbewegungen.
📈 Gold Chartcheck – Daily & 4h Analyse
Gold Analyse im Daily Chart – bullische Grundstruktur
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Gold konnte sich Ende November erfolgreich über die SMA20 (4.144,3 USD) schieben und diese Linie mehrfach erfolgreich als Support bestätigen. Die Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage manifestiert sich klar im Chartbild.
Bullische Szenarien
Solange der Goldpreis per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsstruktur intakt.
Nächste mögliche Ziele im Aufwärtstrend:
-
4.278/4.281 USD
-
4.311/4.315 USD
-
Allzeithoch-Bereich
Rücksetzer bis zur SMA20 gelten weiterhin als gesunde Konsolidierung.
➡️ Übergeordnete Gold Prognose (Daily): bullisch
Gold Analyse im 4h-Chart – Momentum an der SMA20
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach einer Stabilisierung an der SMA200 (4.091,3 USD) konnte sich Gold nachhaltig nach oben arbeiten. Besonders auffällig: Die SMA50 (4.193,1 USD) wurde nicht erneut getestet, was auf eine gewisse Trendstärke hinweist.
Zum Wochenabschluss notiert Gold knapp unter der SMA20 (4.207,7 USD). Für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends muss der Goldpreis diese Zone rasch zurückerobern.
Bullisch, wenn:
-
Rückkehr über SMA20
-
Fortsetzung der Bewegung Richtung 4.278/4.311 USD
Neutral bis bärisch, wenn:
-
klarer Bruch von SMA20 & SMA50
-
mögliche Ausdehnung der Schwäche in Richtung SMA200
➡️ Kurzfristige Gold Prognose (4h): bullisch / neutral
📝 Fazit – Gold Prognose KW 50/2025
Der Goldpreis bleibt übergeordnet bullisch, solange er über der SMA20 (Daily) notiert. Rücksetzer dienen aktuell primär als Kaufgelegenheiten.
Erwartete Tendenz KW 50/2025:
➡️ seitwärts / aufwärts
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %
🎯 Gold Prognose: Trading Setups
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Solange Gold über 4.202,3 USD bleibt, sind folgende Aufwärtsziele möglich:
4.205,1 • 4.208,4 • 4.210,8 • 4.213,3 • 4.216,1 • 4.219,5 • 4.222,4 • 4.225,1 •
4.227,4 • 4.229,9 • 4.233,7 • 4.235,2 • 4.238,5 • 4.240,7 • 4.243,6 • 4.246,1
Über 4.246,1 USD folgen:
4.248,9 • 4.250,5 • 4.253,1 • 4.255,0 • 4.257,9 • 4.259,9 • 4.262,1 •
4.264,9 • 4.266,5 • 4.268,2 • 4.270,6 • 4.272,4 • 4.275,5 • 4.277,9 • 4.279,8 • 4.282,4 • 4.284,6 • 4.286,5 • 4.289,7
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
Unter 4.202,3 USD könnten folgende Abwärtsziele aktiviert werden:
4.199,7 • 4.197,0 • 4.194,5 • 4.191,7 • 4.188,8 • 4.186,4 • 4.184,3 •
4.181,7 • 4.179,3 • 4.177,7 • 4.175,3 • 4.172,9 • 4.169,7 • 4.167,3 •
4.164,9 • 4.162,2 • 4.159,7 • 4.157,6 • 4.155,1
Unter 4.155,1 USD folgen weitere Ziele bis 4.106,6 USD.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse
-
-
Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.
-
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.
-
Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick
– Hinweis in eigener Sache –
Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.
Gold langfristig investieren oder aktiv traden
Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.
Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB
-
0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold
-
Long- und Short-Handel: Setze auf steigende oder fallende Goldpreise
-
Hebelwirkung bis zu 1:20: Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten
-
Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte
Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot
-
0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €
-
Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €
-
Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit
➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).
Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden
Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.
👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger
Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest
Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!
Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel
Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:
-
Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr
-
Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen
-
Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.
➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.
❓ FAQ – Goldpreis, Gold Analyse & Gold Prognose
1. Wie hat sich der Goldpreis in der letzten Handelswoche entwickelt?
Der Goldpreis bewegte sich in der Woche vom 01.12.–05.12.2025 überwiegend seitwärts, mit einem Wochenschluss bei 4.202,3 USD. Ein kurzer Ausbruch über 4.250 USD wurde sofort abverkauft. Insgesamt zeigte der Markt leichte Schwäche, blieb aber über wichtigen Unterstützungen.
2. Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für die kommende Handelswoche?
Die Gold Prognose für KW 50/2025 bleibt seitwärts bis leicht aufwärts, solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert. Die Wahrscheinlichkeit eines bullischen Szenarios liegt bei 55 %, die eines bärischen bei 45 %.
3. Welche technischen Marken sind für die Gold Analyse derzeit entscheidend?
Schlüsselelemente der aktuellen Gold Analyse sind:
-
Unterstützungen: 4.193,1 USD, 4.174,4 USD, 4.163,4 USD
-
Widerstände: 4.207,7 USD, 4.230,7 USD, 4.245,4 USD
-
Trendindikatoren: SMA20 (Daily), SMA50 und SMA200 (4h)
4. Wann bleibt der Goldpreis langfristig bullisch?
Der Goldpreis bleibt langfristig bullisch, wenn er über der SMA20 (Daily) schließt und Rücksetzer oberhalb dieser Linie Käufer finden. Ein Tagesschluss unter der SMA20 würde das bullische Setup schwächen.
5. Welche Kursziele ergeben sich kurzfristig aus der Gold Prognose?
Kurzfristig sind Aufwärtsziele bei 4.278/4.281 USD und 4.311/4.315 USD relevant. Über 4.246,1 USD eröffnen sich weitere Ziele bis in den Bereich um 4.289 USD.
6. Welche Risiken bestehen aktuell für den Goldpreis?
Risiken entstehen durch:
-
fehlende Dynamik über der SMA20
-
Rückfall unter 4.202 USD
-
Ausweitung der Schwäche in Richtung SMA200 (4h)
Ein Unterschreiten dieser Marken könnte den Goldpreis bis unter 4.150 USD drücken.
7. Welche Faktoren bestimmen die Gold Prognose technisch am stärksten?
Zu den wichtigsten Faktoren zählen:
-
Trendverhalten an SMA20, SMA50 und SMA200
-
Stabilität der Seitwärtsrange
-
Stärke der Käufer nach Rücksetzern
-
Ausbrüche über Widerstände und Bestätigung durch Folgetage
8. Ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt für einen Long-Einstieg?
Laut aktueller Gold Analyse bietet ein Long-Einstieg Chancen, wenn Gold über 4.202,3 USD stabil bleibt und die SMA20 hält. Ein Long-Szenario wird erst unterhalb von 4.155 USD unattraktiv.
9. Wie lautet die wichtigste Marke für kurzfristige Gold Trader?
Die zentrale Intraday-Marke liegt bei 4.202,3 USD. Oberhalb sind Long-Setups klar zu bevorzugen, unterhalb dominieren Short-Szenarien.
10. Wie sieht das übergeordnete Chartbild aus?
Das gesamte Chartbild bleibt bullisch, solange Gold über der SMA20 (Daily) notiert. Das übergeordnete Ziel bleibt das Allzeithoch, sofern die Struktur nicht unterbrochen wird.
