In den letzten Handelstagen ging es für den Goldpreis in einer kleinen Range seitwärts. Auf Wochensicht sehen wir ein kleines Minus von rund 0,4% - das Tageschart ist aus unserer Sicht weiter bullisch zu interpretieren; an unserer Einschätzung zum Setup von letzter Woche hat sich nichts geändert. Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könne sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele könnten zunächst die 4.278/81 US-Dollar, die 4.311/15 US-Dollar und übergeordnet das Allzeithoch sein.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 06.12.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

📈 Goldpreis Rückblick & Gold Analyse (01.12.2025 – 05.12.2025)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.236,8 USD und lag damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorwochenschluss entsprach dies einem Plus von 16,70 USD. Obwohl der Auftakt von Aufwärtsmomentum geprägt war, verlor Gold im Verlauf des Montags und bewegte sich bis Dienstagvormittag kontinuierlich nach unten.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.12.2025.

Nach einer kurzen Erholungsphase verlief der Goldpreis anschließend bis Freitagmorgen in einer engen Seitwärtsrange, bevor am Freitagmittag erneut verstärkte Kaufaktivität einsetzte. Diese Bewegung trieb den Goldpreis kurzfristig über die 4.250-USD-Marke, wurde jedoch unmittelbar wieder abverkauft, sodass Gold zum Wochenschluss bei 4.202,3 USD aus dem Handel ging.

Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen über den Marken der Vorwoche – ein Zeichen für strukturelle Stabilität. Trotzdem verzeichnete die Woche im Vergleich zur starken Vorwoche einen leichten Verlust bei reduzierter Range.

Das erwartete Anlaufziel bei 4.264,9 USD wurde knapp verfehlt, während die bärische Marke 4.164,9 USD zwar unterschritten, aber ohne Folgebewegung blieb. Das Setup der Vorwoche hat damit nicht gegriffen.



Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre

🔍 Gold Prognose – Unterstützungen & Widerstände

Wichtige Gold-Widerstände

4.207,7 • 4.209,1 • 4.215,7 • 4.219,7 • 4.230,7 • 4.245,4 • 4.272,3 • 4.344,2 • 4.379,4 • 4.381,5

Wichtige Gold-Unterstützungen

4.193,1 • 4.190,9 • 4.174,4 • 4.163,4 • 4.152,4 • 4.144,3 • 4.113,7 • 4.107,9 • 4.091,3 • 4.080,5 • 4.058,8 • 4.036,4

📊 Goldpreis Analyse – Kernelemente des Setups

Bereich Wert Intraday-Marken 4.297 & 4.105 Tagesschlussmarken 4.411 & 3.976 Break1 Bull (Wo-Schluss) 2.491 Break2 Bull (Mo-Schluss) 1.977 Boxbereich 4.617 – 2.941 Range 4.895 – 2.491 Zyklische Bewegungen 2020–2033 11.222 – 1.045

Diese Werte bilden die Basis unserer Gold Prognose und setzen den Rahmen für die übergeordneten Trendbewegungen.

📈 Gold Chartcheck – Daily & 4h Analyse

Gold Analyse im Daily Chart – bullische Grundstruktur

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.12.2025.

Gold konnte sich Ende November erfolgreich über die SMA20 (4.144,3 USD) schieben und diese Linie mehrfach erfolgreich als Support bestätigen. Die Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage manifestiert sich klar im Chartbild.

Bullische Szenarien

Solange der Goldpreis per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsstruktur intakt.

Nächste mögliche Ziele im Aufwärtstrend:

4.278/4.281 USD

4.311/4.315 USD

Allzeithoch-Bereich

Rücksetzer bis zur SMA20 gelten weiterhin als gesunde Konsolidierung.

➡️ Übergeordnete Gold Prognose (Daily): bullisch

Gold Analyse im 4h-Chart – Momentum an der SMA20

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.12.2025.

Nach einer Stabilisierung an der SMA200 (4.091,3 USD) konnte sich Gold nachhaltig nach oben arbeiten. Besonders auffällig: Die SMA50 (4.193,1 USD) wurde nicht erneut getestet, was auf eine gewisse Trendstärke hinweist.

Zum Wochenabschluss notiert Gold knapp unter der SMA20 (4.207,7 USD). Für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends muss der Goldpreis diese Zone rasch zurückerobern.

Bullisch, wenn:

Rückkehr über SMA20

Fortsetzung der Bewegung Richtung 4.278/4.311 USD

Neutral bis bärisch, wenn:

klarer Bruch von SMA20 & SMA50

mögliche Ausdehnung der Schwäche in Richtung SMA200

➡️ Kurzfristige Gold Prognose (4h): bullisch / neutral

📝 Fazit – Gold Prognose KW 50/2025

Der Goldpreis bleibt übergeordnet bullisch, solange er über der SMA20 (Daily) notiert. Rücksetzer dienen aktuell primär als Kaufgelegenheiten.

