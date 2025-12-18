BÖRSE AKTUELL: Positive KI-Impulse und geopolitische Spannungen – Börse aktuell im Spannungsfeld (18.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Asien uneinheitlich – China stabilisiert, Japan schwächer

Wall Street profitiert von Micron – KI treibt die Börse aktuell

Geldpolitik & Politik: Zinsentscheidungen und geopolitische Risiken

Der heutige Marktbericht Börse zeigt ein gemischtes Bild an den internationalen Finanzmärkten. Während sich die Stimmung an der Wall Street nach starken Unternehmenszahlen aus dem Technologiesektor spürbar aufgehellt hat, bleiben geopolitische Risiken und geldpolitische Entscheidungen zentrale Einflussfaktoren.

Die Börse aktuell wird dabei insbesondere von neuen KI-Fantasien, asiatischen Konjunkturdaten sowie wichtigen Zinsentscheidungen in Europa geprägt. 🚀 Key Takeaways 🌏 1. Asien uneinheitlich – China stabilisiert, Japan schwächer Im asiatisch-pazifischen Handel verlief die Sitzung uneinheitlich, allerdings deutlich stabiler als der Kassahandel an der Wall Street zum Wochenauftakt: China-Indizes: +0,10 % bis +0,40 %

Japan (JP225): –0,20 %

Singapur (SG20cash): +0,07 % China konnte sich moderat erholen, während Japan unter der anhaltenden Yen-Schwäche litt. Der Yen zählt erneut zu den schwächsten G10-Währungen. Zwar betonten japanische Regierungsvertreter, den Devisenmarkt genau zu beobachten, konkrete Hinweise auf eine Intervention blieben jedoch aus. 🤖 2. Wall Street profitiert von Micron – KI treibt die Börse aktuell Ein klarer Stimmungsaufheller für die Börse aktuell kam aus den USA: Micron Technology: +8 % im nachbörslichen Handel

Prognose Q2: 8,42 USD Gewinn je Aktie (fast doppelt so hoch wie erwartet) Micron bestätigte, dass das Angebot an Speicherchips weiterhin stark begrenzt bleibt, während die Nachfrage aus KI-Rechenzentren massiv steigt. Der Konzern rechnet damit, dass der Markt mindestens bis 2026 unterversorgt bleibt. Zusätzlich kündigte Micron an: Investitionsausgaben 2026: 20 Mrd. USD

Verhandlungen über Mehrjahresverträge

Restrukturierung des Geschäfts Diese Aussagen stärkten das Vertrauen der Anleger in den gesamten Halbleiter- und KI-Sektor. 🏦 3. Geldpolitik & Politik: Zinsentscheidungen und geopolitische Risiken Die Börse aktuell blickt heute zudem auf mehrere geldpolitische Ereignisse: Bank of England: Erwartete Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,75 %

EZB: Zinsen voraussichtlich unverändert, Signal eines nahenden Endes des Lockerungszyklus Auch geopolitisch bleibt die Lage angespannt: Die USA genehmigten ein Waffenpaket im Wert von über 10 Mrd. USD für Taiwan

Die Entscheidung dürfte die Spannungen zwischen den USA und China weiter verschärfen Zusätzlich sorgte US-Präsident Trump mit der Ankündigung einer einmaligen „Kriegerdividende“ von 1.776 USD für aktive Soldaten für politische Schlagzeilen. Die wirtschaftliche Wirkung bleibt begrenzt, die Symbolik ist jedoch hoch. 📌 Fazit: Marktbericht Börse zeigt Chancen – Börse aktuell bleibt risikosensibel Der heutige Marktbericht Börse unterstreicht ein insgesamt konstruktives, aber fragiles Marktumfeld. Positive Impulse aus dem KI- und Halbleitersektor treffen auf geldpolitische Weichenstellungen und geopolitische Unsicherheiten. 🟢 Chancen Starke Unternehmenszahlen im KI-Sektor

Anhaltende Nachfrage nach Speicherchips

Erwartete Zinssenkung in Großbritannien

Stabilisierung der chinesischen Märkte 🔴 Risiken Eskalation der geopolitischen Spannungen USA–China

Währungsvolatilität (Yen-Schwäche)

Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs

Hohe Abhängigkeit von KI-Fantasie Fazit:

Die Börse aktuell bleibt von starken Einzelimpulsen geprägt. Solange der KI-Sektor überzeugt, überwiegt ein konstruktiver Grundton – geopolitische Risiken und Notenbankentscheidungen sorgen jedoch weiterhin für erhöhte Volatilität. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.