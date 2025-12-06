Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Gold, Nasdaq 100, USDCHF

Das Wichtigste in Kürze FED im Zentrum der Aufmerksamkeit

Gold, Nasdaq 100 & USDCHF besonders spannend

Starke Woche für Tech-Earnings

Die Börse aktuell richtet ihren Blick in der kommenden Woche fast vollständig auf die Notenbanken. Im Mittelpunkt steht die US-Notenbank FED, deren Sitzung bereits vor Veröffentlichung wichtiger US-Daten wie CPI-Inflation und NFP-Arbeitsmarktstatistik stattfindet. Der Markt geht dennoch fest von einer erneuten Zinssenkung aus. Auch die Schweizer Nationalbank (SNB) und die Reserve Bank of Australia (RBA) treffen geldpolitische Entscheidungen. Gleichzeitig veröffentlichen mehrere große Tech-Unternehmen – darunter Broadcom und Oracle – ihre Quartalszahlen. Für Trader und Anleger geraten damit vor allem Gold, der Nasdaq 100 und das Währungspaar USDCHF in den Fokus des Wochenverlaufs. ⭐ Key Takeaways FED im Zentrum der Aufmerksamkeit: Der Markt sieht die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bei über 90 %. Gold, Nasdaq 100 & USDCHF besonders spannend: Märkte könnten empfindlich auf die FED-Tonalität reagieren. Starke Woche für Tech-Earnings: Adobe, Oracle und Broadcom könnten die Marktstimmung maßgeblich beeinflussen. 🟡 Gold – Starker Jahresverlauf, hoher Fokus auf die FED 📈 Der Goldpreis hat seit dem Tief Anfang November rund 7 % zugelegt und gehört weiterhin zu den stärksten Assets des Jahres – wenn auch leicht hinter Silber. 🔍 Warum Gold kommende Woche besonders wichtig ist: Die FED-Sitzung am Mittwoch dürfte starke Impulse liefern.

Der Markt preist eine >90 % Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung ein.

Eine noch dovishere Kommunikation könnte: den US-Dollar schwächen Gold weiter antreiben

Kapitalrotation weg von US-Assets unterstützt den Trend zusätzlich. 📅 Wichtige Termine für Gold: Dienstag: JOLTS-Jobreport

Mittwoch: FED-Entscheidung

Donnerstag: US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ➡️ Börse Prognose Gold: Aufwärtspotenzial bleibt bestehen – abhängig von der FED-Tonalität. Gold Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 💻 Nasdaq 100 – Rally nahe Allzeithochs, wichtige Tech-Earnings voraus 🚀 Die Nasdaq-100-Futures sind seit dem Tief am 21. November bereits mehr als 7 % gestiegen und liegen weniger als 3 % unter dem Allzeithoch. 🔍 Wichtige Faktoren für den Nasdaq 100: FED-Entscheidung und Ausblick auf die Geldpolitik

Quartalszahlen großer Tech-Unternehmen: 🗓️ Tech-Earnings nächste Woche: Mittwoch nachbörslich: Adobe & Oracle Oracle wird wegen seiner Rolle im KI-Ökosystem von einigen als „neue Spekulationsblase“ bezeichnet

Donnerstag nachbörslich: Broadcom häufig als „überbewertet“ kritisiert, aber zuletzt mit sehr starken Ergebnissen

➡️ Börse Ausblick Nasdaq 100: Hohe Volatilität möglich – sowohl nach oben als auch nach unten. USDCHF – Schweizer Franken bleibt extrem stark 💱 Die FED wird wahrscheinlich erneut lockern – die SNB jedoch nicht. 🔍 Warum der Franken weiter aufwerten könnte: Trotz niedriger Inflation bleiben reale Zinsen in der Schweiz sehr hoch .

SNB verzichtet zunehmend auf FX-Interventionen.

Der Schweizer Franken hat dieses Jahr bereits 13 % gegenüber dem US-Dollar gewonnen – die zweitstärkste G10-Währung nach der Schwedischen Krone. 📉 Börse Prognose USDCHF: Wenn die SNB passiv bleibt, könnte das Paar erneut versuchen, die Marke von 0,80 zu durchbrechen. ➡️ Börse aktuell Ausblick: USDCHF bleibt eines der spannendsten FX-Paare der Woche. 🧾 Fazit: Börse Prognose – Woche voller Zentralbankentscheidungen & Tech-Impulsen Die kommende Woche bringt enormes Potenzial für Volatilität.

Die FED-Entscheidung, gefolgt von Daten und Unternehmenszahlen, bildet den Kern des Marktgeschehens. Gold: sensibel gegenüber Dollar & FED-Tonalität

Nasdaq 100: in Schlagdistanz zum Allzeithoch → große Earnings im Fokus

USDCHF: starker Franken könnte weiter Druck auf den Dollar ausüben Die Börse aktuell befindet sich in einer Phase, in der Makro und Mikro zugleich entscheidend sind. Anleger sollten auf eine volatile, aber chancenreiche Handelswoche vorbereitet sein. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.