Erwartete Tendenz KW 50/2025:

➡️ seitwärts / aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

Gold Prognose: Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Solange Gold über 4.202,3 USD bleibt, sind folgende Aufwärtsziele möglich:

4.205,1 • 4.208,4 • 4.210,8 • 4.213,3 • 4.216,1 • 4.219,5 • 4.222,4 • 4.225,1 •

4.227,4 • 4.229,9 • 4.233,7 • 4.235,2 • 4.238,5 • 4.240,7 • 4.243,6 • 4.246,1

Über 4.246,1 USD folgen:

4.248,9 • 4.250,5 • 4.253,1 • 4.255,0 • 4.257,9 • 4.259,9 • 4.262,1 •

4.264,9 • 4.266,5 • 4.268,2 • 4.270,6 • 4.272,4 • 4.275,5 • 4.277,9 • 4.279,8 • 4.282,4 • 4.284,6 • 4.286,5 • 4.289,7

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Unter 4.202,3 USD könnten folgende Abwärtsziele aktiviert werden:

4.199,7 • 4.197,0 • 4.194,5 • 4.191,7 • 4.188,8 • 4.186,4 • 4.184,3 •

4.181,7 • 4.179,3 • 4.177,7 • 4.175,3 • 4.172,9 • 4.169,7 • 4.167,3 •

4.164,9 • 4.162,2 • 4.159,7 • 4.157,6 • 4.155,1

Unter 4.155,1 USD folgen weitere Ziele bis 4.106,6 USD.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

❓ FAQ – Goldpreis, Gold Analyse & Gold Prognose

1. Wie hat sich der Goldpreis in der letzten Handelswoche entwickelt?

Der Goldpreis bewegte sich in der Woche vom 01.12.–05.12.2025 überwiegend seitwärts, mit einem Wochenschluss bei 4.202,3 USD. Ein kurzer Ausbruch über 4.250 USD wurde sofort abverkauft. Insgesamt zeigte der Markt leichte Schwäche, blieb aber über wichtigen Unterstützungen.

2. Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für die kommende Handelswoche?

Die Gold Prognose für KW 50/2025 bleibt seitwärts bis leicht aufwärts, solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert. Die Wahrscheinlichkeit eines bullischen Szenarios liegt bei 55 %, die eines bärischen bei 45 %.

3. Welche technischen Marken sind für die Gold Analyse derzeit entscheidend?

Schlüsselelemente der aktuellen Gold Analyse sind:

Unterstützungen: 4.193,1 USD, 4.174,4 USD, 4.163,4 USD

Widerstände: 4.207,7 USD, 4.230,7 USD, 4.245,4 USD

Trendindikatoren: SMA20 (Daily), SMA50 und SMA200 (4h)

4. Wann bleibt der Goldpreis langfristig bullisch?

Der Goldpreis bleibt langfristig bullisch, wenn er über der SMA20 (Daily) schließt und Rücksetzer oberhalb dieser Linie Käufer finden. Ein Tagesschluss unter der SMA20 würde das bullische Setup schwächen.

5. Welche Kursziele ergeben sich kurzfristig aus der Gold Prognose?

Kurzfristig sind Aufwärtsziele bei 4.278/4.281 USD und 4.311/4.315 USD relevant. Über 4.246,1 USD eröffnen sich weitere Ziele bis in den Bereich um 4.289 USD.

6. Welche Risiken bestehen aktuell für den Goldpreis?

Risiken entstehen durch:

fehlende Dynamik über der SMA20

Rückfall unter 4.202 USD

Ausweitung der Schwäche in Richtung SMA200 (4h)

Ein Unterschreiten dieser Marken könnte den Goldpreis bis unter 4.150 USD drücken.

7. Welche Faktoren bestimmen die Gold Prognose technisch am stärksten?

Zu den wichtigsten Faktoren zählen:

Trendverhalten an SMA20, SMA50 und SMA200

Stabilität der Seitwärtsrange

Stärke der Käufer nach Rücksetzern

Ausbrüche über Widerstände und Bestätigung durch Folgetage

8. Ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt für einen Long-Einstieg?

Laut aktueller Gold Analyse bietet ein Long-Einstieg Chancen, wenn Gold über 4.202,3 USD stabil bleibt und die SMA20 hält. Ein Long-Szenario wird erst unterhalb von 4.155 USD unattraktiv.

9. Wie lautet die wichtigste Marke für kurzfristige Gold Trader?

Die zentrale Intraday-Marke liegt bei 4.202,3 USD. Oberhalb sind Long-Setups klar zu bevorzugen, unterhalb dominieren Short-Szenarien.

10. Wie sieht das übergeordnete Chartbild aus?

Das gesamte Chartbild bleibt bullisch, solange Gold über der SMA20 (Daily) notiert. Das übergeordnete Ziel bleibt das Allzeithoch, sofern die Struktur nicht unterbrochen wird.