DAX Prognose & DAX aktuell – Analyse für Dienstag, 18.11.2025 | DAX Aussicht & Charttechnik

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.875 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der Index aufwärtszulaufen, kam aber nicht sehr weiter. Das Tageshoch wurde direkt abverkauft. Der DAX setzte im Handelsverlauf weiter zurück. Zwar haben sich Erholungen eingestellt, diese wurden aber direkt wieder abverkauft. Zu Wochenbeginn dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Der Xetra Schluss war negativ und wurde unter der 23.600 Punkte-Marke festgestellt. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der DAX ging bei 23.461 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

DAX im klar bärischen Modus: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das Bild deutlich negativ. Unter der SMA20 und SMA50 dominiert weiter Abgabedruck.

Widerstände schwer zu überwinden: Erst oberhalb von etwa 23.726 Punkten würde sich das Chartbild etwas entspannen – aktuell fehlen dafür klare bullische Impulse.

Erwartete Tagesrange abwärtsgerichtet: Mit einer Range von 23.404/23.573 bis 23.102/22.971 Punkten überwiegt das Bear-Szenario (60 %) gegenüber dem Bull-Szenario (40 %).

Der DAX startete am gestrigen Montag bei 23.875 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach Handelsstart auf Xetra versuchte der Index zunächst einen Aufwärtsimpuls, wurde jedoch sofort wieder abverkauft. Das Tageshoch hielt nicht lange und im weiteren Handelsverlauf dominierten deutliche Schwächesignale. Der Xetra-Schlusskurs lag unter 23.600 Punkten, nachbörslich fielen die Kurse weiter. Der Handelstag endete schließlich bei 23.461 Punkten.

Auch der frühe Dienstagshandel setzt die Schwäche fort – ein wichtiges Signal für die heutige DAX Prognose.

DAX aktuell: Marktbreite & Gewinner/Verlierer vom 17.11.2025

Per Xetra-Schluss notierten 8 DAX-Aktien im Plus, während 32 Titel Verluste verzeichneten.

Top-Performer:

Siemens Energy: +3,58 %

Heidelberg Materials: +1,17 %

Airbus: +0,78 %

Schwächste Werte:

Siemens Healthineers: –4,32 %

Zalando: –3,14 %

Deutsche Bank: –2,83 %

Kennzahlen vom 17.11.2025 (DAX aktuell)

Kennzahl Wert Tageshoch 23.949 Tagestief 23.372 Range 577 Punkte Xetra Schluss 23.579 Tagesschluss 23.461

Chartanalyse – DAX Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: kurzfristiges Bild (Prognose: bärisch)

Der DAX lag gestern Morgen noch über der SMA20, gab diese aber bereits am Vormittag auf. Im weiteren Verlauf baute sich deutlicher Abgabedruck auf. Sogar das 23,6 % Retracement wurde im Frühhandel unterschritten.

Solange der Index unter der SMA20 per Stundenschluss notiert, bleibt das bärische Szenario dominant.

Mögliche Kursziele unten:

23.095/80 Punkte

22.980/65 Punkte

Erholungen heute nur möglich, wenn:

Rücklauf über das 23,6 %-Retracement

anschließend Test der SMA20

erst über der SMA50 (23.726 Punkte) würde sich das Bild nachhaltig aufhellen

4h-Chart: mittelfristiges Bild (Prognose: bärisch)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich zwischenzeitlich über der SMA200 (24.183 Punkte) etablieren, wurde dann jedoch stark abverkauft. Sowohl SMA20 als auch SMA200 wurden wieder aufgegeben. Erst an der SMA50 (23.947 Punkte) gelang eine kurze Stabilisierung.

Das Chartbild ist nun klar bärisch.

Erholungsziele im Falle einer Gegenbewegung:

SMA20

SMA50

Sollte der Index diese Bereiche ansteuern, muss das Kursverhalten dort kritisch beobachtet werden. Erst ein nachhaltiger Bruch über die SMA50 würde eine neutrale bis leicht bullische Eintrübung ermöglichen.

Gelingt dies nicht, könnten die Rücksetzer die Ziele aus dem 1h-Chart ansteuern.

DAX Prognose für heute: Ausblick & Setups

Der DAX startete heute früh bei 23.276 Punkten und liegt damit:

673 Punkte unter dem gestrigen Vorbörse-Niveau

185 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss

Dies bestätigt die aktuelle bärische Grundtendenz des Marktes.

Long-Setup (falls Erholung einsetzt)

Erst über 23.276 Punkten wäre Potenzial für Anstiege gegeben, mit Zielen über mehrere enge Zwischenmarken hinweg:

23.305/07 – 23.321/23 – 23.337/39 – … – bis 23.731/33 Punkte.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die 23.731 Punkte wäre ein erstes konstruktives Signal.

Short-Setup (bevorzugtes Szenario)

Unter 23.276 Punkten bleibt der Markt im bärischen Modus.

Nächste Ziele:

23.252/50 – 23.235/33 – 23.219/17 – … – bis 22.868/66 Punkte.

DAX Widerstände

23.303 / 23.328 / 23.366

23.415 / 23.481 / 23.487

23.523

23.622 / 23.690

23.726 / 23.781

23.808 / 23.829 / 23.835

DAX Unterstützungen

23.212

23.194 / 23.137

23.064 / 23.025

22.967 / 22.949

22.811

22.499

Erwartete Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Erwartete Range:

23.404 / 23.573 bis 23.102 / 22.971 Punkte

Marktstimmung – Greed/Fear Index

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 15 → Extreme Fear.

Vor einer Woche: 34 (Fear)

Vor einem Monat: 28 (Fear)

Vor einem Jahr: 50 (Neutral)

Extreme Werte unter 30 signalisieren häufig Panikniveau und können potenziell bullische Gegenbewegungen einleiten.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren