- DAX: rund 0,7% Plus in der zurückliegenden Handelswoche
- Kurzfristiger Ausblick bleibt bullisch
- Tempo zum Wochenbeginn ist entscheidend für weiteren Aufwärtsschub!
DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 50 / 2025) - DAX Aktuell
Die wichtigsten Punkte
Der deutsche Aktienindex DAX ist zunächst über die SMA20 (aktuell bei 23.704 Punkten) gelaufen, konnte sich hier aber nicht etablieren. Der Rücksetzer zu Wochenbeginn ging zurück an die SMA200 (aktuell bei 23.556 Punkten). Aus dem Tageschart kann gut herausgelesen werden, dass die Lunte der Tageskerze unter diese Linie ausgebildet worden ist, der Kerzenkörper aber über der SMA200 geblieben ist. Es ging ab Dienstag aufwärts. Die folgenden vier Tageskerzen sind alle grün, die Tageskerze am Freitag ist über die SMA50 (aktuell bei 24.000 Punkten) gelaufen, der Wochenschluss konnte auch knapp über dieser Linie formatiert werden. Damit hat sich das Tageschart etwas entspannt. Wesentlich wird zu Wochenbeginn sein, dass es die Bullen schaffen, den DAX direkt weiter aufwärtszuschieben und dass der Index die Pace (Geschwindgkeit/Tempo) beibehält. Wird dies so umgesetzt, so könnte es weiter aufwärts an unsere übergeordneten Anlaufziele bei 24.325/45 Punkte bzw. bei 24.495/520 Punkte gehen. Wird ein Tagesschluss über der Marke von 24.450 Punkten formatiert, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass das Allzeithoch angelaufen werden könnte.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
-
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 07.12.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
📰🌍DAX Aktuell – Rahmenbedingungen & Marktumfeld
Die aktuellen US-Inflationsdaten haben die Stimmung an den Märkten spürbar beeinflusst. Während der Inflationsdruck im September wie erwartet leicht zunahm, ist die Kerninflation überraschend zurückgegangen. Die PCE-Kernrate – das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß – stieg auf 0,3 % zum Vormonat und lag 2,8 % über dem Vorjahreswert. Prognosen hatten 0,2 % bzw. 2,9 % erwartet.
Auch die persönlichen Konsumausgaben zogen mit +0,3 % bzw. 70,7 Mrd. USD an. Die Einkommen wuchsen um 0,4 %, die Sparquote lag bei 4,7 %.
Mit der bevorstehenden Fed-Sitzung gehen Analysten davon aus, dass ein weiterer Zinsschritt folgen könnte – ein Faktor, der auch den DAX aktuell beeinflusst.
🔙 DAX Rückblick (01.12.2025 – 05.12.2025)
Der DAX startete am Montag bei 23.285 Punkten, rund 590 Punkte unter der Vorwoche. Nach einem frühen Rücksetzer markierte der Index bereits Montagmittag das Wochentief. Erst ab Dienstag gelang eine Stabilisierung über 23.700 Punkten.
Bis zur Wochenmitte bewegte sich der Index seitwärts, bevor zum Donnerstag moderates Kaufinteresse einsetzte. Am Freitag überschritt der DAX schließlich erneut die 24.000-Punkte-Marke, konnte sich aber nicht über dem Tageshoch halten.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Wochenschlussstand: 24.041 Punkte
Wochenrange: 789 Punkte (unter Jahresdurchschnitt)
Wochenentwicklung: erneut positiv, rund 0,7% plus
Die Marke von 24.135/37 Punkten wurde überschritten, das Ziel bei 24.155/57 Punkten jedoch nicht erreicht. Auf der Unterseite fiel der DAX kurzzeitig unter die 23.465/63-Punkte-Marke.
Wir hatten mit dem Überschreiten der 24.135/37 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel bei 24.155/57 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht. Das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 23.465/63 Punkte-Marke knapp unter unser nächstes Anlaufziel bei 23.448/46 Punkten.
📊 DAX Performance, historische Entwicklung Woche, Monat, Jahr, 5 Jahre
📊DAX Prognose – Wie könnte es weitergehen?
Wichtige DAX-Widerstände
-
24.063 / 24.093
-
24.133 / 24.184
-
24.227 / 24.296
-
24.363
-
24.423 / 24.470 / 24.496
Zentrale DAX-Unterstützungen
-
24.013 / 24.000
-
23.997 / 23.968 / 23.940 / 23.915 / 23.907
-
23.869 / 23.866 / 23.855 / 23.809
-
23.775 / 23.740 / 23.704
-
23.653 / 23.556 / 23.520
-
23.461 / 23.364 / 23.333
Intraday-Marken im DAX aktuell
-
Schlüsselmarken: 24.134 und 23.809
-
Tagesschluss-relevant: 24.224 und 23.706
-
Übergeordnete Box: 24.904 – 10.459
-
Zyklische Bewegungen 2020–2033
📈 DAX Analyse – Charttechnische Betrachtung
📈 DAX Analyse im Daily Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX ist zunächst über die SMA20 (23.704 Punkte) gestiegen, fiel jedoch wieder zurück. Der Rücksetzer stoppte an der SMA200 (23.556 Punkte), wobei die Tageskerze darüber schließen konnte.
Ab Dienstag setzte eine klare Erholung ein: Vier grüne Tageskerzen, am Freitag sogar ein Anstieg über die SMA50 (24.000 Punkte).
