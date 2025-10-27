Börse Aktuell – Marktbericht Börse: Positive China-Handelssignale treiben JP225 auf Rekordhoch

Das Wichtigste in Kürze Aktien im asiatisch-pazifischen Raum legen angesichts verbesserter Stimmung hinsichtlich des Handels mit China leicht zu

Der japanische JP225-Index durchbricht erstmals die Marke von 50.000 Punkten.

Die Partei von Präsident Javier Milei gewinnt die Nachwahlen deutlich.

Trump kündigt an, dass er sich nicht mit Premierminister Carney treffen wird und plant, zusätzliche Zölle in Höhe von 10 % auf Kanada zu erheben.

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notieren heute im Plus. Ein verbesserter Handelsausblick zwischen China und den USA sorgt für Rückenwind. Der japanische JP225-Index steigt um 0,70 % und durchbricht erstmals die Marke von 50.000 Punkten – ein symbolträchtiges Signal für die Börse Aktuell. Auch die US-Futures legen weiter zu und markieren neue Rekordstände. Anleger reagieren positiv auf Berichte über Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen Washington und Peking. Börse Aktuell: Fortschritte im China-Handel und neue Abkommen Nach zwei Tagen intensiver Gespräche wird ein Durchbruch zwischen den USA und China erwartet. Donald Trump und Xi Jinping sollen sich noch diese Woche treffen, um ein Handelsabkommen zu finalisieren – das dritte innerhalb von neun Monaten. Trump erklärte, dass auch ein TikTok-Abkommen kurz vor der Unterzeichnung stehe. Begleitend wurden in Malaysia zusätzliche Handels- und Rohstoffverträge unterzeichnet. Der chinesische Premier Li Qiang sprach sich zudem für eine „stabilere strategische Partnerschaft“ mit Australien aus. Dies unterstützt die Rohstoffmärkte und stärkt das Vertrauen der Investoren. Marktbericht Börse: Wirtschaftsdaten aus China und Japan im Fokus Laut dem US-Finanzminister Scott Bessent verliefen die Gespräche mit China produktiv. Ein Handelsabkommen könnte bereits am Donnerstag in Südkorea unterzeichnet werden. China hat die Sojabohnenimporte aus den USA wieder aufgenommen und die geplante Ausweitung von Exportlizenzen für Seltene Erden um ein Jahr verschoben. Chinas Industriegewinne stiegen im September um 21,6 % im Jahresvergleich, nach einem Zuwachs von 20,4 % im August – das beste Ergebnis seit August 2024. Die Maßnahmen Pekings gegen Preisdumping scheinen zu wirken. Auch Japans Dienstleistungspreisindex (PPI) legte um 3,0 % im Jahresvergleich zu. Das deutet auf anhaltenden Kostendruck im Dienstleistungssektor hin. Globale Börse Aktuell: Weitere Impulse aus Australien und Argentinien Die Australische und Neuseeländische Währung legten leicht zu, gestützt durch die Aufwertung des Chinesischen Yuan, den die People’s Bank of China auf den stärksten Stand seit über einem Jahr festsetzte. In Argentinien feierte Präsident Javier Milei einen deutlichen Sieg bei den Nachwahlen. Zusammen mit einem 20-Milliarden-Dollar-Hilfspaket aus den USA stärkt das seine Position im Kongress und wirkt sich positiv auf argentinische Assets aus. Fazit – Marktbericht Börse Die Stimmung an den globalen Finanzmärkten bleibt positiv. Börse Aktuell zeigt: Fortschritte im China-Handel, starke asiatische Konjunkturdaten und solide US-Futures unterstützen die weltweite Risikobereitschaft. Anleger sollten jedoch aufmerksam bleiben – insbesondere im Hinblick auf politische Entwicklungen in den USA und Asien. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