Charttechnische Chance:
-
Bei einem Tagesschluss über 24.450 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass der DAX das Allzeithoch anläuft.
-
Rücksetzer könnten bis zur SMA20, im Extremfall zur SMA200, führen.
Bewertung (Daily):
➡️ Neutral bis bullisch
📈 DAX Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zum Wochenbeginn rutschte der DAX unter die SMA20 (23.869 Punkte), fand aber an der SMA50 (23.775) Support. Im weiteren Verlauf stabilisierte er sich, durchbrach schließlich die SMA200 (23.866) und konnte sich oberhalb halten.
Kurzfristiger Ausblick:
Solange der Index über SMA20 und SMA200 notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bullisch.
Bewertung (4h):
➡️ Bullisch
🧩 DAX Prognose für die neue Handelswoche - KW 50/2025
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Hält sich der DAX über 24.041 Punkten, liegen die nächsten Ziele bei:
24.067 – 24.069
24.082 – 24.084
24.101 – 24.103
24.118 – 24.120
24.135 – 24.137
24.155 – 24.157
24.171 – 24.173
…
Bis hin zu 24.564 / 24.566 Punkten
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
Fällt der DAX unter 24.041 Punkte, eröffnen sich Rücklaufzonen:
24.019 – 24.017
23.996 – 23.994
23.978 – 23.976
23.955 – 23.953
...
Bis 23.480 / 23.478 Punkten
DAX Prognose – Tendenz
Erwartete Tendenz: seitwärts / aufwärts
-
Bull-Szenario: 60 %
-
Bear-Szenario: 40 %
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
FAQ – Häufige Fragen zur DAX Analyse, DAX Prognose & Marktentwicklung
Was bedeutet „DAX aktuell“ und warum ist der aktuelle Kurs so wichtig?
„DAX aktuell“ bezieht sich auf den momentanen Stand des deutschen Leitindex. Für Anleger in Deutschland ist der DAX-Kurs entscheidend, weil er die Entwicklung der 40 größten börsennotierten Unternehmen widerspiegelt und als wichtiger Frühindikator für die deutsche Wirtschaft gilt.
Welche Faktoren beeinflussen die DAX Prognose in Deutschland am stärksten?
Die DAX Prognose wird vor allem beeinflusst durch:
-
Leitzinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank (Fed)
-
Deutsche und europäische Konjunkturdaten
-
Unternehmenszahlen der DAX-Konzerne
-
Globale Risiken (Geopolitik, Energiepreise, USA-Konjunktur)
Besonders stark wirkt im Moment das internationale Zinsumfeld auf die DAX Entwicklung.
Wie interpretiere ich eine professionelle DAX Analyse?
Eine fundierte DAX Analyse berücksichtigt:
-
Charttechnik (SMA20, SMA50, SMA200, Trendlinien)
-
Unterstützungen & Widerstände
-
Marktvolumen und Volatilität
-
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Für Deutschland besonders relevant: Exportindikatoren, Industrieproduktion und ZEW-/IFO-Daten.
Wohin kann sich der DAX kurzfristig entwickeln?
Kurzfristige DAX Bewegungen hängen eng mit charttechnischen Marken zusammen. Wird z. B. die SMA50 oder eine wichtige Widerstandszone überschritten, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen stärkeren Aufwärtsimpuls in Richtung der nächsten Kursziele.
Im Falle eines Rücksetzers wirken die Unterstützungen wie ein lokaler Boden für den deutschen Markt.
5. Welche Rolle spielt die Zinspolitik für den DAX in Deutschland?
Zinsentscheidungen sind einer der wichtigsten Einflussfaktoren:
-
Steigende Zinsen → belasten Aktien, besonders deutsche Industrie- und Techwerte
-
Sinkende Zinsen → unterstützen hohe DAX-Bewertungen und Wachstumsperspektiven
Da Deutschland exportorientiert ist, wirken sich auch Fed-Zinsentscheidungen stark auf den DAX aus.
Ist der DAX aktuell eher bullisch oder bärisch?
Derzeit deutet die technische Lage auf ein übergeordnetes bullisches Szenario, solange der DAX oberhalb seiner gleitenden Durchschnitte wie SMA20 und SMA200 bleibt. Ein Tagesschluss unter diesen Linien würde hingegen ein bärisches Risiko für Anleger in Deutschland signalisieren.
Welche Kursmarken sind für Anleger in Deutschland derzeit besonders wichtig?
Zu den wichtigsten Marken im aktuellen Marktumfeld gehören:
-
Bullische Trigger: 24.135 / 24.450 / 24.500 Punkte
-
Unterstützungen: 24.000 / 23.869 / 23.556 Punkte
Diese Bereiche entscheiden oft, ob der DAX kurzfristig steigt oder fällt.
Was sollte ich als Anleger aus der aktuellen DAX Analyse mitnehmen?
Wichtig ist momentan:
-
Oberhalb der SMA50 bleibt die DAX-Entwicklung klar positiv.
-
Ein Ausbruch über 24.450 Punkte könnte den Weg zum Allzeithoch freimachen.
-
Rücksetzer bieten Chancen, solange wichtige Unterstützungen halten.
-
Die nächsten Entscheidungen der Fed und EZB haben direkten Einfluss auf die DAX-Prognose.
